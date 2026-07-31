Изненади предложи Лигата на конференциите

Днес се изиграха реваншите от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Програмата за деня включваше цели 42 двубоя. Станахме свидетели и на някои изненади, а най-неприятната от тях дойде от Разград, където българският Лудогорец приключи участието си след равенство 2:2 с Апоел (Тел Авив).

Друга изненада на вечерта дойде от Латвия, където местният Ауда направи на пух и прах румънския гранд ФКСБ и го изхвърли позорно от Европа.

Арменският Ноа също се класира напред след успех в реванша със Зимбру.

Втората голяма изненада за вечерта бе поднесена от Интер (Турку), който елиминира силния турски тим Истанбул Башакшехир.

Румънските разочарования продължиха и с Университатя (Клуж), който загуби от Бран в реванша и също отпада от турнира.

Отстраненият от Левски Борац (Баня Лука) продължава напред в Лигата на конференциите след зрелищно реми с Петрокуб.