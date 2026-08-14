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Найджъл Фараж обяви победа на частичните избори във Великобритания

Найджъл Фараж обяви победа на частичните избори във Великобритания

14 Август, 2026 08:40 981 11

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Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ няма да присъства на преброяването заради полицейско предупреждение за предполагаема кампания срещу него

Найджъл Фараж обяви победа на частичните избори във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на британската популистка партия „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж заяви, че е преизбран в парламента, но няма да присъства на преброяването на гласовете от частичните избори в Клактън он Сий, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фараж съобщи за победата си преди официалното обявяване на резултатите, като я определи като „решителна“, след като според него е получил „поразително голяма подкрепа“.

Той обаче заяви, че полицията го е предупредила за предполагаема „организирана кампания, целяща да саботира и опорочи резултатите от изборите“.

„Нямам желание да стоя на сцената, след като съм спечелил убедителна победа, за да бъда унижаван от неизвестни хора, затова, за съжаление, няма да присъствам на преброяването на гласовете“, каза Фараж.

От „Реформирай Обединеното кралство“ заявиха, че срещу партийния лидер съществува „действителна заплаха“. Местната полиция засега не е коментирала случая.

Фараж отново се кандидатира след оставка

Фараж напусна парламента миналия месец, след като в продължение на седмици беше обвиняван, че не е декларирал милиони британски лири, получени от богат поддръжник. След оставката той реши да се кандидатира отново на частичните избори в южния морски курорт Клактън он Сий.

В опит да затвърди местната си подкрепа Фараж се изправи срещу над 30 кандидати, сред които независими претенденти и комици. Големите британски партии не издигнаха свои кандидати, което доведе до необичайно голям брой участници и до най-дългата избирателна бюлетина в историята на Великобритания.

Официалните резултати трябва да потвърдят победата на Фараж и да покажат с каква преднина той е спечелил мандата.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора

    6 4 Отговор
    Крайно време е Англия да има дясно управление. Да прочисти малко тая паплач безкрайна.

    Коментиран от #6, #7

    08:43 14.08.2026

  • 2 Лелееее, ама вече

    6 1 Отговор
    И изборите станаха частни? Сега ще стане и при тях, като и тука. Боко и Шиши ще купят всичките им избори!!!

    08:47 14.08.2026

  • 3 Овчар

    4 2 Отговор
    Крайно време е Руснаците да конфискуват кораби..!

    08:47 14.08.2026

  • 4 Фураж

    6 1 Отговор
    Там половината от избирателите вече не са белокожи, което може и да е добре, с оглед на световното положение

    08:48 14.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Уви,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора":

    и там нацизмът е забранен, сори.

    08:55 14.08.2026

  • 7 Варна 3

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора":

    Само за да подкрепят войните по света ли имате предвид? Крайнодесните подкрепят Русия във войната с Украйна, а при войната с Палестина - Израел.

    08:55 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    За децата ПО ПЕЙКИте- този измъкна британците от ЕсеС❗
    Радваха се, после го хулила....
    а сега като виждат от какво ги е спасил отново му ръкопляскат‼️

    09:17 14.08.2026

  • 10 Димитър Дончев -Манатарката

    1 0 Отговор
    Фабрика за амуниции и дронове основно износ за Украйна експлодира и изгоря до основи в околностите на Рим.Охранителни камери са забелязали Петров и Баширов в околностите да пушат и небрежно да хвърлят незагасени фасове .

    09:20 14.08.2026

  • 11 Много ми харесва тренда в кралството

    1 0 Отговор
    "Фараж се изправи срещу над 30 кандидати, сред които независими претенденти и комици". Може да се окаже, че за Великобритания ще е много полезно да имат премиер комик. Съдейки по Украйна, това ще е само от полза са страната.

    09:28 14.08.2026

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