Полша победи Словения и се класира на финал в Лигата на нациите по волейбол

Защитаващият титлата си отбор на Полша спечели с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) срещу Словения и се класира на финала на Лигата на нациите по волейбол за мъже, която завършва в Нинбо, Китай. Шампионите от 2025 и 2023 ще срещнат за титлата САЩ, който спечели с 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13) срещу Япония, предаде БТА.

Поляците, водени от отбелязалия шест аса Вилфредо Леон, нямаха конкуренция в първия гейм и го спечелиха на 16. Картинката се повтори във втория и шампионите поведоха с 3:0, но този път съперниците им намериха сили за отговор и изравниха. Това обаче бе временна пречка за поляците, които получиха пет геймбола и реализираха първия с блокада на Бартоломей Лемански.

Полша започна третия гейм със серия от четири точки, две от които на сервис на Леон, а доминацията премина и през две поредни блокади на Артур Шалпук за мачпойнт. Той бе реализиран на атака на Лемански и частта завърши 25:17.

Полша надигра Словения по всички показатели - 9-3 точки на сервис, 12-6 на блокада, 35-25 в атака и 18-19 в непредизвиканите грешки. Към шестте си аса Леон добави осем точки в атака и две на блокада, за да стане най-резултатен в мача с 16 пункта. Бартек Боладж добави 15, включително с две блокади и ас. Двуцифрен актив за словенците имаше само 40-годишният Ален Пайенк, който направи две блокади и два аса, към които добави пет точки на атака.

"Не се печели често с 3:0 на полуфинал. Доминирахме всеки гейм, но изобщо не е лесно да играеш всеки ден по този начин. Надявам се да забия още асове на финала", заяви Леон за VBTV след срещата.

Вторият полуфинал бе равностоен и завърши с тайбрек, в който американците получиха два мачбола при 14:12. Итън Чемплин изпрати сервис в мрежата от първия опит, но вторият бе реализиран от Матю Андерсън и САЩ се класира за четвърти път на финал. Предните три бяха загубени, включително от Полша през 2023.