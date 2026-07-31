Двама загинаха при руски удари в Днепропетровска област, украинската ПВО свали 195 дрона

Руските сили атакуваха Днепропетровска област с дронове, артилерия и управляеми авиационни бомби през нощта, като ударите засегнаха четири района. При нападенията са загинали двама души, трима са ранени, а украинската противовъздушна отбрана е свалила 195 от общо 255 руски дрона.
Над 20 атаки срещу четири района
По данни на ръководителя на Днепропетровската военна администрация Олександър Ганжа, руските сили са извършили повече от 20 атаки през нощта.
В село Слобожанск е унищожена административната сграда на предприятие за преработка на храни.
Двама загинали и трима ранени
Най-тежко е пострадал Никополският район, където са атакувани град Никопол и населените места Покровска, Марханец и Червонохригоривска.
При ударите са:
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загинали двама души;
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ранени трима души;
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унищожени фабрика и няколко превозни средства.
58-годишен мъж е приет в болница в средно тежко състояние, а 51-годишен мъж и 44-годишна жена са получили медицинска помощ и ще бъдат лекувани амбулаторно.
Щети и в други райони
Руски атаки са регистрирани и в:
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Павлоградски район, където са нанесени щети на жилищни сгради в село Троицка;
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Синелниковски район, където са атакувани селата Яворницка и Покровска.
Украйна: Свалени са 195 руски дрона
Украинските Военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 255 дрона срещу страната.
По информация на украинската противовъздушна отбрана 195 от тях са били свалени. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свали ги на зад....
09:02 31.07.2026
2 Патриарха
- Амииииин...
- На многая летаааа...
09:02 31.07.2026
3 Само така
09:03 31.07.2026
4 Журналисти
09:04 31.07.2026
5 златен кенеф
Коментиран от #8
09:05 31.07.2026
6 Сан Панчо
09:06 31.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И Киев е Руски
09:08 31.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #14
09:08 31.07.2026
11 Мъка ми е
09:10 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ухилянт Укрожопски
Коментиран от #17
09:16 31.07.2026
14 Ами нали
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":затова САЩ се биха да ги демократизират. Сега там е демокрация, даже терористите могат да бъдат посланници и държавни служители!
09:16 31.07.2026
15 Как да няма
До коментар #12 от "Русодебил":Ти си по-голям.
09:17 31.07.2026
16 Мишел
В същото време в Русия вече няма райони с недостиг на горива
09:18 31.07.2026
17 Сваляли
До коментар #13 от "Ухилянт Укрожопски":ли са и отломките от свалените дронове, затва такава цифра дават.. Някои парчета са ги целили по няколко пъти, докато станат на прах за Зелю
09:18 31.07.2026
18 На снимката
09:20 31.07.2026
19 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #23
09:22 31.07.2026
20 Микайло Драпатий
09:22 31.07.2026
21 Миро Милев
09:22 31.07.2026
22 Мъка ми е
09:23 31.07.2026
23 Купища укронацюхи
До коментар #19 от "УСПЕХ УКРАЙНА":торят чернозема, който после ще премине към РФ. Много жито ще дава.
09:23 31.07.2026
24 Руска ракета срина
09:24 31.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Утилизирована Нацистюха
09:27 31.07.2026
28 К ПЕЙКИ
ну паГади
09:28 31.07.2026
29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
09:28 31.07.2026
30 Аеееее
09:28 31.07.2026
31 Х-35
09:30 31.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Артилерист
Коментиран от #37
09:31 31.07.2026
34 Укророб Укроробович
09:32 31.07.2026
35 Мъка ми е
09:34 31.07.2026
36 Мъка ми е
09:36 31.07.2026
37 Баче Кико
До коментар #33 от "Артилерист":Само с едно не съм съгласен. Руснаците разковаха ВСУ пехотата с леките дронове. Един всушник, едно дронче. Гонят ги из полето, горите, постройките, мостовете и автомобирите както ястреб гони лалугер. Вече ми писна да гледам видеа на избушени всушници. Така, че укропропагандата и тука не успява.
09:37 31.07.2026
38 Дрон Дрън Бам Бум
09:38 31.07.2026
39 Утепан Бандера
09:40 31.07.2026