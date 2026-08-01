Експлозия разтърси заведение в центъра на Москва, има жертви

Експлозия е станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са пострадали, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.
"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", заяви пресслужбата на управлението.
В момента на място работят следствено-оперативната група на МВР и служители на оперативните служби, допълни тя.
Към момента на инцидента италианският луксозен ресторант Balzi Rossi е бил затворен за масовата публика поради провеждането на частно банкетно мероприятие. В руските социални мрежи и популярните канали в Telegram (като Baza и Mash) веднага се появиха твърдения, че обектът е бил нает за пищно празненство на висш военен генерал. Според източници на независимата медия Meduza (meduza.io), в заведението са присъствали около 50 гости. Местните канали съобщават, че сред пострадалите има както посетители на събитието, така и четирима служители от персонала на ресторанта.
На мястото на трагедията веднага бяха изпратени десетки екипи на пожарната, спасителните служби и бърза помощ. Районът около площад „Кудринская“ е напълно отцепен, а движението от метро „Барикадная“ до Новинския булевард е преустановено. Поради извънредната ситуация властите спешно отмениха старта на традиционния Нощен велофестивал, който трябваше да премине по Садовое кольцо.
Официалното разследване на причините за взрива все още е в начален етап. Според първоначална информация, споделена от правоохранителните органи пред агенция "Интерфакс", водещата техническа версия е детонация на газово оборудване или газова бутилка в кухненския блок на обекта. Въпреки това, разследващите проверяват и версията за експлозия в гостната зона на ресторанта. На място работи следствено-оперативна група на ГУ на МВР за град Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #36
21:54 01.08.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #44, #97
21:54 01.08.2026
3 Абеее....
21:55 01.08.2026
4 Исторически парк
Коментиран от #8
21:55 01.08.2026
5 аллаявбар!
21:56 01.08.2026
6 Слава героям
21:56 01.08.2026
7 Дик диверсанта
Коментиран от #45, #48
21:56 01.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
21:57 01.08.2026
10 Шорт..
Коментиран от #22
21:57 01.08.2026
11 Боруна Лом
Коментиран от #20, #31, #69
21:58 01.08.2026
12 Отреазвяващ
21:58 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Докато има куиев
Путин не си гледа работата добре... Тези покрайнци всичките са бандери и подлежат на денацификация.
Коментиран от #39, #42
21:59 01.08.2026
15 Варна 3
21:59 01.08.2026
16 Русодебил
21:59 01.08.2026
17 НИЩО МУ НЯМА
МИ ЧЕ
ЧОРАПА НАЛИ ИСКА Да ВНАСЯ
ГАЗ ОТ ТАЗИ СЪВЕТСКАТА КВАЛИТЕТНА...БОМБАСТИЧНО👍
АМА ФУРАЖКАТА НА ГЕЕНЕРАЛА
ФРЪКНАЛА ЧАК В МАГАДАН😀
22:00 01.08.2026
18 Гове о 😯
22:00 01.08.2026
19 Руската мърша няма край
22:00 01.08.2026
20 Гледай телевизия
До коментар #11 от "Боруна Лом":Съвсем ще затъпееш!
22:00 01.08.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #30
22:01 01.08.2026
22 каква е разликата
До коментар #10 от "Шорт..":Между бандерите и ислямистите?
Коментиран от #46
22:01 01.08.2026
23 Коста
Коментиран от #26, #32, #54
22:01 01.08.2026
24 Война е
22:02 01.08.2026
25 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
22:02 01.08.2026
26 Варна 3
До коментар #23 от "Коста":Само САЩ и Израел са терористи, но и Русия. Украйна никога не е била терористична държава.
Коментиран от #35
22:02 01.08.2026
27 Град Козлодуй..
22:02 01.08.2026
28 гайтанджиева
22:03 01.08.2026
29 име
22:03 01.08.2026
30 По ФАКТА се познаваш
До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":А на бас че Зельо ще го превари.
22:03 01.08.2026
31 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #11 от "Боруна Лом":СПОКОЙНО
АЛИ БАБА МОЛЛАТА
С КИЛИМЧЕТО НЕ МОЖЕ
ДА ДОЛЕТИ БЕЗ ТРАНСПОНДЕР 🗣
22:03 01.08.2026
32 Град Козлодуй
До коментар #23 от "Коста":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
22:04 01.08.2026
33 Хей
22:04 01.08.2026
34 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #85
22:04 01.08.2026
35 ТОЧЕН СТЕ
До коментар #26 от "Варна 3":Украйна никога не е била терористична държава, винаги е била руска територия.
22:04 01.08.2026
36 Коста
До коментар #1 от "Варна 3":Започва гражданска война у Ваще село!
