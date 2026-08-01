Челси подписа договор с бившия английски национал Дани Уелбек, който за последно игра в друг тим от Висшата лига Брайтън, съобщава АП, предаде БТА.

35-годишният нападател, който има 42 двубоя за националния отбор на страната си, ще се отправи директно към Хонконг, за да се присъедини към старши треньора Шаби Алонсо и новите му съотборници в предсезонната им подготовка.

„Когато чуеш за интерес от Челси, това е нещо, което те изпълва с огромна гордост“, каза Уелбек след подписването на двугодишен контракт.

„Познавайки историята на Челси, това е клуб, който иска да печели трофеи и се стреми да го прави всеки сезон. За мен е истинска чест да дойда в клуб от такъв ранг, което е наистина вълнуващ момент. Готов съм да дам всичко от себе си за този клуб, за да накарам феновете на Челси да се гордеят“, добави той.

Не беше разкрита трансферната сума за Уелбек, който се присъединява към новите попълнения Морган Роджърс, Максенс Лакроа, Марко Палестра и Джовани Куенда на „Стамфорд Бридж“.

Уелбек започна кариерата си в Манчестър Юнайтед, а също така имаше петгодишен престой в Арсенал. Той се присъедини към Брайтън от Уотфорд през 2020-а. Футболистът има в кариерата си около 400 мача във Висшата лига, опит в Шампионската лига и два Мондиала.