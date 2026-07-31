Двама загинаха при руски удари в Днепропетровска област, украинската ПВО свали 195 дрона

Руските сили атакуваха Днепропетровска област с дронове, артилерия и управляеми авиационни бомби през нощта, като ударите засегнаха четири района. При нападенията са загинали двама души, трима са ранени, а украинската противовъздушна отбрана е свалила 195 от общо 255 руски дрона.

Над 20 атаки срещу четири района

По данни на ръководителя на Днепропетровската военна администрация Олександър Ганжа, руските сили са извършили повече от 20 атаки през нощта.

В село Слобожанск е унищожена административната сграда на предприятие за преработка на храни.

Двама загинали и трима ранени

Най-тежко е пострадал Никополският район, където са атакувани град Никопол и населените места Покровска, Марханец и Червонохригоривска.

При ударите са:

загинали двама души ;

ранени трима души ;

унищожени фабрика и няколко превозни средства.

58-годишен мъж е приет в болница в средно тежко състояние, а 51-годишен мъж и 44-годишна жена са получили медицинска помощ и ще бъдат лекувани амбулаторно.

Щети и в други райони

Руски атаки са регистрирани и в:

Павлоградски район , където са нанесени щети на жилищни сгради в село Троицка ;

Синелниковски район, където са атакувани селата Яворницка и Покровска.

Украйна: Свалени са 195 руски дрона

Украинските Военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 255 дрона срещу страната.

По информация на украинската противовъздушна отбрана 195 от тях са били свалени. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.