Последен ден за по-евтина винетка, от утре влиза в сила бюджетът за 2026 г.

Държавният бюджет за 2026 г. влиза в сила от утре - 1 август, след като снощи беше публикуван в "Държавен вестник".

До 22 часа днес можете да си купите с 30 % евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени.

До днес и цигарите са със стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети.

От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималните и максималния осигурителни прагове.