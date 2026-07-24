Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Марк ван Бомел ще води националния тим на Белгия

Марк ван Бомел ще води националния тим на Белгия

24 Юли, 2026 21:09 469 1

  • футбол-
  • марк ван бомел-
  • селекционер-
  • червените дяволи-
  • европейското първенство през 2028 година-
  • руди гарсия-
  • белгия

Нидерландският специалист ще води националния отбор на Белгия до Евро 2028

Марк ван Бомел ще води националния тим на Белгия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Белгийската футболна федерация официално сложи край на спекулациите, като обяви, че Марк ван Бомел ще бъде новият селекционер на националния отбор. От 15 август 2026 година харизматичният нидерландец ще поеме ръководството на "червените дяволи", с амбицията да ги изведе до нови върхове.

Ван Бомел, който подписа контракт за две години, ще ръководи белгийския тим до края на Европейското първенство през 2028 година. Това решение идва след като досегашният наставник, Руди Гарсия, напусна поста след разочароващото отпадане на Белгия на четвъртфиналите на Световното първенство в Северна Америка. Федерацията потвърди, че договорът на Гарсия, изтичащ на 31 юли 2026 г., няма да бъде подновен.

Марк ван Бомел не е ново име в света на футбола. Като старши треньор той е водил престижни клубове като ПСВ Айндховен, Волфсбург и Антверп – последният отбор, който ръководеше преди да приеме предизвикателството в Белгия. Богатият му опит и страст към играта вдъхват надежда на белгийските фенове за нова ера на успехи.

С назначаването на Ван Бомел, белгийският национален отбор се надява да затвърди позициите си сред европейския футболен елит. Всички погледи са вперени към Евро 2028, където "червените дяволи" ще търсят реванш и нови поводи за гордост.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ ВОДИ БАНДЕРСКИЯ ТИМ ,

    1 0 Отговор
    А ТИКВАТА БЪЛГАРСКИЯ ТИМ ОТ ИНВАЛИДИ !

    21:17 24.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове