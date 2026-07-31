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Последен ден за по-евтина винетка, от утре влиза в сила бюджетът за 2026 г.

Последен ден за по-евтина винетка, от утре влиза в сила бюджетът за 2026 г.

31 Юли, 2026 07:41 1 026 20

  • винетка-
  • цени-
  • апи

От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си

Последен ден за по-евтина винетка, от утре влиза в сила бюджетът за 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният бюджет за 2026 г. влиза в сила от утре - 1 август, след като снощи беше публикуван в "Държавен вестник".

До 22 часа днес можете да си купите с 30 % евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени.

До днес и цигарите са със стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети.

От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималните и максималния осигурителни прагове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ликуй народе, от утре ще плащаш с 30%

    35 1 Отговор
    по-скъп рекет пътища върху рекета пътища в данък МПС! Муньо, Копринката, Свинаря и останалите добрите олигарси на Шиши и Буци черпят!

    07:43 31.07.2026

  • 2 Радев спри грабежа

    18 11 Отговор
    Цената на годишната винетка (Rovinieta) в Румъния за лек автомобил е 28 евро.

    Коментиран от #5, #6

    07:44 31.07.2026

  • 3 Зеленски

    22 1 Отговор
    Айде да влиза, че трябва да сменям обзавеждането.

    07:45 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жалка история е

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев спри грабежа":

    да се молиша на плача си да те пощади. От посолствата ви го нагласиха, а ви суъчаствахте! Беднотията и войната са най-добрите наказания за човешката глупост.

    07:47 31.07.2026

  • 6 Меди Радве

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев спри грабежа":

    Да, добре.

    07:48 31.07.2026

  • 7 Радев спри грабежа

    5 8 Отговор
    Официалната цена на месечната винетка за лека кола в Румъния е 9,50 евро.

    Коментиран от #8, #11

    07:54 31.07.2026

  • 8 Крадве съм

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Радев спри грабежа":

    Като не ти харесва - ей къде е отсреща Румъния с евтините винетки!

    07:56 31.07.2026

  • 9 Поцинкованата кофа съм, помните ли ме?

    20 0 Отговор
    Одете пеша, бе! Одете пеша!

    07:59 31.07.2026

  • 10 Кошница БЕЗ грижа

    18 0 Отговор
    Защо толкова голяма ме направиха, като съм все празна ???

    08:00 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Елементарно

    5 2 Отговор
    Купи винетка днес - прецакай Гълъба утре:)

    Коментиран от #15, #18

    08:27 31.07.2026

  • 14 евалата чалгопитеци

    8 0 Отговор
    Защо не сте по площадите? Набутаха ви по-лош бюджет от проектобюджета заради който свалихте Желязков. Или няма кой да ви плаща за протести сега?

    08:29 31.07.2026

  • 15 Ако си купил годишна януари или февруари

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Елементарно":

    няма как да прецакаш Гълъба и Крадевците. А повечето са си купили годишни винетки още в началото на годината.

    08:31 31.07.2026

  • 16 БСТ

    3 1 Отговор
    Оставка Радев не ставаш !

    Коментиран от #17

    08:34 31.07.2026

  • 17 Репресивна България

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "БСТ":

    Ще има да почакаш.

    08:36 31.07.2026

  • 18 Елементарно

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Елементарно":

    Някои не разбират от шега. Нещата не са само черно-бели.
    Аз също съм с годишна от м. февруари.

    08:39 31.07.2026

  • 19 Голяма лъжа

    4 0 Отговор
    В проекто-бюджета пишеше само за увеличаване на горната граница на осигуровки, а се оказа, че са увеличени всички осигуровки. Защо аз трябва да плащам осигуровки на мунчовците, депутатите и на репресивния апарат, те какво са направили за нас, могат само да ограбват. Който не плаща осигуровки - не трябва да получава пенсии и ще освободят парите в бюджета .Това е справедливо. Не ни трябват и депутатите. Да се махат!

    09:01 31.07.2026

  • 20 Не заблуждавайте-дядо дръмпир...по чешки

    4 0 Отговор
    МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ Нова винетка ако имаш ЕДИН МЕСЕЦ до ИЗТИЧАНЕ на СТАРАТА Винетка.

    09:02 31.07.2026

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