22:04 01.08.2026
37 Сибир поиска независимост!
Коментиран от #41
22:05 01.08.2026
38 Васил
22:05 01.08.2026
39 Хи,хи,хи...
До коментар #14 от "Докато има куиев":Мирише ми на pycuфukaция. Рано или късно.
22:06 01.08.2026
40 Някой
Коментиран от #51
22:08 01.08.2026
41 Спрете тая дрога бе
До коментар #37 от "Сибир поиска независимост!":Абе пич, ти съвсем изпусна всички влакове. Ясно защо все ви се привиждат украински победи.
22:08 01.08.2026
42 Руската мърша няма край
До коментар #14 от "Докато има куиев":И се опитва да възстанови злото - СССР! СССР вони ужасно там.
22:09 01.08.2026
43 Е,няма страшно
22:09 01.08.2026
44 Някой
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Можеше просто да замълчиш, но ти предпочете да възхваляваш тероризма.
Интелектуалното ти ново е поне три етажа под земята.
22:09 01.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #22 от "каква е разликата":МЕЖДУ РУСКИТЕ ФАШИСТИ И ИРАНСКИТЕ ГЛАВОРЕZИ ......................,... НЯМА РАZЛИКА, ТЕ СА БРАТЯ ПО ОРЪЖИЕ ...............!......, ФАКТ !
22:11 01.08.2026
47 Сречко
Коментиран от #53
22:12 01.08.2026
48 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #7 от "Дик диверсанта":ЧАЙКА В ...ИЛЮМИНАТОРЕ😀
22:12 01.08.2026
49 И после рев
22:13 01.08.2026
50 Механик
22:13 01.08.2026
51 оня с коня
До коментар #40 от "Някой":В Москва е пълно със Терористи от всякакви националности и живота на обикновения гражданин не струва и Копейка.Това е Дива държава и действително трябва да изградим Паметник на Горбачов че ни отърва Ярема на тия Зли хора.
Коментиран от #57
22:16 01.08.2026
52 миче мари
ако беше в киев или ес веднага щяхте да намекнете за Русия
22:16 01.08.2026
53 Какво връщат бе
До коментар #47 от "Сречко":Ако падне ракета на центъра на Киев ще видиш дали ще са само 9 жертвите. Не ча са виновни обикновените украинци но накрая сигурно и до това ще се стигне. А Украйна ще победи Русия, когато Хамас победи САЩ.
Коментиран от #59
22:16 01.08.2026
54 Коста под моста
До коментар #23 от "Коста":Не умувай!Укрите имат право на самозащита.А това е избиването на руски военно престъпници във всяка точка на света.
Иначе аз съм миролюбово настроен човек по начало.
Коментиран от #61, #89
22:17 01.08.2026
55 Сигурно
22:17 01.08.2026
56 Ами
Май е време за преместване на цялото военно и политическо ръководство в далечния изток най-добре във Владивосток, че да са близко до Ким при който ще търсят убежище
Коментиран от #75
22:18 01.08.2026
57 до оня с коня
До коментар #51 от "оня с коня":я по добре си дой коня да ти дава мляко
не е таз работа за каруцари
Коментиран от #91
22:18 01.08.2026
58 ти да видиш
22:18 01.08.2026
59 Циган ли си??
До коментар #53 от "Какво връщат бе":Ако падне ракета в бункера на ботокса кво правим.
Коментиран от #63
22:19 01.08.2026
60 ДрайвингПлежър
колкото и да ги бомбят все ще им е малко!
22:19 01.08.2026
61 Да да
До коментар #54 от "Коста под моста":Ще се защитят те добре. Накрая Зельо ще гризне дръвцето докато обикаля насам- натам.
22:20 01.08.2026
62 Уф, че кофти се е получило,
22:21 01.08.2026
63 Мечтите са безплатни
До коментар #59 от "Циган ли си??":Можеш да си фантазираш колкото щеш.
Коментиран от #76
22:21 01.08.2026
64 Пускам
22:22 01.08.2026
65 Соросня,дайте сега старото клише... :
Коментиран от #78
22:25 01.08.2026
66 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
22:25 01.08.2026
67 В този
Коментиран от #74
22:26 01.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хе,хе...!
До коментар #11 от "Боруна Лом":Даже не можеш правилно да го произнесеш...!
Нещо ти се мотае езика,да не е от водката...?!
22:26 01.08.2026
70 Последния Софиянец
Коментиран от #79
22:27 01.08.2026
71 Прилича на
22:27 01.08.2026
72 ЕВРЕИНА КАБЗОН
ИМАЛО.В РЕСТОРАНТЪТ ?
ДА ЗВЪНКАТ
КОГАТО ПЛАНИРАТ ТАКИВА
ДВИЖУХИ ..
