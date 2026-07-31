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Двама загинаха при руски удари в Днепропетровска област, украинската ПВО свали 195 дрона

Двама загинаха при руски удари в Днепропетровска област, украинската ПВО свали 195 дрона

31 Юли, 2026 08:59 558 39

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  • дронове

Над 20 атаки срещу четири района

Двама загинаха при руски удари в Днепропетровска област, украинската ПВО свали 195 дрона - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили атакуваха Днепропетровска област с дронове, артилерия и управляеми авиационни бомби през нощта, като ударите засегнаха четири района. При нападенията са загинали двама души, трима са ранени, а украинската противовъздушна отбрана е свалила 195 от общо 255 руски дрона.

Над 20 атаки срещу четири района

По данни на ръководителя на Днепропетровската военна администрация Олександър Ганжа, руските сили са извършили повече от 20 атаки през нощта.

В село Слобожанск е унищожена административната сграда на предприятие за преработка на храни.

Двама загинали и трима ранени

Най-тежко е пострадал Никополският район, където са атакувани град Никопол и населените места Покровска, Марханец и Червонохригоривска.

При ударите са:

  • загинали двама души;

  • ранени трима души;

  • унищожени фабрика и няколко превозни средства.

58-годишен мъж е приет в болница в средно тежко състояние, а 51-годишен мъж и 44-годишна жена са получили медицинска помощ и ще бъдат лекувани амбулаторно.

Щети и в други райони

Руски атаки са регистрирани и в:

  • Павлоградски район, където са нанесени щети на жилищни сгради в село Троицка;

  • Синелниковски район, където са атакувани селата Яворницка и Покровска.

Украйна: Свалени са 195 руски дрона

Украинските Военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 255 дрона срещу страната.

По информация на украинската противовъздушна отбрана 195 от тях са били свалени. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свали ги на зад....

    13 0 Отговор
    ......на

    09:02 31.07.2026

  • 2 Патриарха

    6 2 Отговор
    - Да илядат...!!!
    - Амииииин...
    - На многая летаааа...

    09:02 31.07.2026

  • 3 Само така

    8 2 Отговор
    Да се пукат душманите

    09:03 31.07.2026

  • 4 Журналисти

    9 1 Отговор
    Нещо за разпита на Антъни Фаучи в конгреса няма ли да напишете? И това, че не даде нито един отговор, а се позова 111 пъти на петата поправка?

    09:04 31.07.2026

  • 5 златен кенеф

    11 1 Отговор
    А какво стана със севернокорейските перални свалят ли ги?

    Коментиран от #8

    09:05 31.07.2026

  • 6 Сан Панчо

    11 1 Отговор
    Каквото е казал отначало Вива това ще стане. Ще си вземат 4- те обявени области. Ако се дърпате още ще вземе.

    09:06 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    Само двама .Жалко

    09:08 31.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    "Американската журналистка Линдзи Снел разпозна нейния похитител от Фронта Ал Нусра (клонът на Ал Кайда в Сирия) Мохамед Канатари в новия шарже д’афер в сирийското посолство в Съединените щати. Тя сама разказа за откритието си в социалната мрежа X и публикува видео с дипломата от преди 10 г., когато е в Сирия и е член на Ал Нусра, обявена от ООН и САЩ за терористичната организация."

    Коментиран от #14

    09:08 31.07.2026

  • 11 Мъка ми е

    8 2 Отговор
    А зеления щял да прави парно в метрото! Ама май ще вдига наемите за зимата!

    09:10 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ухилянт Укрожопски

    8 0 Отговор
    Руснаците изстреляли 100 дрона, укрожопите свалили 195 дрона. Потресающа успеваемость.

    Коментиран от #17

    09:16 31.07.2026

  • 14 Ами нали

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    затова САЩ се биха да ги демократизират. Сега там е демокрация, даже терористите могат да бъдат посланници и държавни служители!

    09:16 31.07.2026

  • 15 Как да няма

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русодебил":

    Ти си по-голям.

