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Джордж и Амал Клуни евакуираха дома си във Франция заради бушуващи пожари

Джордж и Амал Клуни евакуираха дома си във Франция заради бушуващи пожари

31 Юли, 2026 09:44 759 8

  • джордж клуни-
  • амал клуни-
  • пожари-
  • бедствие

„В този момент нямаме никаква представа дали красивият ни дом ще преживее това ужасно изпитание“, написали Клуни в посланието си

Джордж и Амал Клуни евакуираха дома си във Франция заради бушуващи пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Джордж Клуни и съпругата му – известната адвокатка по човешките права Амал Клуни, бяха принудени да напуснат дома си във Франция заради мащабните горски пожари, които продължават да се разпространяват в региона, пише marica.bg.

Семейството живее с деветгодишните си близнаци Ела и Александър в град Бриньол, в югоизточната част на страната. Именно оттам Джордж и Амал са били евакуирани заради опасността от огнената стихия.

Новината стана известна чрез писмо, което двамата са изпратили до кмета на Бриньол Дидие Бремон. Информацията е потвърдена и от представител на актьора.

„В този момент нямаме никаква представа дали красивият ни дом ще преживее това ужасно изпитание“, написали Клуни в посланието си.

Двамата уверили местната общност, че макар да са напуснали района, остават силно свързани с Бриньол и хората там.

„Докато евакуираме Бриньол, искаме да подчертаем две неща. Първо – надяваме се, че ти и всички жители на нашия град сте в безопасност. И второ – Амал и аз сме решени, независимо какво се случи с нашето селище, да останем част от тази общност и да помогнем тя отново да се възстанови“, пишат двамата.

По данни на местните власти пожарите са довели до мащабни евакуации в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг, където се намира домът на семейство Клуни. Хиляди жители са били принудени да напуснат домовете си заради разрастващите се огнища.

Огнената стихия е обхванала огромни територии, като според информации от международни медии засегнатата площ вече е с размери, сравними с няколко големи градски района.

Джордж и Амал Клуни от години предпочитат спокойния живот във френската провинция. Двамата живеят основно във фермата си край Бриньол, където отглеждат своите близнаци далеч от светлините на Холивуд.

Самият актьор неведнъж е споделял, че именно този начин на живот е по-добър за децата му. Според него животът извън Лос Анджелис им позволява да имат по-нормално детство, без постоянен медиен интерес и натиск.

„Не искам да растат в културата на Холивуд. Не искам постоянно да се тревожат за папараците или да бъдат сравнявани с други известни деца“, е казвал Клуни.

Връзката на семейството с Франция стана още по-силна, след като Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство. Двамата притежават и други имоти – сред които вила на езерото Комо в Италия, имот в Кентъки и дом във Великобритания.

Въпреки че са далеч от дома си в момента, семейство Клуни заявяват, че ще подкрепят местната общност и ще помогнат за възстановяването на района след края на бедствието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисиркии

    8 0 Отговор
    в заглавието пише че са евакуирали дома си а в статията пише че са СЕ евакуирали ОТ дома си това са две съвсем различни неща !

    Коментиран от #3

    09:47 31.07.2026

  • 2 сбруя

    2 1 Отговор
    Да са живи и здрави хората!

    09:51 31.07.2026

  • 3 Присмехулник

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "мисиркии":

    Абе аз не зная как се евакуира къща,ама щом Венелинка казва така, значи е вярно. Може заедно с тях да евакуирали и къщата.

    09:53 31.07.2026

  • 4 Запознат

    0 3 Отговор
    Хитър българин никога нема да се ожени за глупава българка да не е будала да брои цел живот жълти центове 🤣🤭🤣🤭

    10:00 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тюууу

    0 1 Отговор
    Аз помислих, че Джордж и е подпалил намотката от употреба, та жената бега като от пожар, а то - пожар било...

    10:19 31.07.2026

  • 8 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Имат пари - евакуират се. Да му мислят франсетата.

    11:09 31.07.2026