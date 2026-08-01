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Експлозия разтърси заведение в центъра на Москва, има жертви
  Тема: Украйна

Експлозия разтърси заведение в центъра на Москва, има жертви

1 Август, 2026 21:52 2 147 102

  • украйна-
  • експлозия-
  • русия-
  • москва-
  • кудрински площад

Има непотвърдена информация, че обектът е бил нает за пищно празненство на висш военен генерал

Експлозия разтърси заведение в центъра на Москва, има жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експлозия е станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са пострадали, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.

"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", заяви пресслужбата на управлението.

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В момента на място работят следствено-оперативната група на МВР и служители на оперативните служби, допълни тя.

Към момента на инцидента италианският луксозен ресторант Balzi Rossi е бил затворен за масовата публика поради провеждането на частно банкетно мероприятие. В руските социални мрежи и популярните канали в Telegram (като Baza и Mash) веднага се появиха твърдения, че обектът е бил нает за пищно празненство на висш военен генерал. Според източници на независимата медия Meduza (meduza.io), в заведението са присъствали около 50 гости. Местните канали съобщават, че сред пострадалите има както посетители на събитието, така и четирима служители от персонала на ресторанта.

На мястото на трагедията веднага бяха изпратени десетки екипи на пожарната, спасителните служби и бърза помощ. Районът около площад „Кудринская“ е напълно отцепен, а движението от метро „Барикадная“ до Новинския булевард е преустановено. Поради извънредната ситуация властите спешно отмениха старта на традиционния Нощен велофестивал, който трябваше да премине по Садовое кольцо.

Официалното разследване на причините за взрива все още е в начален етап. Според първоначална информация, споделена от правоохранителните органи пред агенция "Интерфакс", водещата техническа версия е детонация на газово оборудване или газова бутилка в кухненския блок на обекта. Въпреки това, разследващите проверяват и версията за експлозия в гостната зона на ресторанта. На място работи следствено-оперативна група на ГУ на МВР за град Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    30 51 Отговор
    Гражданската война в Русия започва.

    Коментиран от #36

    21:54 01.08.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    22 48 Отговор
    Метежът и този път атентат срещу Руската Империя на Путин.

    Коментиран от #44, #97

    21:54 01.08.2026

  • 3 Абеее....

    33 10 Отговор
    италианският луксозен ресторант Balzi Rossi що не спазва санкциите? А?

    21:55 01.08.2026

  • 4 Исторически парк

    40 23 Отговор
    Украинските тероряги пак

    Коментиран от #8

    21:55 01.08.2026

  • 5 аллаявбар!

    7 8 Отговор
    иншишак!

    21:56 01.08.2026

  • 6 Слава героям

    13 16 Отговор
    Радилна ми домове Радилнами живи ла го колят героям Украине по улиците у Маскве и под московието

    21:56 01.08.2026

  • 7 Дик диверсанта

    16 8 Отговор
    Неизгладени разузнавателни данни - командващ на руските Въздушно-космически сили генерал Александър Чайко е организирал банкета, дали е убит по-късно.

    Коментиран от #45, #48

    21:56 01.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    20 30 Отговор
    Украине победа

    21:57 01.08.2026

  • 10 Шорт..

    25 10 Отговор
    Или мослимски или ухрайнски терористи! Друга вероятност няма!

    Коментиран от #22

    21:57 01.08.2026

  • 11 Боруна Лом

    13 9 Отговор
    В МОМЕНТА ДАВАТ,ПЪРЪЛ ХАРБАРД,,...ДАНО ДА НЕ Е.. БЕЗМЕР

    Коментиран от #20, #31, #69

    21:58 01.08.2026

  • 12 Отреазвяващ

    6 4 Отговор
    Неприятно,но поне не лъжат.

    21:58 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Докато има куиев

    25 14 Отговор
    Докато има бандериланд, така ще е.
    Путин не си гледа работата добре... Тези покрайнци всичките са бандери и подлежат на денацификация.

    Коментиран от #39, #42

    21:59 01.08.2026

  • 15 Варна 3

    21 25 Отговор
    Москва да гори! Путин ке пукне! Зверската промонголска империя Русия ще се разпадне!

    21:59 01.08.2026

  • 16 Русодебил

    16 14 Отговор
    Нема по голем дебил от бг русодебила!

