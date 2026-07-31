Валери Божинов: Харесвам Кайрат, но Левски ще играе в Шампионската лига

Казахстанският спортен портал Sports.kz потърси бившия нападател на националния отбор на България, италианския Ювентус и английския Манчестър Сити Валери Божинов, който сподели очакванията си за сблъсъка между Кайрат и Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.
– Левски ще се изправи срещу Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Какво мислите за този съперник?
– Мнението ми за Кайрат (Алмати) е много високо. Миналата година играхте в основната фаза на Шампионската лига. Това е голямо постижение както за клуба, така и за Казахстан. Браво, поздравявам ви за този успех! Клубът работи изключително професионално. Най-важното е, че ръководството, отборът и треньорският щаб имат ясен план за бъдещето и развитието. Освен това разполагате с уникални фенове и страхотна подкрепа.
– Кого смятате за фаворит в сблъсъка между Кайрат и Левски?
– Разбира се, за мен фаворит е моят отбор – Левски. Тази година Левски играе в Шампионската лига. Това е народният отбор, най-големият клуб в България и на Балканите.
– Следяхте ли досега шампиона на Казахстан?
– Разбира се, особено когато там работеше Станимир Стоилов – легенда на Левски и на българския футбол. Велик треньор, който написа история в Казахстан с Астана и постигна отлични резултати в европейските клубни турнири. Той е велик човек и велик треньор.
– Познавате ли добре казахстанския футбол?
– Знам, че страната ви се развива в правилната посока. Инвестира се, държавата помага и резултатите са налице. Кайрат е отличен пример за това. Поздравявам държавата и Футболната федерация на Казахстан.
– Познавате ли някой от казахстанските футболисти?
– Разбира се. Мой много добър приятел е легендата на Казахстан Самат Смаков. Той е уникален човек и футболист. Обичам него и семейството му. Изпращам им най-сърдечни поздрави.
– Неотдавна прекратихте кариерата си. Получавали ли сте някога предложение от клуб в Казахстан?
– Да, вече приключих с футбола. Честно казано, през 2018 година имах възможност да премина в Кайрат, но вместо това заминах за Китай. Всичко с Кайрат беше договорено и трябваше само да замина за подготвителния лагер в Турция. Съжалявам, че не преминах в Кайрат. Това беше моя грешка. Кайрат е страхотен клуб. Алмати е уникален, неповторим и невероятен град. Казахстан е прекрасна държава с богата история. Бих искал отново да посетя Алмати и Казахстан.
– С какво се занимавате сега?
– В момента работя като коментатор в клубната телевизия Levski TV. Коментирам всички домакински мачове на Левски и съм благодарен на ръководството и на клуба за възможността и доверието, което ми гласуваха. За мен е голяма чест и привилегия да работя за най-великия клуб – Левски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фенка
Коментиран от #5
08:33 31.07.2026
2 Лили Ебешко
08:34 31.07.2026
3 Чики-Рики
Коментиран от #6
08:36 31.07.2026
4 Мдаа!🤔
08:41 31.07.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Фенка":Тихо ма! Божинката може да не блести с нобелов интелект , но е крайно ненатрапчив и определено не е комплексирано човече , което таи злоба в себе си! Лоша дума не казва за никой и винаги е възможно да те усмихне с няколко крилати фрази. Кво искаш от човека?
09:10 31.07.2026
6 Казанлъшкия
До коментар #3 от "Чики-Рики":Кайрат стигнаха дотук след дузпи срещу слабаците от Омония Кипър. Не си май наясно с моментната форма на Кайрат. У дома "Левски" вероятно ще ги разгроми. Обединете се поне веднъж в името на България, бе. Ако оранжевото н.доразумение със сегашно име ЦСКА бе на прага на шампионската лига, щях да им пожелая успех и да им стискам палци.
09:47 31.07.2026