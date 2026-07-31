Джордж и Амал Клуни евакуираха дома си във Франция заради бушуващи пожари

Холивудската звезда Джордж Клуни и съпругата му – известната адвокатка по човешките права Амал Клуни, бяха принудени да напуснат дома си във Франция заради мащабните горски пожари, които продължават да се разпространяват в региона, пише marica.bg.

Семейството живее с деветгодишните си близнаци Ела и Александър в град Бриньол, в югоизточната част на страната. Именно оттам Джордж и Амал са били евакуирани заради опасността от огнената стихия.

Новината стана известна чрез писмо, което двамата са изпратили до кмета на Бриньол Дидие Бремон. Информацията е потвърдена и от представител на актьора.

„В този момент нямаме никаква представа дали красивият ни дом ще преживее това ужасно изпитание“, написали Клуни в посланието си.

Двамата уверили местната общност, че макар да са напуснали района, остават силно свързани с Бриньол и хората там.

„Докато евакуираме Бриньол, искаме да подчертаем две неща. Първо – надяваме се, че ти и всички жители на нашия град сте в безопасност. И второ – Амал и аз сме решени, независимо какво се случи с нашето селище, да останем част от тази общност и да помогнем тя отново да се възстанови“, пишат двамата.

По данни на местните власти пожарите са довели до мащабни евакуации в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг, където се намира домът на семейство Клуни. Хиляди жители са били принудени да напуснат домовете си заради разрастващите се огнища.

Огнената стихия е обхванала огромни територии, като според информации от международни медии засегнатата площ вече е с размери, сравними с няколко големи градски района.

Джордж и Амал Клуни от години предпочитат спокойния живот във френската провинция. Двамата живеят основно във фермата си край Бриньол, където отглеждат своите близнаци далеч от светлините на Холивуд.

Самият актьор неведнъж е споделял, че именно този начин на живот е по-добър за децата му. Според него животът извън Лос Анджелис им позволява да имат по-нормално детство, без постоянен медиен интерес и натиск.

„Не искам да растат в културата на Холивуд. Не искам постоянно да се тревожат за папараците или да бъдат сравнявани с други известни деца“, е казвал Клуни.

Връзката на семейството с Франция стана още по-силна, след като Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство. Двамата притежават и други имоти – сред които вила на езерото Комо в Италия, имот в Кентъки и дом във Великобритания.

Въпреки че са далеч от дома си в момента, семейство Клуни заявяват, че ще подкрепят местната общност и ще помогнат за възстановяването на района след края на бедствието.