    21:59 01.08.2026

  • 17 НИЩО МУ НЯМА

    13 17 Отговор
    АМИ СЕГА🤐
    МИ ЧЕ
    ЧОРАПА НАЛИ ИСКА Да ВНАСЯ
    ГАЗ ОТ ТАЗИ СЪВЕТСКАТА КВАЛИТЕТНА...БОМБАСТИЧНО👍
    АМА ФУРАЖКАТА НА ГЕЕНЕРАЛА
    ФРЪКНАЛА ЧАК В МАГАДАН😀

    22:00 01.08.2026

  • 18 Гове о 😯

    6 8 Отговор
    Газзта свърши глейй сеир мутрите дига докаде се докараха диенги ниет , палийе бол

    22:00 01.08.2026

  • 19 Руската мърша няма край

    16 17 Отговор
    И това е голямата изненада за Русия. Именно ето така ще избухне гражданската война.

    22:00 01.08.2026

  • 20 Гледай телевизия

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Съвсем ще затъпееш!

    22:00 01.08.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 16 Отговор
    КАКВОТО ПУТЛЕР ТЪРСИ ЩЕ СИ ГО НАМЕРИ ......................,..., ФАКТ !

    Коментиран от #30

    22:01 01.08.2026

  • 22 каква е разликата

    8 10 Отговор

    До коментар #10 от "Шорт..":

    Между бандерите и ислямистите?

    Коментиран от #46

    22:01 01.08.2026

  • 23 Коста

    21 12 Отговор
    Тероризъм в действие! 3те най-големи световни терористи САЩ, Израел и Окраина.

    Коментиран от #26, #32, #54

    22:01 01.08.2026

  • 24 Война е

    21 6 Отговор
    Обаче нито една война не е спечелена с атентати.

    22:02 01.08.2026

  • 25 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    13 14 Отговор
    До последната рушка г а д ясно е а кви дронове идат.

    22:02 01.08.2026

  • 26 Варна 3

    11 22 Отговор

    До коментар #23 от "Коста":

    Само САЩ и Израел са терористи, но и Русия. Украйна никога не е била терористична държава.

    Коментиран от #35

    22:02 01.08.2026

  • 27 Град Козлодуй..

    12 17 Отговор
    Слава на Русия. Слава на Русия 🇧🇬🇷🇺.Пазители на нормалното и православието! Слава на цар Путин!

    22:02 01.08.2026

  • 28 гайтанджиева

    7 5 Отговор
    СБУ и мен ме издирва за дейност против държавата Украйна!

    22:03 01.08.2026

  • 29 име

    13 9 Отговор
    Утре пак ще има рев, че тая вечер рекорден брой ракети са посетили Kийф

    22:03 01.08.2026

  • 30 По ФАКТА се познаваш

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    А на бас че Зельо ще го превари.

    22:03 01.08.2026

  • 31 НИЩО МУ НЯМА

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    СПОКОЙНО
    АЛИ БАБА МОЛЛАТА
    С КИЛИМЧЕТО НЕ МОЖЕ
    ДА ДОЛЕТИ БЕЗ ТРАНСПОНДЕР 🗣

    22:03 01.08.2026

  • 32 Град Козлодуй

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Коста":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    22:04 01.08.2026

  • 33 Хей

    2 4 Отговор
    Някои пак ще останат без ушленца....

    22:04 01.08.2026

  • 34 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    9 11 Отговор
    Местете че ве Ото у Маскве че изгорете ако влезе Буданов с наркокартелите от Колумбия ша ви гонят до Кавказ Аляска и бак

    Коментиран от #85

    22:04 01.08.2026

  • 35 ТОЧЕН СТЕ

    6 11 Отговор

    До коментар #26 от "Варна 3":

    Украйна никога не е била терористична държава, винаги е била руска територия.

    22:04 01.08.2026

  • 36 Коста

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Започва гражданска война у Ваще село!

    22:04 01.08.2026

  • 37 Сибир поиска независимост!

    12 9 Отговор
    Сибир поиска присъединяване към Китай!

    Коментиран от #41

    22:05 01.08.2026

  • 38 Васил

    12 9 Отговор
    Рашисткият отпадък на никой няма да липсва.

    22:05 01.08.2026

  • 39 Хи,хи,хи...

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Докато има куиев":

    Мирише ми на pycuфukaция. Рано или късно.

