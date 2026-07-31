Жребият може да даде на ЦСКА директен път към основната фаза на Лига Европа

ЦСКА може да получи сравнително благоприятен съперник в плейофите за основната фаза на Лига Европа, ако преди това отстрани Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на турнира.
При евентуално класиране „червените“ ще бъдат сред поставените при жребия, който ще се проведе в понеделник, 3 август, от 14:00 часа. Българският тим ще наследи коефициента на Макаби – 32.000, което значително ограничава възможността да срещне някой от най-силните участници.
Сред потенциалните съперници на ЦСКА са:
Сент Трюиден
Победителят от Викингур – Тюн
Трабзонспор
ОФИ Крит
Победителят от Ларн – Иберия 1999
Лилестрьом
Загубилият от Целие – Арарат-Армения
Загубилият от Орхус – Сабах
Загубилият от Динамо Загреб – Кауно Жалгирис
Загубилият от Слован Братислава – Мялби
🚨 Seeding is set for the Europa League Play-offs Draw!— Football Rankings (@FootRankings) July 30, 2026
📈 Clubs on the left will be Seeded!
📉 Clubs on the right will be Unseeded!
🗓️ Europa League Play-offs Draw will be made on Monday, 3 August at 13:00 CET! pic.twitter.com/OhlHxLbKGo
Сред непоставените ще бъде и българският шампион Левски. „Сините“ обаче не могат да бъдат изтеглени срещу ЦСКА, тъй като двата отбора представляват една и съща национална асоциация.
Победителят от двойката Цървена звезда – Апоел Беер Шева също не е възможен съперник заради участието на Макаби Тел Авив в настоящата двойка с „армейците“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА