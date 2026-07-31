Валери Божинов: Харесвам Кайрат, но Левски ще играе в Шампионската лига

Казахстанският спортен портал Sports.kz потърси бившия нападател на националния отбор на България, италианския Ювентус и английския Манчестър Сити Валери Божинов, който сподели очакванията си за сблъсъка между Кайрат и Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

– Левски ще се изправи срещу Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Какво мислите за този съперник?

– Мнението ми за Кайрат (Алмати) е много високо. Миналата година играхте в основната фаза на Шампионската лига. Това е голямо постижение както за клуба, така и за Казахстан. Браво, поздравявам ви за този успех! Клубът работи изключително професионално. Най-важното е, че ръководството, отборът и треньорският щаб имат ясен план за бъдещето и развитието. Освен това разполагате с уникални фенове и страхотна подкрепа.

– Кого смятате за фаворит в сблъсъка между Кайрат и Левски?

– Разбира се, за мен фаворит е моят отбор – Левски. Тази година Левски играе в Шампионската лига. Това е народният отбор, най-големият клуб в България и на Балканите.

– Следяхте ли досега шампиона на Казахстан?

– Разбира се, особено когато там работеше Станимир Стоилов – легенда на Левски и на българския футбол. Велик треньор, който написа история в Казахстан с Астана и постигна отлични резултати в европейските клубни турнири. Той е велик човек и велик треньор.

– Познавате ли добре казахстанския футбол?

– Знам, че страната ви се развива в правилната посока. Инвестира се, държавата помага и резултатите са налице. Кайрат е отличен пример за това. Поздравявам държавата и Футболната федерация на Казахстан.

– Познавате ли някой от казахстанските футболисти?

– Разбира се. Мой много добър приятел е легендата на Казахстан Самат Смаков. Той е уникален човек и футболист. Обичам него и семейството му. Изпращам им най-сърдечни поздрави.

– Неотдавна прекратихте кариерата си. Получавали ли сте някога предложение от клуб в Казахстан?

– Да, вече приключих с футбола. Честно казано, през 2018 година имах възможност да премина в Кайрат, но вместо това заминах за Китай. Всичко с Кайрат беше договорено и трябваше само да замина за подготвителния лагер в Турция. Съжалявам, че не преминах в Кайрат. Това беше моя грешка. Кайрат е страхотен клуб. Алмати е уникален, неповторим и невероятен град. Казахстан е прекрасна държава с богата история. Бих искал отново да посетя Алмати и Казахстан.

– С какво се занимавате сега?

– В момента работя като коментатор в клубната телевизия Levski TV. Коментирам всички домакински мачове на Левски и съм благодарен на ръководството и на клуба за възможността и доверието, което ми гласуваха. За мен е голяма чест и привилегия да работя за най-великия клуб – Левски.