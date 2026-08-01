Шампионът Левски надигра с лекота Септември

Шампионът Левски записа трета победа от три мача в българското първенство по футбол, след като се наложи с 3:0 над Септември като домакин. Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс и Сержиньо отбелязаха попаденията за "сините", които направиха генерална репетиция преди първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат, предаде БТА.

Старши треньорът Хулио Веласкес изненада мнозина със стартовия си състав, започвайки с твърдите титуляри Светослав Вуцов, Акрам Бурас и Рейналдо, но и останалите герои от Крайова записаха минути като резерви.

Първото полувреме премина при надмощие на "сините", които стигнаха до първия си точен удар чрез Рейналдо, но той изпрати топката право в ръцете на Владимир Иванов. Първото чисто положение пък бе след половин час игра, когато Давид Кусо направи добър пробив отдясно. Той върна към Асен Митков и халфът уцели лявата странична греда, а топката попадна отново в краката на анголеца. Той обаче не бе точен при добавката.

Само няколко минути по-късно, в 34-ата, Левски стигна до първия си гол. Алекс Сентейес центрира от лявото крило и намери в наказателното поле Акрам Бурас, който укроти топката на гърди. Последва точен удар, с който алжирският халф отбеляза второто си попадение от началото на сезона. 1:0 бе и крайният резултат за първото полувреме на "Георги Аспарухов".

Бурас получи и първата добра възможност през втората част. В деветата минута той бе изведен сам срещу вратаря Владимир Иванов от алжирския си сънародник Мазир Сула, но опитът му да го прехвърли бе неуспешен и стражът улови топката. Скоро след това старши треньорът Хулио Веласкес направи смени и в игра се появи последното ново попълнение на "сините" - Хевертон.

В 72-та минута Левски получи много тежък удар по амбициите си в началото на сезона, след като Акрам Бурас получи контузия и бе изкаран от игра принудително. На негово място влезе Мехди Мубарик.

Левски обаче не се отпусна и вкара втори гол в 76-ата минута. Центриране от ъглов удар достигна до Евертон Бала извън наказателното поле и той стреля неточно, но пък към Армстронг Око-Флекс. Ирландският нападател спря топката, обърна се към вратата и стреля моментално, за да преодолее за втори път Владимир Иванов. Само три минути по-късно Хевертон проби от дясно и центрира за Сержиньо, който бе точен за 3:0. При гола останаха съмнения, че Себастиан Уейд игра за последно с топката и я вкара в собствената си врата.

Шампионите записаха изразителна победа и вече са еднолични лидери в класирането с две точки пред ЦСКА 1948 и три пред Лудогорец, който е с мач по-малко.