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Висши представители на "Хамас" потвърдиха, че е постигната сделка за разоръжаване

Висши представители на "Хамас" потвърдиха, че е постигната сделка за разоръжаване

31 Юли, 2026 08:55 661 6

  • хамас-
  • палестина-
  • израел-
  • ивицата газа-
  • доналд тръмп

"Хамас" разчита на Доналд Тръмп да задължи Израел да спазва условията на споразумението

Висши представители на "Хамас" потвърдиха, че е постигната сделка за разоръжаване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висши представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърдиха днес пред Франс прес, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас", предаде БТА.

"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията (. . .) Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от ивицата Газа, каза представител на "Хамас".

Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението.

Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.

"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа. Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп.

Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа "Трут соушъл".


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Браво

    08:58 31.07.2026

  • 2 Путлеризъма как ще оцелее

    0 1 Отговор
    Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

    Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.
    -;-
    Изтеглянето на Рашмахта на Границите от 1991г е спасението за Райха

    09:05 31.07.2026

  • 3 От Батак съм чичо

    4 0 Отговор
    Ти знаеш ли къде е Батак?

    09:06 31.07.2026

  • 4 А Хамас си бяха повярвали

    2 2 Отговор
    Нали Хамас нападнаха на кибуците на 7 октомври 2024 година?!21

    09:06 31.07.2026

  • 5 така е

    0 1 Отговор
    Хамас без парите на Иран са никой.

    09:08 31.07.2026

  • 6 Истината е че

    1 0 Отговор
    "Съвета за мир" , създаден от американския президент Доналд Тръмп позволи геноцида извършван от престъпната държава Израел да продължи. От създаването си през януари до сега не свърши и за 2 стотинки работа. Даже и за Западният бряг беше позволено на нацистки Израел да извърши геноцид и етническо прочистване. Самият "Съвет за мир" никога не постави въпроса "Международни стабилизационни сили" да бъдат допуснати в региона.

    09:35 31.07.2026