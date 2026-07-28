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Атаката срещу Бюджет 2026 в Конституционния съд: Какви са шансовете на опозицията?

Атаката срещу Бюджет 2026 в Конституционния съд: Какви са шансовете на опозицията?

28 Юли, 2026 11:08, обновена 1 Август, 2026 23:01 2 189 23

  • бюджет-
  • конституционен съд-
  • финансова рамка-
  • недоволство-
  • правен казус

При успех на опонентите на Радев предстои сериозен административен трус за кабинета на „Прогресивна България“

Атаката срещу Бюджет 2026 в Конституционния съд: Какви са шансовете на опозицията? - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Управляващите от „Прогресивна България“ прокараха редовната план-сметка за годината, която влезе в сила на 1 август 2026 г.

Веднага след обнародването на закона в Държавен вестник обаче опозиционните сили блокираха текстовете по съдебен път. Тъй като нито ГЕРБ, нито ПП разполагат самостоятелно с нужните 48 народни представители за сезиране на магистратите, двете формации си помогнаха взаимно с допълнителни подписи, за да съберат над 50 гласа. Документите бяха официално заведени в деловодството, а Конституционният съд (КС) светкавично образува три отделни дела.

Мотивите на ГЕРБ: Рискове пред еврозоната и финансова нестабилност

  • Рекорден свръхдефицит: Жалбата на ГЕРБ, представена от Владислав Горанов, е насочена срещу заложения бюджетен дефицит от 5,7%. Партията твърди, че рамката директно нарушава Закона за публичните финанси, където максималният позволен праг е 3%.
  • Международни договори: Според опозицията този финансов курс нарушава Договора за функциониране на ЕС и окончателно минира пътя на страната към еврозоната.
  • Принцип на правовата държава: Вносителите настояват, че едно обикновено парламентарно мнозинство не може с лека ръка да суспендира фундаментални фискални правила.

Аргументите на „Продължаваме промяната“: Скрити капани в преходните разпоредби

  • Независимост на съдебната власт: Депутатът Стою Стоев обяви, че ПП атакува обвързването на магистратските заплати с възнагражденията на депутатите. По думите му това поставя съдебната система под недопустимо политическо влияние.
  • Замразяване на минималната заплата: От партията оспорват спирането на законовия механизъм, който определя минималното възнаграждение като 50% от средната заплата за страната.
  • Орязване на социални права: Жалбите засягат и новите правила за изчисляване на трудовия стаж, както и текстове в Закона за здравето, позволяващи преразглеждане на ТЕЛК решения единствено на база разследвания, без влязъл в сила съдебен акт.

Шансовете за успех: Какво предстои оттук нататък?

Според неофициални анализи и предходни изявления на председателя на Конституционния съд Павлина Панова, решение по казуса може да се очаква най-рано в средата на септември 2026 г..

Шансовете на опозицията да събори конкретни текстове от преходните и заключителните разпоредби са сравнително високи, тъй като КС има последователна практика да отхвърля промени в трайно законодателство, направени „на тъмно“ през бюджетния закон. По отношение на макрорамката и дефицита обаче съдът традиционно проявява сдържаност, приемайки, че фискалната политика е изцяло в правомощията на законодателната власт.

Ако КС обяви текстове от Бюджет 2026 за противоконституционни, автоматично ще се върне в сила удължителният закон, който регулираше държавните разходи през първите седем месеца на годината. Подобен развой би довел до сериозен административен трус за кабинета на „Прогресивна България“.

Любопитен детайл е, че бившите коалиционни партньори от „Демократична България“ (ДБ) и депутатите от „Възраждане“ отказаха да сложат подписите си под тези жалби, което демонстрира липсата на пълно единодушие в опозиционния блок.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Никой не спазва законите в България.Защо аз да ги спазвам?

    11:22 28.07.2026

  • 2 истина е

    22 10 Отговор
    Докато тоз на снимката е на свобода ,бял ден няма да види нашата страна !!!

    11:22 28.07.2026

  • 3 БАРЦЕЛОНЦКИ ХАЙДУК

    19 7 Отговор
    ЩЯЛ ДА СПИРА БИДЖЕТА ТОЧНО ТОЗ ЗАБАТАЧИ БЪЛГАРИЯ КРАЖБИ,КРАЖБИ,ГЛУПОСТИ ТОЙ БИЛ ТОЙ,ТОЙ СРАМ.

    11:28 28.07.2026

  • 4 виктория

    13 6 Отговор
    айде на тиквените семки!!!

    11:29 28.07.2026

  • 5 факт

    19 7 Отговор
    ГРАБ опоскаха държавата като марокански скакалци , и искат да продължават пъкленото си дело !!

    11:30 28.07.2026

  • 6 евалата чалгопитеци

    9 11 Отговор
    Защо не сте на улицата? Или вече никой ви не плаща? Спонсорите ви са на власт. А бюджета който ви наложиха е в пъти по-лош от този заради който свалихте Желязков. А сега си траете.

