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Изненади предложи Лигата на конференциите

Изненади предложи Лигата на конференциите

31 Юли, 2026 08:00 1 164 0

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Станахме свидетели и на някои изненади, а най-неприятната от тях дойде от Разград, където българският Лудогорец приключи участието си след равенство 2:2 с Апоел (Тел Авив)

Изненади предложи Лигата на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес се изиграха реваншите от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Програмата за деня включваше цели 42 двубоя. Станахме свидетели и на някои изненади, а най-неприятната от тях дойде от Разград, където българският Лудогорец приключи участието си след равенство 2:2 с Апоел (Тел Авив).

Друга изненада на вечерта дойде от Латвия, където местният Ауда направи на пух и прах румънския гранд ФКСБ и го изхвърли позорно от Европа.

Арменският Ноа също се класира напред след успех в реванша със Зимбру.

Втората голяма изненада за вечерта бе поднесена от Интер (Турку), който елиминира силния турски тим Истанбул Башакшехир.

Румънските разочарования продължиха и с Университатя (Клуж), който загуби от Бран в реванша и също отпада от турнира.

Отстраненият от Левски Борац (Баня Лука) продължава напред в Лигата на конференциите след зрелищно реми с Петрокуб.


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