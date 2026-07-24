Марк ван Бомел ще води националния тим на Белгия

Белгийската футболна федерация официално сложи край на спекулациите, като обяви, че Марк ван Бомел ще бъде новият селекционер на националния отбор. От 15 август 2026 година харизматичният нидерландец ще поеме ръководството на "червените дяволи", с амбицията да ги изведе до нови върхове.

Ван Бомел, който подписа контракт за две години, ще ръководи белгийския тим до края на Европейското първенство през 2028 година. Това решение идва след като досегашният наставник, Руди Гарсия, напусна поста след разочароващото отпадане на Белгия на четвъртфиналите на Световното първенство в Северна Америка. Федерацията потвърди, че договорът на Гарсия, изтичащ на 31 юли 2026 г., няма да бъде подновен.

Марк ван Бомел не е ново име в света на футбола. Като старши треньор той е водил престижни клубове като ПСВ Айндховен, Волфсбург и Антверп – последният отбор, който ръководеше преди да приеме предизвикателството в Белгия. Богатият му опит и страст към играта вдъхват надежда на белгийските фенове за нова ера на успехи.

С назначаването на Ван Бомел, белгийският национален отбор се надява да затвърди позициите си сред европейския футболен елит. Всички погледи са вперени към Евро 2028, където "червените дяволи" ще търсят реванш и нови поводи за гордост.