    Коментиран от #10

    11:38 28.07.2026

  • 7 Ха-ха

    8 2 Отговор
    Нулев

    11:38 28.07.2026

  • 8 има ли шанс

    11 3 Отговор
    крадецът на милиарди да бъде осъден ???

    Коментиран от #14

    11:38 28.07.2026

  • 9 Няма как

    8 8 Отговор
    Конституционният съд е овладян от червената олигархия зад Радев. За 9 години като президент Радев набута няколко послушни калинки.

    11:45 28.07.2026

  • 10 ЗАЩОТО РАЗБРАХМЕ

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "евалата чалгопитеци":

    За сметка на вас че Радевото правителство оправят далаверите на вашите. ДЕМОН-кратните и най вече тууулупа и шиша. Със демонизирана та подкрепа на зафчу и слафчу.

    Коментиран от #15

    11:48 28.07.2026

  • 11 На Тиквата,

    10 4 Отговор
    много ще му отиват раирани дрехи.Само е за там.

    11:49 28.07.2026

  • 12 Никой

    4 5 Отговор
    ГЕРБ в опозиция - това макар и да е лошо да се казва така - но това е - мехлем за слуха - толкова арогантни хора - с такава агресивност.

    ГЕРБ нямат място под никаква форма - да не са купили с Нотариален акт Държавата.

    12:00 28.07.2026

  • 13 Ддд

    7 5 Отговор
    Ще напиша само едно нещо.
    Радев лично е назначил 6 съдии в КС.
    Атаката срещу Атанасова беше умишлена, въпреки че беше лъжа. За да могат от ПБ да я накарат да се оттегли, за да може ПБ и Радев, да имат пълно мнозинство в КС, и никое обжалване в КС на опозицията, никога да не мине.

    Е така се създава ДИКТАТУРА, добре дошли в черните времена.

    12:03 28.07.2026

  • 14 Ддд

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "има ли шанс":

    Не говори така за Радев, той сега ще краде от новия бюджет. Боташ го замразиха за 15месеца.

    12:05 28.07.2026

  • 15 КОЕ ТОЧНО

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "ЗАЩОТО РАЗБРАХМЕ":

    е оправило радевото правителство?

    12:14 28.07.2026

  • 16 Цитирам БокоБългароубиеца

    5 4 Отговор
    "Като почнат да падат бомбите и ракетите и аз ще бягам!"

    12:24 28.07.2026

  • 17 АХ БАНКЯ

    9 4 Отговор
    ДА ТЕ ПРЕКАРА ДУЛОВСКАТА НА ТЯСНО ЩЕ ТИ ВЪРЖИ ТОПКИТЕ НА ТУРСКО 8

    12:35 28.07.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    7 2 Отговор
    Всъщност, от нисък до нулев.🤣 Никой не го бръсне за слива тоя бандит.😂

    12:42 28.07.2026

  • 19 ПЕНКО

    6 3 Отговор
    -ЗАТВОРЕТЕ ОЧИ -- И СИ ПРЕДСТАВЕТЕ : КОЛКО ЖАЛКО Е -ДА СЕ ЖАЛИШ !?!?!?

    12:55 28.07.2026

  • 20 така е

    2 5 Отговор
    платените клакьорки на радев пак са се разпищолили и обиждат ли обиждат.

    13:03 28.07.2026

  • 21 Пустиня(к)

    5 2 Отговор
    Тоо смотльо откога стана финансист?!? Я го знам, че е крадлив лъжлив айдук. Кви финанси, кви дефицити го гонат па тоа? Доколко знам, само он секи път е на плюс, целата държава опоска зарад тва.

    13:15 28.07.2026

  • 22 Избори

    3 0 Отговор
    Бойко стреля с халосни - като предупреждение - "ха си ме закачил, ще ти го върна тъпкано". Делянчо си трае, проучва още терена и чака в засада. Демократите пак не се обединяват и само объркват народа. Дали пък не им харесва повече да бъдат вечната опозиция? Знае ли човек?

    13:17 28.07.2026

  • 23 НЕ ГЪЛЧИ НЕ БЪРЗАЙ

    2 1 Отговор
    А ЗАМЪЛЧЕТЕ И ЩЕ ВИДИТЕ ЧУЕТЕ ЩО ЩЕ НАПРАВЯТ А ВАЩИ ЩО НАПРАВИХА ЗА 17 ГОДИНИ.;!!?!!;. ЗА ТРИ МЕСЕЦА ЩО ДА СТОРЯТ БРЕ СЪС СЪЩИТЕ ПРОКУРОРИ ВСС СЪДИИ СЛУЖБАРИ АДМИНИСТРАЦИЯ. АКО ЗАПОЧНАТ СЪС ТЕЗИ ТЕ ЩЕ СПЪВАТ ВСИЧКО. НЯМА ДА СЕ ПОЛУЧИ. ТЪРПЕНИЕ РАЗУМ И СМИРЕНИЕ.

    14:00 28.07.2026