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Лавина затрупа експедицията на легендарния алпинист Нирмал Пурджа в Пакистан

Лавина затрупа експедицията на легендарния алпинист Нирмал Пурджа в Пакистан

31 Юли, 2026 07:59 1 387 7

  • лавина-
  • алпинист-
  • нирмал пурджа-
  • пакистан

Кой е Нирмал Пурджа?

Лавина затрупа експедицията на легендарния алпинист Нирмал Пурджа в Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Спасителна операция е в ход в Пакистан, след като лавина е засегнала международна алпинистка експедиция, водена от световноизвестния Нирмал Пурджа. От инцидента насам няма връзка с екипа, а властите подготвят въздушно издирване при подходящи метеорологични условия, предава БТА.

Загубена е връзката с експедицията

Според вицепрезидента на Алпийския клуб на Пакистан Карар Хайдри първоначалната информация сочи, че лавината е ударила групата на Пурджа, след което всякакъв контакт с алпинистите е прекъснал.

Председателят на клуба ген.-майор Ирфан Аршад и ръководството на организацията вече координират действията си с пакистанските власти за организиране на спасителната операция.

Международен екип сред изчезналите

В експедицията участват общо деветима алпинисти, сред които:

  • петима непалски катерачи;

  • пакистанският алпинист Сохайл Сахи;

  • оманската алпинистка Надира;

  • американката Малъри Гайс;

  • китайският алпинист Ван;

  • още един чуждестранен участник.

Подготвя се въздушно издирване

От Алпийския клуб съобщиха, че се прави всичко възможно за изпращането на хеликоптери и спасителни екипи веднага щом атмосферните условия позволят.

„Алпийският клуб на Пакистан следи отблизо ситуацията и координира действията си с всички компетентни институции“, се посочва в официалното изявление.

Организацията изрази съпричастност към семействата на алпинистите и международната алпинистка общност.

Кой е Нирмал Пурджа?

Нирмал Пурджа, известен още като Нимс Дей, е роден в Непал британски гражданин и един от най-известните алпинисти в света.

През 2019 г. той постави световен рекорд, след като изкачи всички 14 осемхилядника само за 189 дни – постижение, което по-късно беше подобрено през 2023 г.

Къде се е случил инцидентът?

Лавината е станала в района на Броуд пик (8047 м) в планинската верига Каракорум. Върхът е 12-ият по височина в света и е сред най-предизвикателните маршрути за височинно катерене.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    8 4 Отговор
    Браво! Това е новина номер 1 за България и българите.
    По-честичко ни информирайте за такива неща!
    п.п.
    Скоро нищо не сте писали за кралското семейство. Дайте, напишете нещо, че силно се вълнуваме.

    Коментиран от #4, #7

    08:08 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 3 Отговор
    Нирмал е от Столипиново. 🦍😪🦍

    Коментиран от #5

    08:14 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да те заровят на бунището при мочата.

    08:27 31.07.2026

  • 6 хАсан

    0 2 Отговор
    Да ибатас експедиция и аз треаше да ода

    08:30 31.07.2026

  • 7 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Нищо и няма на новината. Аз не съм нито алпинист, нито планинар, а знам кой е Нирмал. Най-доброто ми височинно изкачване е до 6 етаж по стълбите. Малко обща култура не вреди никому,

    09:32 31.07.2026