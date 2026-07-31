Последен ден за по-евтина винетка, от утре влиза в сила бюджетът за 2026 г.

Държавният бюджет за 2026 г. влиза в сила от утре - 1 август, след като снощи беше публикуван в "Държавен вестник".
До 22 часа днес можете да си купите с 30 % евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени.
До днес и цигарите са със стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети.
От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималните и максималния осигурителни прагове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ликуй народе, от утре ще плащаш с 30%
07:43 31.07.2026
2 Радев спри грабежа
Коментиран от #5, #6
07:44 31.07.2026
3 Зеленски
07:45 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Жалка история е
До коментар #2 от "Радев спри грабежа":да се молиша на плача си да те пощади. От посолствата ви го нагласиха, а ви суъчаствахте! Беднотията и войната са най-добрите наказания за човешката глупост.
07:47 31.07.2026
6 Меди Радве
До коментар #2 от "Радев спри грабежа":Да, добре.
07:48 31.07.2026
7 Радев спри грабежа
Коментиран от #8, #11
07:54 31.07.2026
8 Крадве съм
До коментар #7 от "Радев спри грабежа":Като не ти харесва - ей къде е отсреща Румъния с евтините винетки!
07:56 31.07.2026
9 Поцинкованата кофа съм, помните ли ме?
07:59 31.07.2026
10 Кошница БЕЗ грижа
08:00 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Елементарно
Коментиран от #15, #18
08:27 31.07.2026
14 евалата чалгопитеци
08:29 31.07.2026
15 Ако си купил годишна януари или февруари
До коментар #13 от "Елементарно":няма как да прецакаш Гълъба и Крадевците. А повечето са си купили годишни винетки още в началото на годината.
08:31 31.07.2026
16 БСТ
Коментиран от #17
08:34 31.07.2026
17 Репресивна България
До коментар #16 от "БСТ":Ще има да почакаш.
08:36 31.07.2026
18 Елементарно
До коментар #13 от "Елементарно":Някои не разбират от шега. Нещата не са само черно-бели.
Аз също съм с годишна от м. февруари.
08:39 31.07.2026
19 Голяма лъжа
09:01 31.07.2026
20 Не заблуждавайте-дядо дръмпир...по чешки
09:02 31.07.2026