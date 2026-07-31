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Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор

Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор

31 Юли, 2026 11:31 1 136 14

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Спортната версия GRMN се разделя със задните седалки и залага на въглеродни влакна, за да предложи безкомпромисно поведение на пътя срещу сумата от над 64 хиляди долара

Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен гигант Toyota взе изненадващо и смело решение, превръщайки добре познатата, практична Corolla в истинско оръжие за състезателната писта. Новата модификация GRMN категорично обръща гръб на семейния комфорт, като губи задния ред седалки в името на максималната ефективност. Този безпрецедентен ход е подплатен с изобилие от карбонови компоненти и окачване, чиято настройка е шлифована по безмилостните завои на легендарното трасе Нюрбургринг. Цената на тази инженерна дързост на американския пазар стартира от 64 360 долара, а от поточните линии ще слязат точно 730 екземпляра, превръщайки модела в рядка колекционерска находка.

Раждането на въпросната GRMN Corolla не е плод на случаен експеримент, а директна еманация на безценния опит, натрупан от марката в изтощителния японски шампионат за издръжливост Super Taikyu. Вместо да се плъзнат по повърхността и просто да повишат мощността до небесата, конструкторите са избрали далеч по-трънливия път на финия тунинг. Техният фокус е паднал върху изострянето на реакциите при подаване на газ, прецизното влизане в завой и способността на машината да поддържа убийствено високо темпо в продължителни серии от обиколки.

Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор

В интерес на истината, битката с излишните килограми е била безмилостна, като липсата на заден диван е само върхът на айсберга. Предният капак, калниците, страничните детайли по предната броня, както и масивното задно крило са изваяни от високотехнологични въглеродни влакна. Тази диета, комбинирана с олекотени ковани джанти, е стопила точно 30 килограма от теглото спрямо стандартната GR Corolla, заковавайки стрелката на кантара на респектиращите 1460 килограма.

Под капака на този пистов атлет продължава да се монтира познатият 1.6-литров трицилиндров турбомотор, генериращ мощност от 300 конски сили. Японските инженери обаче са успели да изстискат допълнителен ресурс от него, повишавайки въртящия момент от 400 на 410 Нм. Оптималната тяга се разгръща в ключовия диапазон между 4000 и 4600 оборота в минута, което е перфектно изчислено за мигновено ускорение при излизане от тесни криви.

Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор

За да се гарантира, че агрегатът няма да капитулира пред топлинния стрес по време на тежки сесии, системата за охлаждане е сериозно модернизирана. Внедрен е допълнителен радиатор, придружен от напълно независим въздуховод за студена струя. Като своеобразна черешка на тортата, специална система впръсква фин воден прах върху интеркулера, поддържайки температурата в оптимални граници и гарантирайки постоянна мощност обиколка след обиколка.

Безкомпромисният характер на автомобила диктува и избора на трансмисия, като Corolla GRMN ще радва автомобилните пуристи единствено с шестстепенна механична скоростна кутия. Скъсените предавателни числа държат мотора постоянно в най-ефективния му режим на работа, а интелигентната електроника поема грижата за автоматичното изравняване на оборотите при връщане на по-ниска предавка, елиминирайки нуждата от сложни маневри с краката.

Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор

Задвижването на четирите колела, носещо обозначението GR-Four, също е претърпяло метаморфоза чрез променен алгоритъм за разпределение на тягата между осите. Целта на инженерите е постигане на непоколебима стабилност при екстремни скорости и телепатична връзка с волана. Окачването стъпва върху специализирани еднотръбни амортисьори, а 18-инчовите ковани колела са обути в безкомпромисните полусликове Michelin Pilot Sport Cup 2.

Аеродинамичният пакет е моделиран с хирургическа прецизност. Отворите в предния капак и калниците ефективно евакуират нажежения въздух от коша на двигателя, докато предните прагове и задното крило генерират сериозна сила на притискане. Самото крило предлага пет различни ъгъла на атака, позволявайки фина настройка според конфигурацията на конкретното трасе.

Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор

Работното място на пилота е подчинено изцяло на динамичното шофиране. Седалките с дълбока опора тип полукофа циментират телата на водача и пасажера, докато специалното покритие на таблото абсорбира светлината и предотвратява дразнещите отблясъци върху челното стъкло. Пред пасажерското място гордо стои карбонов панел с личния подпис на Акио Тойода и серийния номер на машината.

Цветовата палитра е лаконична и се изчерпва до нюансите Zero Gravity и Gravel. Като комплимент към сделката, щастливците, успели да се сдобият с автомобила, ще получат едногодишно членство в Националната асоциация по автомобилни спортове на САЩ, както и персонален урок с професионален инструктор на затворено трасе.

