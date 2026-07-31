Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор

Японският автомобилен гигант Toyota взе изненадващо и смело решение, превръщайки добре познатата, практична Corolla в истинско оръжие за състезателната писта. Новата модификация GRMN категорично обръща гръб на семейния комфорт, като губи задния ред седалки в името на максималната ефективност. Този безпрецедентен ход е подплатен с изобилие от карбонови компоненти и окачване, чиято настройка е шлифована по безмилостните завои на легендарното трасе Нюрбургринг. Цената на тази инженерна дързост на американския пазар стартира от 64 360 долара, а от поточните линии ще слязат точно 730 екземпляра, превръщайки модела в рядка колекционерска находка.

Раждането на въпросната GRMN Corolla не е плод на случаен експеримент, а директна еманация на безценния опит, натрупан от марката в изтощителния японски шампионат за издръжливост Super Taikyu. Вместо да се плъзнат по повърхността и просто да повишат мощността до небесата, конструкторите са избрали далеч по-трънливия път на финия тунинг. Техният фокус е паднал върху изострянето на реакциите при подаване на газ, прецизното влизане в завой и способността на машината да поддържа убийствено високо темпо в продължителни серии от обиколки.

В интерес на истината, битката с излишните килограми е била безмилостна, като липсата на заден диван е само върхът на айсберга. Предният капак, калниците, страничните детайли по предната броня, както и масивното задно крило са изваяни от високотехнологични въглеродни влакна. Тази диета, комбинирана с олекотени ковани джанти, е стопила точно 30 килограма от теглото спрямо стандартната GR Corolla, заковавайки стрелката на кантара на респектиращите 1460 килограма.

Под капака на този пистов атлет продължава да се монтира познатият 1.6-литров трицилиндров турбомотор, генериращ мощност от 300 конски сили. Японските инженери обаче са успели да изстискат допълнителен ресурс от него, повишавайки въртящия момент от 400 на 410 Нм. Оптималната тяга се разгръща в ключовия диапазон между 4000 и 4600 оборота в минута, което е перфектно изчислено за мигновено ускорение при излизане от тесни криви.

За да се гарантира, че агрегатът няма да капитулира пред топлинния стрес по време на тежки сесии, системата за охлаждане е сериозно модернизирана. Внедрен е допълнителен радиатор, придружен от напълно независим въздуховод за студена струя. Като своеобразна черешка на тортата, специална система впръсква фин воден прах върху интеркулера, поддържайки температурата в оптимални граници и гарантирайки постоянна мощност обиколка след обиколка.

Безкомпромисният характер на автомобила диктува и избора на трансмисия, като Corolla GRMN ще радва автомобилните пуристи единствено с шестстепенна механична скоростна кутия. Скъсените предавателни числа държат мотора постоянно в най-ефективния му режим на работа, а интелигентната електроника поема грижата за автоматичното изравняване на оборотите при връщане на по-ниска предавка, елиминирайки нуждата от сложни маневри с краката.

Задвижването на четирите колела, носещо обозначението GR-Four, също е претърпяло метаморфоза чрез променен алгоритъм за разпределение на тягата между осите. Целта на инженерите е постигане на непоколебима стабилност при екстремни скорости и телепатична връзка с волана. Окачването стъпва върху специализирани еднотръбни амортисьори, а 18-инчовите ковани колела са обути в безкомпромисните полусликове Michelin Pilot Sport Cup 2.

Аеродинамичният пакет е моделиран с хирургическа прецизност. Отворите в предния капак и калниците ефективно евакуират нажежения въздух от коша на двигателя, докато предните прагове и задното крило генерират сериозна сила на притискане. Самото крило предлага пет различни ъгъла на атака, позволявайки фина настройка според конфигурацията на конкретното трасе.

Работното място на пилота е подчинено изцяло на динамичното шофиране. Седалките с дълбока опора тип полукофа циментират телата на водача и пасажера, докато специалното покритие на таблото абсорбира светлината и предотвратява дразнещите отблясъци върху челното стъкло. Пред пасажерското място гордо стои карбонов панел с личния подпис на Акио Тойода и серийния номер на машината.

Цветовата палитра е лаконична и се изчерпва до нюансите Zero Gravity и Gravel. Като комплимент към сделката, щастливците, успели да се сдобият с автомобила, ще получат едногодишно членство в Националната асоциация по автомобилни спортове на САЩ, както и персонален урок с професионален инструктор на затворено трасе.