Коментиран от #77
22:27 01.08.2026
73 Лег
22:27 01.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ами
До коментар #56 от "Ами":Вече за никого никъде не е безопасно.
Лизито отиде да види нацистите в Киев и го
прибраха с първия полет като консервна кутия.
22:28 01.08.2026
76 Ако падне ракета на Червеният площад
До коментар #63 от "Мечтите са безплатни":Путлер най-много да се н.а.с.е.р.е
Ха ха ха ха ха
Не е изключено вече да е направил работата.
Ха ха ха ха ха
Коментиран от #82
22:28 01.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Соловьовче Объркано
До коментар #65 от "Соросня,дайте сега старото клише... :":По добре :
Някой има да връща
На някого
Някоя услуга .
Безплатен Банкет няма.
22:28 01.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Коментиран от #86
22:29 01.08.2026
81 цецо хераковски
22:30 01.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ей сега вече много ме ядосаха
22:30 01.08.2026
84 Град Козлодуй
Коментиран от #93
22:30 01.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Коношенко
До коментар #80 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":80 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ:
СА СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.
-;-
Тепърва трябва да има още възмущени
22:31 01.08.2026
87 Слава на Украйна
Според източници от руските медийни среди, в момента на експлозията в заведението е бил командващият Военнокосмическите сили на Русия генерал-полковник Александър Чайко, който е отбелязвал своя рожден ден. Районът около ресторанта бе отцепен, а разследващите органи работят по няколко версии за произхода на инцидента, включително неизправност в газовото оборудване или умишлено поставено взривно устройство.
Генерал Александър Чайко е сред най-известните и влиятелни фигури в съвременната руска армия. Преди да заеме настоящия си пост, той командваше руската военна групировка в Сирия, за което бе удостоен със званието „Герой на Русия“. В началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Чайко застана начело на Източната групировка войски, която водеше настъплението към Киев от север през територията на Беларус.
Подразделенията, намиращи се под негово пряко командване през пролетта на 2022 г., окупираха ключови градове в Киевска област, сред които Буча, Ирпен и Гостомел. Международни правозащитни организации, украинската прокуратура и независими наблюдатели свър
Коментиран от #92, #94, #95
22:32 01.08.2026
88 НАДУЛИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #99
22:32 01.08.2026
89 И какво общо имат...
До коментар #54 от "Коста под моста":...сервитьорите и персонала ,в заведението,че има убити и ранени между тях...?!?!
Коментиран от #96
22:33 01.08.2026
90 3-ма французи
22:33 01.08.2026
91 оня с коня
До коментар #57 от "до оня с коня":В България за разлика от Русия има Свобода на словото,а ти явно не знаеш на кой свят живееш и коя година сме след като си мислиш че още живеем в Милиционеро-социализма и има Белене,Скравена и Мрачни мази на ДС,от които жив не се излиза.
22:34 01.08.2026
92 Ще спукаш вена от тролене бе отпадък 😄
До коментар #87 от "Слава на Украйна":Ще си умреш показвайки отпадъка зелнски опрял до прпосттт деградирал глупак да покаже, че Русия е велика, а зеленски отпадък. 😄
Коментиран от #98
22:34 01.08.2026
93 Тетите ще народят повечко
До коментар #84 от "Град Козлодуй":84 Град Козлодуй:
Нищо му няма.Там генерали да искаш.
-;-
Много раждане трябва да има.
А отначабо искаха за 3дни Киев и за някакви седмици щеше да има нова Конституция и все и все и все
22:34 01.08.2026
94 Пропусна нещо...!
До коментар #87 от "Слава на Украйна":Източник :
,,Укр Информ"
,,Украинская Правда"...
Дали да вЕрваме....Мммм...?!?!
22:35 01.08.2026
95 Ква "слава" бе
До коментар #87 от "Слава на Украйна":Кое е славното ?
22:36 01.08.2026
96 Ами
До коментар #89 от "И какво общо имат...":Косвени жертви са.Язък за сервитьорчетата.За генерал боклук не ми пука.
22:36 01.08.2026
97 Глупак
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Моли се да не ти умрат децата,украинецо
Коментиран от #100
22:37 01.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Мдаа
До коментар #88 от "НАДУЛИ":Скучно...Движуха.
22:37 01.08.2026
100 Гойда братья и сестры
До коментар #97 от "Глупак":97 Глупак:
До коментар 2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":
Моли се да не ти умрат децата,украинецо
-;-
Моли се Аллах да вземе Фюрера овреме
22:38 01.08.2026
101 В Русия
22:38 01.08.2026
102 За кво ви беше сичкия атом
22:39 01.08.2026