Toyota създаде най-скъпата и най-мощна Corolla в историята, която е с... трицилиндров мотор


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бричка

    7 4 Отговор
    и аз мога да си овърклокна процесора, ама няма да изкара дълго... три цилиндъра винаги са лоша идея, в замяна на какво?!?! на икономичност, тишина, пъргавина......

    11:38 31.07.2026

  • 2 топ фен

    5 1 Отговор
    Това е хубава кола 410 Нютона и ръчна скоростна кутия .Голям кеф за каране .

    11:47 31.07.2026

  • 3 Петкан

    1 4 Отговор
    C-HR е значително по-разумен и практичен избор — почти два пъти по-достъпен, с пет места и нормален багаж, икономичен хибрид с нисък разход и удобна автоматична кутия. Окачването е комфортно за лоши пътища и всекидневие, без твърдостта и умората на GRMN; лесен е за обслужване, с по-ниски разходи и данъци. Докато GRMN е писта-специална рядкост, C-HR е създаден за реалния живот, семейство и удобство, което го прави по-добрият автомобил за почти всички хора.

    11:50 31.07.2026

  • 4 тъй шъй

    1 1 Отговор
    Предлагам на електрическата латерна да почне пак да громи Тойота. Както го беше направил в други коментари скоро-в диалогов режим- пише и си отговаря сам десетки пъти. Дано да има време, че да му се порадваме на изобретателността.

    11:54 31.07.2026

  • 5 Ха-ха

    2 1 Отговор
    Джеръми Кларксън се смееше на името - Гррръммнн. Иначе Тойота и тя по стъпките на Вартбург, и той беше с три цилиндъра и цели 55 коня!

    Коментиран от #11

    11:55 31.07.2026

  • 6 Перник

    1 4 Отговор
    Тия са луди 64000 долара за джапанка, за тия пари си купувам 20 голфа тди

    11:57 31.07.2026

  • 7 Хохо Бохо

    1 5 Отговор
    Ръждясва ли традиционно? Опел е копирал ръждата от Тойота, които са лидер в гниене на купета

    11:58 31.07.2026

  • 8 Механик

    2 1 Отговор
    Глобализма и зелената сделка родиха най-великия и як борец на всички времена. Непобедим и невероятен с неговия ръст от ЦЕЛИ 153 см. и напълно иновативен- само с един крак!!!
    Но най-голямото му предимство е това, че сърцето му има една клапа и е на апаратно дишане.
    ВЕЛИК!!! Неустрашим.

    12:19 31.07.2026

  • 9 карчи

    1 0 Отговор
    Браво на Тойота и г-н Тойода не всички мъже мутират в джендъpи😅

    12:21 31.07.2026

  • 10 Айляк

    0 0 Отговор
    Акио, метни насам една такваз тойотка уе, братчед.
    Па куще и три цилиндъра да е.
    Айде, г-н Тойода. Разбрахме се.

    12:24 31.07.2026

  • 11 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха":

    Имам една служебна Астра 1999-та година. Двигател 1.7 турбо-дизел.
    Обръщам внимание, че е правена в ГФР, а не в бивша ГДР. И е правена 40 години по-късно от въпросният Вартбург.
    Та тая Астра както си е с турбото+електрониката+40 години по-късно и БАШ в Германия, си е точно 68 коня.
    Така че не се подигравай на вартбурга.

    Коментиран от #12

    12:24 31.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    "Немкинята" ти да не е с мотор на "Исузу"🤔❓
    Щото тогава 1.7 тд на Опел -
    това беше класиката❗

    12:37 31.07.2026

  • 13 РИП Тойота

    2 2 Отговор
    Тези 3-цилиндрови изстискани мотори от прахосмукачки, които слагат напоследък, нямат дълъг живот. Отделен е въпросът с максималната мощност, измерена при обороти, които почти никога не се достигат. А клиентите махат с уши и трошат грешни пари.

    12:44 31.07.2026

  • 14 Гост

    0 0 Отговор
    Като махна настрана епохалните епитети пришити на японските инженери, ще споделя прости факти:
    Голф Р
    Мощност 333 коня
    Въртящ момент 420 Нм във
    Диапазон 2100 - 5500 оборота
    Задвижване 4х4
    Скорости 7 ДСГ с ръчен режим
    Сухо тегло 1473 кг.
    Наличен заден диван, 5 местен автомобил
    Базова цена 62 300 долара
    Туй то...

    13:20 31.07.2026