    22:06 01.08.2026

  • 40 Някой

    4 10 Отговор
    ГУР трябва да гори. Банда терористи са това!

    Коментиран от #51

    22:08 01.08.2026

  • 41 Спрете тая дрога бе

    8 8 Отговор

    До коментар #37 от "Сибир поиска независимост!":

    Абе пич, ти съвсем изпусна всички влакове. Ясно защо все ви се привиждат украински победи.

    22:08 01.08.2026

  • 42 Руската мърша няма край

    16 10 Отговор

    До коментар #14 от "Докато има куиев":

    И се опитва да възстанови злото - СССР! СССР вони ужасно там.

    22:09 01.08.2026

  • 43 Е,няма страшно

    9 1 Отговор
    Тва е СВО

    22:09 01.08.2026

  • 44 Някой

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Можеше просто да замълчиш, но ти предпочете да възхваляваш тероризма.
    Интелектуалното ти ново е поне три етажа под земята.

    22:09 01.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 7 Отговор

    До коментар #22 от "каква е разликата":

    МЕЖДУ РУСКИТЕ ФАШИСТИ И ИРАНСКИТЕ ГЛАВОРЕZИ ......................,... НЯМА РАZЛИКА, ТЕ СА БРАТЯ ПО ОРЪЖИЕ ...............!......, ФАКТ !

    22:11 01.08.2026

  • 47 Сречко

    8 4 Отговор
    Укрите връщат рестото за снощи.Ликвидираните са участвали пряко в извършването на терористичният акт срещу Киев.

    Коментиран от #53

    22:12 01.08.2026

  • 48 НИЩО МУ НЯМА

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дик диверсанта":

    ЧАЙКА В ...ИЛЮМИНАТОРЕ😀

    22:12 01.08.2026

  • 49 И после рев

    4 5 Отговор
    Пак ще реват че им стрелят по гражданска инфраструктура. От 35 ракети- 9 убити. А ако падне ракета наистина сред населението? Вижте Газа.

    22:13 01.08.2026

  • 50 Механик

    7 3 Отговор
    Благи вести.

    22:13 01.08.2026

  • 51 оня с коня

    11 5 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    В Москва е пълно със Терористи от всякакви националности и живота на обикновения гражданин не струва и Копейка.Това е Дива държава и действително трябва да изградим Паметник на Горбачов че ни отърва Ярема на тия Зли хора.

    Коментиран от #57

    22:16 01.08.2026

  • 52 миче мари

    5 7 Отговор
    що не казвате кои са терористите
    ако беше в киев или ес веднага щяхте да намекнете за Русия

    22:16 01.08.2026

  • 53 Какво връщат бе

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "Сречко":

    Ако падне ракета на центъра на Киев ще видиш дали ще са само 9 жертвите. Не ча са виновни обикновените украинци но накрая сигурно и до това ще се стигне. А Украйна ще победи Русия, когато Хамас победи САЩ.

    Коментиран от #59

    22:16 01.08.2026

  • 54 Коста под моста

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Коста":

    Не умувай!Укрите имат право на самозащита.А това е избиването на руски военно престъпници във всяка точка на света.
    Иначе аз съм миролюбово настроен човек по начало.

    Коментиран от #61, #89

    22:17 01.08.2026

  • 55 Сигурно

    6 9 Отговор
    украинските терористи! После защо ги бие Русия!

    22:17 01.08.2026

  • 56 Ами

    6 5 Отговор
    За руски генерали даже и в Москва не е безопасно вече.
    Май е време за преместване на цялото военно и политическо ръководство в далечния изток най-добре във Владивосток, че да са близко до Ким при който ще търсят убежище

    Коментиран от #75

    22:18 01.08.2026

  • 57 до оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "оня с коня":

    я по добре си дой коня да ти дава мляко
    не е таз работа за каруцари

    Коментиран от #91

    22:18 01.08.2026

  • 58 ти да видиш

    2 5 Отговор
    Укрофашисткият тероризъм в действие! Докога, ще търпят зеленияпор и хунтата му?

    22:18 01.08.2026

  • 59 Циган ли си??

    5 3 Отговор

    До коментар #53 от "Какво връщат бе":

    Ако падне ракета в бункера на ботокса кво правим.

