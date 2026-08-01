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Дарина Нанева пропуска Европейското първенство по волейбол поради контузия

Дарина Нанева пропуска Европейското първенство по волейбол поради контузия

1 Август, 2026 16:50 453 2

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След проведени лекарски прегледи и образна диагностика бе установено възпаление в областта на кръста, което причинява дискомфорт на състезателката

Дарина Нанева пропуска Европейското първенство по волейбол поради контузия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централният блокировач на женския национален отбор на България Дарина Нанева отпада от състава за предстоящото Европейско първенство по волейбол поради контузия. Шампионатът ще се проведе от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция, предаде БТА.

След проведени лекарски прегледи и образна диагностика бе установено възпаление в областта на кръста, което причинява дискомфорт на състезателката. По препоръка на медицинския екип Нанева трябва да премине през период на възстановяване и почивка в следващите две седмици, което няма да ѝ позволи да се включи своевременно в подготовката и участието на националния отбор на шампионата.

След разговор между Дарина Нанева, селекционера Марчело Абонданца и треньорския щаб бе взето решение състезателката да бъде освободена от лагер-сбора на националния отбор, за да се съсредоточи върху своето възстановяване.

В същото време друга от националките на България - Мирослава Паскова, вече премина успешно операция на лявото коляно, извършена след края на участието на националния отбор в Лигата на нациите. След оперативната интервенция Паскова посети хотела на националния отбор, за да бъде заедно със съотборничките си и да им пожелае успех в подготовката за Европейското първенство.

Въпреки здравословните проблеми Паскова остана до последно на разположение на националния отбор и изигра двубоите от Лигата на нациите, демонстрирайки професионализъм, отдаденост и силен характер.

"Българска федерация по волейбол пожелава на Дарина Нанева и Мирослава Паскова бързо и пълно възстановяване и очаква двете състезателки отново да се завърнат на игрището възможно най-скоро", написаха от централата на официалния си сайт.


България
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  • 1 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Я си викам майчинство, нещо, а па она са прекинала. А да са оправа по-бръже.

    17:03 01.08.2026

  • 2 Янко

    0 0 Отговор
    Дреме ми Марооо

    17:08 01.08.2026

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