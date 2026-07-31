Лавина затрупа експедицията на легендарния алпинист Нирмал Пурджа в Пакистан

Спасителна операция е в ход в Пакистан, след като лавина е засегнала международна алпинистка експедиция, водена от световноизвестния Нирмал Пурджа. От инцидента насам няма връзка с екипа, а властите подготвят въздушно издирване при подходящи метеорологични условия, предава БТА.

Загубена е връзката с експедицията

Според вицепрезидента на Алпийския клуб на Пакистан Карар Хайдри първоначалната информация сочи, че лавината е ударила групата на Пурджа, след което всякакъв контакт с алпинистите е прекъснал.

Председателят на клуба ген.-майор Ирфан Аршад и ръководството на организацията вече координират действията си с пакистанските власти за организиране на спасителната операция.

Международен екип сред изчезналите

В експедицията участват общо деветима алпинисти, сред които:

петима непалски катерачи;

пакистанският алпинист Сохайл Сахи ;

оманската алпинистка Надира ;

американката Малъри Гайс ;

китайският алпинист Ван ;

още един чуждестранен участник.

Подготвя се въздушно издирване

От Алпийския клуб съобщиха, че се прави всичко възможно за изпращането на хеликоптери и спасителни екипи веднага щом атмосферните условия позволят.

„Алпийският клуб на Пакистан следи отблизо ситуацията и координира действията си с всички компетентни институции“, се посочва в официалното изявление.

Организацията изрази съпричастност към семействата на алпинистите и международната алпинистка общност.

Кой е Нирмал Пурджа?

Нирмал Пурджа, известен още като Нимс Дей, е роден в Непал британски гражданин и един от най-известните алпинисти в света.

През 2019 г. той постави световен рекорд, след като изкачи всички 14 осемхилядника само за 189 дни – постижение, което по-късно беше подобрено през 2023 г.

Къде се е случил инцидентът?

Лавината е станала в района на Броуд пик (8047 м) в планинската верига Каракорум. Върхът е 12-ият по височина в света и е сред най-предизвикателните маршрути за височинно катерене.