    Коментиран от #63

    22:19 01.08.2026

  • 60 ДрайвингПлежър

    3 4 Отговор
    Едно е сигурно УКРАИНЦИТЕ СА ТЕРОРИСТИ!!!
    колкото и да ги бомбят все ще им е малко!

    22:19 01.08.2026

  • 61 Да да

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Коста под моста":

    Ще се защитят те добре. Накрая Зельо ще гризне дръвцето докато обикаля насам- натам.

    22:20 01.08.2026

  • 62 Уф, че кофти се е получило,

    4 1 Отговор
    ама имало беля да става! Пак при Кобзона.

    22:21 01.08.2026

  • 63 Мечтите са безплатни

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Циган ли си??":

    Можеш да си фантазираш колкото щеш.

    Коментиран от #76

    22:21 01.08.2026

  • 64 Пускам

    1 1 Отговор
    Сълза.

    22:22 01.08.2026

  • 65 Соросня,дайте сега старото клише... :

    1 1 Отговор
    ,,Пак някой е пушил...!"

    Коментиран от #78

    22:25 01.08.2026

  • 66 аz СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Празненството е завършило със заря.
    🤣🤣🤣

    22:25 01.08.2026

  • 67 В този

    2 0 Отговор
    ресторант всички сервитьори и готвачи са французи и италианци и не говорят руски. Обявено беше че в кухнята на Балци Роси е експлодирало газово оборудване. Главният готвач на ресторанта, Кармине Алфиери, обаче съобщава, че експлозията е станала отвън, а не вътре.  Все още няма официална информация относно причината за експлозията, но не е изключена и тероризъм. Иначе се пише по форумите че че експлозията е убила главнокомандващия на руските Въздушно-космически сили, генерал-полковник Александър Чайко но за сега не е сигурно дали е факт

    Коментиран от #74

    22:26 01.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хе,хе...!

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Даже не можеш правилно да го произнесеш...!
    Нещо ти се мотае езика,да не е от водката...?!

    22:26 01.08.2026

  • 70 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Само от млатене разбират алкохолиците примигивни и копейките им продажни

    Коментиран от #79

    22:27 01.08.2026

  • 71 Прилича на

    3 0 Отговор
    традиционна борба за трона в руската империя, уж демокрация в момента.

    22:27 01.08.2026

  • 72 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    3 0 Отговор
    КОНЦЕРТ ЛИ Е
    ИМАЛО.В РЕСТОРАНТЪТ ?

    ДА ЗВЪНКАТ
    КОГАТО ПЛАНИРАТ ТАКИВА
    ДВИЖУХИ ..

    Коментиран от #77

    22:27 01.08.2026

  • 73 Лег

    2 0 Отговор
    Специална военна операция. Война няма.

    22:27 01.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Вече за никого никъде не е безопасно.
    Лизито отиде да види нацистите в Киев и го
    прибраха с първия полет като консервна кутия.

    22:28 01.08.2026

  • 76 Ако падне ракета на Червеният площад

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мечтите са безплатни":

    Путлер най-много да се н.а.с.е.р.е
    Ха ха ха ха ха
    Не е изключено вече да е направил работата.
    Ха ха ха ха ха

    Коментиран от #82

    22:28 01.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Соловьовче Объркано

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Соросня,дайте сега старото клише... :":

    По добре :

    Някой има да връща
    На някого
    Някоя услуга .

    Безплатен Банкет няма.

    22:28 01.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 0 Отговор
    СА СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.

    Коментиран от #86

    22:29 01.08.2026

  • 81 цецо хераковски

    0 1 Отговор
    на зеленио и биби им е време...

    22:30 01.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ей сега вече много ме ядосаха

    0 4 Отговор
    Уркраинските терористи !

    22:30 01.08.2026

  • 84 Град Козлодуй

    0 1 Отговор
    Нищо му няма.Там генерали да искаш.

