Найджъл Фараж обяви победа на частичните избори във Великобритания

Лидерът на британската популистка партия „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж заяви, че е преизбран в парламента, но няма да присъства на преброяването на гласовете от частичните избори в Клактън он Сий, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фараж съобщи за победата си преди официалното обявяване на резултатите, като я определи като „решителна“, след като според него е получил „поразително голяма подкрепа“.

Той обаче заяви, че полицията го е предупредила за предполагаема „организирана кампания, целяща да саботира и опорочи резултатите от изборите“.

„Нямам желание да стоя на сцената, след като съм спечелил убедителна победа, за да бъда унижаван от неизвестни хора, затова, за съжаление, няма да присъствам на преброяването на гласовете“, каза Фараж.

От „Реформирай Обединеното кралство“ заявиха, че срещу партийния лидер съществува „действителна заплаха“. Местната полиция засега не е коментирала случая.

Фараж отново се кандидатира след оставка

Фараж напусна парламента миналия месец, след като в продължение на седмици беше обвиняван, че не е декларирал милиони британски лири, получени от богат поддръжник. След оставката той реши да се кандидатира отново на частичните избори в южния морски курорт Клактън он Сий.

В опит да затвърди местната си подкрепа Фараж се изправи срещу над 30 кандидати, сред които независими претенденти и комици. Големите британски партии не издигнаха свои кандидати, което доведе до необичайно голям брой участници и до най-дългата избирателна бюлетина в историята на Великобритания.

Официалните резултати трябва да потвърдят победата на Фараж и да покажат с каква преднина той е спечелил мандата.