    09:17 31.07.2026

  • 16 Мишел

    7 0 Отговор
    Украйна изпитва остър недостиг на горива. Стотици оцелели бензиностанции не работят защото резервоарите им са празни. Тези бензиностанции, които получат зареждане, са подложени на руска атака и изгарят. Руски разузнавателни дронове са непрекъснато над Украйна. Украинците опитват да продават горива направо от автоцистерните, но руските дронове атакуват и автоцистерни, и жпцистерни щом преминат границата.
    В същото време в Русия вече няма райони с недостиг на горива

    09:18 31.07.2026

  • 17 Сваляли

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ухилянт Укрожопски":

    ли са и отломките от свалените дронове, затва такава цифра дават.. Някои парчета са ги целили по няколко пъти, докато станат на прах за Зелю

    09:18 31.07.2026

  • 18 На снимката

    4 0 Отговор
    Един дъртак изкукал, който само водка може да шльока и един прасугер с над надномреното тегло. Куцо, кьораво и сакато остана в Украйна. Но и това е на привършване.

    09:20 31.07.2026

  • 19 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 4 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #23

    09:22 31.07.2026

  • 20 Микайло Драпатий

    3 1 Отговор
    Руска ракета срина американска фабрика за дронове в Киев.

    09:22 31.07.2026

  • 21 Миро Милев

    4 0 Отговор
    Новините от украйна: Вчера украйна отблъсна 500 ракети на Русия. Русия уби 5 цивилни. Равносметка , дайте още пари за украйна.

    09:22 31.07.2026

  • 22 Мъка ми е

    3 0 Отговор
    А урковермахта напредва ли на запад? А руснаците да ги следват пак на запад!

    09:23 31.07.2026

  • 23 Купища укронацюхи

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    торят чернозема, който после ще премине към РФ. Много жито ще дава.

    09:23 31.07.2026

  • 24 Руска ракета срина

    4 0 Отговор
    Руска ракета срина американска фабрика за дронове в Киев.

    09:24 31.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Утилизирована Нацистюха

    4 0 Отговор
    Руснаците тепърва започват да затягат примката. Краят ни е близо. Пак почваме да записваме сълзливи видеа, на които ще плачем и ще се прощаваме с близките. Но Москва не вярва на сълзи.

    09:27 31.07.2026

  • 28 К ПЕЙКИ

    0 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    09:28 31.07.2026

  • 29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    0 3 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    09:28 31.07.2026

  • 30 Аеееее

    1 0 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    09:28 31.07.2026

  • 31 Х-35

    3 0 Отговор
    Поздрави за всички нацюхи укрожопи. Има ли още живи? Да идваме пак.

    09:30 31.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Артилерист

    5 0 Отговор
    Руските войски последователно затварят черноморските канали за внос на западна военна помощ и за износ на укро стопанска продукция. Дроновите укрохвалби не могат да омаловажат постоянно нарастващите руски масирани удари с превъзхождащи АРТИЛЕРИЯ, ракети (сега и северно корейски се появили) и тежки високоточни авиобомби...

    Коментиран от #37

    09:31 31.07.2026

  • 34 Укророб Укроробович

    3 0 Отговор
    Краят на 404 е близо, затова чакалите вият.

    09:32 31.07.2026

  • 35 Мъка ми е

    3 0 Отговор
    А къде е Урсула? Ами Каята? Тия двете могат да ги свалят руските ракети даже и с буркани!

    09:34 31.07.2026

  • 36 Мъка ми е

    1 0 Отговор
    Ау Орешник стои в силоза и се моли да го пуснат! Пуснете ме бе моля ви се!

    09:36 31.07.2026

  • 37 Баче Кико

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Артилерист":

    Само с едно не съм съгласен. Руснаците разковаха ВСУ пехотата с леките дронове. Един всушник, едно дронче. Гонят ги из полето, горите, постройките, мостовете и автомобирите както ястреб гони лалугер. Вече ми писна да гледам видеа на избушени всушници. Така, че укропропагандата и тука не успява.

    09:37 31.07.2026

  • 38 Дрон Дрън Бам Бум

    1 0 Отговор
    Само с едно не съм съгласен. Руснаците разковаха ВСУ пехотата с леките дронове. Един всушник, едно дронче. Гонят ги из полето, горите, постройките, мостовете и автомобилите както ястреб гони лалугер. Вече ми писна да гледам видеа на избушени всушници. Така, че укропропагандата и тука не успява.

    09:38 31.07.2026

  • 39 Утепан Бандера

    2 0 Отговор
    Това е края на Укрорайха.

    09:40 31.07.2026

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