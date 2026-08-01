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И десетте алпинисти, които бяха в неизвестност, са загинали при лавина в Пакистан

И десетте алпинисти, които бяха в неизвестност, са загинали при лавина в Пакистан

1 Август, 2026 21:51 1 484 8

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  • лавина-
  • алпинисти

Водач на експедицията е бил световноизвестният алпинист Нирмал Пурджа, роден в Непал

И десетте алпинисти, които бяха в неизвестност, са загинали при лавина в Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният непалски алпинист Нирмал Пурджа, който има и британско гражданство, и останалите деветима членове на експедиция, опитала се да изкачи връх Броуд Пик в Пакистан, са били връхлетени от лавина и са загинали, а спасителните екипи се опитват да извадят телата им, съобщи днес компанията на Пурджа "Елит Експедишънс" (Elite Expeditions), цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

"Светът изгуби един от най-великите алпинисти", се казва в изявление на компанията. Скръбната вест беше потвърдена и от заместник-председателя на Алпийския клуб на Пакистан Карар Хайдри. "Това е съкрушителна новина за всички нас. Изказваме искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите алпинисти", заяви Хайдри.

Десетчленната експедиция е била връхлетяна от лавина в четвъртък. Тогава е била изгубена и връзката с групата. В петък спасителите откриха четири тела и успяха да извадят три от тях въпреки тежките метеорологични условия, които възпрепятстваха полетите на спасителните хеликоптери. Днес издирвателната операция беше подновена с участието и на военни хеликоптери, за да бъдат открити останалите алпинисти.

Според Алпийския клуб на Пакистан в експедицията са участвали петима непалски алпинисти, алпинисти от Оман и САЩ, пакистанецът Сохаил Сахи, китайски алпинист, представен само с фамилното си име Ван, и още един чужденец, чиято самоличност засега не е огласена.

Водач на експедицията е бил световноизвестният алпинист Нирмал Пурджа, роден в Непал бивш военнослужещ от британската армия. През 2019 г. той изкачи всичките 14 осемхилядника в света за рекордните 189 дни - постижение, на което компания "Нетфликс" посвети документалния си филм от 2021 г. "14 върха: Няма невъзможни неща".

През 2023 г. рекордът на Пурджа беше подобрен.

В края на миналия месец базираната в Пакистан туристическа компания "Мувин маунтинс" (Moving Mountains) съобщи, че експедицията е поела към градчето Асколе и пожела на участниците успешно и безопасно изкачване на връх Броуд Пик, отбелязва АП.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Факт

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    99%от алпинистите са горделиви, себевлюбени, търсят славата по тия върхове.Ако условието е анонимни, но живи, със сигурност не биха били по върховете.

    Коментиран от #5

    22:22 01.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Стремеж да покоряваш върхове преносно е разбираемо! Но да ги покориш буквално не го разбирам! Ако е за първи път и трябва да се открива е едно, но ако е сторено вече, какво доказваш? Има толкова други житейски върхове за покоряване, че просто не си струва колосалния риск! Жалко за хората все пак!! Това че не ги разбирам не означава нищо, мир на душите им! Сигурно са очаквали подобен край, не са случайни хора, разбирали са всички аспекти на начинанието!!

    22:31 01.08.2026

  • 6 егати и реването

    5 0 Отговор
    голям рев бе каквото търсили намерили са го какъв го дирят в тоя сняг да катерят майкината си?

    22:35 01.08.2026

  • 7 Ами да, те така

    2 0 Отговор
    правят алпинистите...

    23:28 01.08.2026

  • 8 Прехвален

    1 0 Отговор
    Не е добра атестация да водиш комерсиална експедиция от 10 човека и всичките да са мъртви барабар с водача.

    00:04 02.08.2026

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