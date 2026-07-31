Висши представители на "Хамас" потвърдиха, че е постигната сделка за разоръжаване

Висши представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърдиха днес пред Франс прес, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас", предаде БТА.
"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията (. . .) Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от ивицата Газа, каза представител на "Хамас".
Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението.
Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".
Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.
"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.
Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, предаде Ройтерс.
Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа. Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп.
Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа "Трут соушъл".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
08:58 31.07.2026
2 Путлеризъма как ще оцелее
Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.
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Изтеглянето на Рашмахта на Границите от 1991г е спасението за Райха
09:05 31.07.2026
3 От Батак съм чичо
09:06 31.07.2026
4 А Хамас си бяха повярвали
09:06 31.07.2026
5 така е
09:08 31.07.2026
6 Истината е че
09:35 31.07.2026