Експлозия разтърси заведение в центъра на Москва, има жертви

Експлозия е станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са пострадали, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.

"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", заяви пресслужбата на управлението.

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В момента на място работят следствено-оперативната група на МВР и служители на оперативните служби, допълни тя.

Към момента на инцидента италианският луксозен ресторант Balzi Rossi е бил затворен за масовата публика поради провеждането на частно банкетно мероприятие. В руските социални мрежи и популярните канали в Telegram (като Baza и Mash) веднага се появиха твърдения, че обектът е бил нает за пищно празненство на висш военен генерал. Според източници на независимата медия Meduza (meduza.io), в заведението са присъствали около 50 гости. Местните канали съобщават, че сред пострадалите има както посетители на събитието, така и четирима служители от персонала на ресторанта.

На мястото на трагедията веднага бяха изпратени десетки екипи на пожарната, спасителните служби и бърза помощ. Районът около площад „Кудринская“ е напълно отцепен, а движението от метро „Барикадная“ до Новинския булевард е преустановено. Поради извънредната ситуация властите спешно отмениха старта на традиционния Нощен велофестивал, който трябваше да премине по Садовое кольцо.

Официалното разследване на причините за взрива все още е в начален етап. Според първоначална информация, споделена от правоохранителните органи пред агенция "Интерфакс", водещата техническа версия е детонация на газово оборудване или газова бутилка в кухненския блок на обекта. Въпреки това, разследващите проверяват и версията за експлозия в гостната зона на ресторанта. На място работи следствено-оперативна група на ГУ на МВР за град Москва.