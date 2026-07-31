Лавина затрупа експедицията на легендарния алпинист Нирмал Пурджа в Пакистан

Спасителна операция е в ход в Пакистан, след като лавина е засегнала международна алпинистка експедиция, водена от световноизвестния Нирмал Пурджа. От инцидента насам няма връзка с екипа, а властите подготвят въздушно издирване при подходящи метеорологични условия, предава БТА.
Загубена е връзката с експедицията
Според вицепрезидента на Алпийския клуб на Пакистан Карар Хайдри първоначалната информация сочи, че лавината е ударила групата на Пурджа, след което всякакъв контакт с алпинистите е прекъснал.
Председателят на клуба ген.-майор Ирфан Аршад и ръководството на организацията вече координират действията си с пакистанските власти за организиране на спасителната операция.
Международен екип сред изчезналите
В експедицията участват общо деветима алпинисти, сред които:
-
петима непалски катерачи;
-
пакистанският алпинист Сохайл Сахи;
-
оманската алпинистка Надира;
-
американката Малъри Гайс;
-
китайският алпинист Ван;
-
още един чуждестранен участник.
Подготвя се въздушно издирване
От Алпийския клуб съобщиха, че се прави всичко възможно за изпращането на хеликоптери и спасителни екипи веднага щом атмосферните условия позволят.
„Алпийският клуб на Пакистан следи отблизо ситуацията и координира действията си с всички компетентни институции“, се посочва в официалното изявление.
Организацията изрази съпричастност към семействата на алпинистите и международната алпинистка общност.
Кой е Нирмал Пурджа?
Нирмал Пурджа, известен още като Нимс Дей, е роден в Непал британски гражданин и един от най-известните алпинисти в света.
През 2019 г. той постави световен рекорд, след като изкачи всички 14 осемхилядника само за 189 дни – постижение, което по-късно беше подобрено през 2023 г.
Къде се е случил инцидентът?
Лавината е станала в района на Броуд пик (8047 м) в планинската верига Каракорум. Върхът е 12-ият по височина в света и е сред най-предизвикателните маршрути за височинно катерене.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
По-честичко ни информирайте за такива неща!
п.п.
Скоро нищо не сте писали за кралското семейство. Дайте, напишете нещо, че силно се вълнуваме.
Коментиран от #4, #7
08:08 31.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #5
08:14 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Да те заровят на бунището при мочата.
08:27 31.07.2026
6 хАсан
08:30 31.07.2026
7 Иван
До коментар #1 от "Механик":Нищо и няма на новината. Аз не съм нито алпинист, нито планинар, а знам кой е Нирмал. Най-доброто ми височинно изкачване е до 6 етаж по стълбите. Малко обща култура не вреди никому,
09:32 31.07.2026