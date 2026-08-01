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УЕФА ще гласува за отстраняване на Джани Инфантино

УЕФА ще гласува за отстраняване на Джани Инфантино

1 Август, 2026 19:12 878 6

  • фифа-
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  • джани инфантино-
  • футбол

Швейцарецът се отказа от плана за продажба на дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори

УЕФА ще гласува за отстраняване на Джани Инфантино - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

УЕФА ще гласува за отстраняването на Джани Инфантино от поста президент на ФИФА, ако той откаже да подаде оставка, съобщава The Telegraph, предаде БТА.

Според изданието, всички 55 страни членки на УЕФА ще гласуват вот на недоверие на Инфантино. Швейцарецът се отказа от плана за продажба на дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори.

Това предложение на президента на ФИФА беше остро критикувано от УЕФА, Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ). УЕФА обяви бойкот на турнирите, организирани от ФИФА, и загуба на доверие в Инфантино.

Планът на ФИФА предвиждаше създаването на компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според Инфантино създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб.


Великобритания
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