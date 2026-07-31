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Жребият може да даде на ЦСКА директен път към основната фаза на Лига Европа

Жребият може да даде на ЦСКА директен път към основната фаза на Лига Европа

31 Юли, 2026 07:30 565 0

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При евентуално класиране „червените“ ще бъдат сред поставените при жребия

Жребият може да даде на ЦСКА директен път към основната фаза на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА може да получи сравнително благоприятен съперник в плейофите за основната фаза на Лига Европа, ако преди това отстрани Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на турнира.

При евентуално класиране „червените“ ще бъдат сред поставените при жребия, който ще се проведе в понеделник, 3 август, от 14:00 часа. Българският тим ще наследи коефициента на Макаби – 32.000, което значително ограничава възможността да срещне някой от най-силните участници.

Сред потенциалните съперници на ЦСКА са:

Сент Трюиден

Победителят от Викингур – Тюн

Трабзонспор

ОФИ Крит

Победителят от Ларн – Иберия 1999

Лилестрьом

Загубилият от Целие – Арарат-Армения

Загубилият от Орхус – Сабах

Загубилият от Динамо Загреб – Кауно Жалгирис

Загубилият от Слован Братислава – Мялби

Сред непоставените ще бъде и българският шампион Левски. „Сините“ обаче не могат да бъдат изтеглени срещу ЦСКА, тъй като двата отбора представляват една и съща национална асоциация.

Победителят от двойката Цървена звезда – Апоел Беер Шева също не е възможен съперник заради участието на Макаби Тел Авив в настоящата двойка с „армейците“.


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