    Коментиран от #93

    22:30 01.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Коношенко

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    80 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ:
    СА СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.
    -;-
    Тепърва трябва да има още възмущени

    22:31 01.08.2026

  • 87 Слава на Украйна

    3 2 Отговор
    МОСКВА — Взрив разтърси популярен московски ресторант по време на празненство с участието на висши руски военни. По първоначални данни на местните служби и медии при инцидента са загинали най-малко трима души, а други 15 са ранени с различна степен на изгаряния и травми. На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията, бърза помощ и министерството на извънредните ситуации.
    ​Според източници от руските медийни среди, в момента на експлозията в заведението е бил командващият Военнокосмическите сили на Русия генерал-полковник Александър Чайко, който е отбелязвал своя рожден ден. Районът около ресторанта бе отцепен, а разследващите органи работят по няколко версии за произхода на инцидента, включително неизправност в газовото оборудване или умишлено поставено взривно устройство.
    ​Генерал Александър Чайко е сред най-известните и влиятелни фигури в съвременната руска армия. Преди да заеме настоящия си пост, той командваше руската военна групировка в Сирия, за което бе удостоен със званието „Герой на Русия“. В началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Чайко застана начело на Източната групировка войски, която водеше настъплението към Киев от север през територията на Беларус.
    ​Подразделенията, намиращи се под негово пряко командване през пролетта на 2022 г., окупираха ключови градове в Киевска област, сред които Буча, Ирпен и Гостомел. Международни правозащитни организации, украинската прокуратура и независими наблюдатели свър

    Коментиран от #92, #94, #95

    22:32 01.08.2026

  • 88 НАДУЛИ

    1 0 Отговор
    ПРОСТО НАГЛО ОБМАНУЛИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #99

    22:32 01.08.2026

  • 89 И какво общо имат...

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Коста под моста":

    ...сервитьорите и персонала ,в заведението,че има убити и ранени между тях...?!?!

    Коментиран от #96

    22:33 01.08.2026

  • 90 3-ма французи

    1 1 Отговор
    са убити със сигурност и вероятно ще станат 4

    22:33 01.08.2026

  • 91 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "до оня с коня":

    В България за разлика от Русия има Свобода на словото,а ти явно не знаеш на кой свят живееш и коя година сме след като си мислиш че още живеем в Милиционеро-социализма и има Белене,Скравена и Мрачни мази на ДС,от които жив не се излиза.

    22:34 01.08.2026

  • 92 Ще спукаш вена от тролене бе отпадък 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Слава на Украйна":

    Ще си умреш показвайки отпадъка зелнски опрял до прпосттт деградирал глупак да покаже, че Русия е велика, а зеленски отпадък. 😄

    Коментиран от #98

    22:34 01.08.2026

  • 93 Тетите ще народят повечко

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Град Козлодуй":

    84 Град Козлодуй:
    Нищо му няма.Там генерали да искаш.
    -;-
    Много раждане трябва да има.
    А отначабо искаха за 3дни Киев и за някакви седмици щеше да има нова Конституция и все и все и все

    22:34 01.08.2026

  • 94 Пропусна нещо...!

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "Слава на Украйна":

    Източник :
    ,,Укр Информ"
    ,,Украинская Правда"...
    Дали да вЕрваме....Мммм...?!?!

    22:35 01.08.2026

  • 95 Ква "слава" бе

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "Слава на Украйна":

    Кое е славното ?

    22:36 01.08.2026

  • 96 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "И какво общо имат...":

    Косвени жертви са.Язък за сервитьорчетата.За генерал боклук не ми пука.

    22:36 01.08.2026

  • 97 Глупак

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Моли се да не ти умрат децата,украинецо

    Коментиран от #100

    22:37 01.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "НАДУЛИ":

    Скучно...Движуха.

    22:37 01.08.2026

  • 100 Гойда братья и сестры

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Глупак":

    97 Глупак:
    До коментар 2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Моли се да не ти умрат децата,украинецо
    -;-
    Моли се Аллах да вземе Фюрера овреме

    22:38 01.08.2026

  • 101 В Русия

    0 0 Отговор
    демокрацията е форма на управление, при която последния оцелял става император. Логично той е най-кръвожадния, защото останалите или не са така стръвни или въобще не са разбрали руската демокрация.

    22:38 01.08.2026

  • 102 За кво ви беше сичкия атом

    0 0 Отговор
    Като ви запалиха кочината и вие се безпомощтни на тези атаки?имаш атом обаче ти запалят кочината и без атом и ти потъваш с атома в силозите😅😅😅😅😅жалка картинка путин е гробокопача на рашката аз никога не бих оставил нещата така и щях да удара жермания и целата гнусна европа още 2014г масирано с атома така че европата да стане радиационна пустиня а пък с осрайна щях да се заема като метна атома

    22:39 01.08.2026

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