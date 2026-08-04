Формула 1 с резервни планове

Вълненията около календара на Формула 1 за тази и следващата година не стихват. Президентът на шампионата Стефано Доменикали разкри, че организацията вече работи по няколко резервни сценария, ако политическата обстановка в Близкия изток наложи промени. Състезанията в Катар и Абу Даби са под въпрос, а решението за окончателния календар ще бъде взето едва през есента, когато се очаква повече яснота относно продължителността на регионалния конфликт. „Имаме достатъчно време да реагираме. Ако ситуацията не се подобри, Формула 1 ще бъде най-малката грижа за всички. Но уверявам ви – подготвили сме различни варианти, за да осигурим пълен сезон с 24 старта догодина“, подчерта Доменикали пред Sky Sports.

Вече е ясно, че Турция и Португалия ще се завърнат в календара, заемайки местата на Зандвоорт и Барселона. Холандската писта ще приеме Гран при на Нидерландия през уикенда 21-23 август, веднага след лятната пауза. Въпреки това, до 2028 година не се очаква добавяне на напълно нови трасета, макар че преговори текат с Руанда, Южна Африка, Тайланд и Аржентина. Южноамериканската страна е особено интересна заради изгряващата звезда Франко Колапинто.

Доменикали разкри, че разговорите с африкански държави напредват успешно, а интерес не липсва и от Южна Америка и Далечния изток. Китай и Япония също са сред потенциалните домакини, но засега Формула 1 предпочита да се фокусира върху едно състезание в Китай, за да консолидира пазара.

След няколко години отсъствие, Германия отново проявява интерес към домакинство на Гран при. Легендарната писта „Хокенхайм“, която за последно прие състезание през 2019 година, може да се завърне в календара. Промяната в собствеността и инвестиционния модел отварят нови възможности за финансиране и развитие на моторспорт инфраструктурата. „Германците сами ни потърсиха и вече проведохме първи разговори. Ако искат да върнат Формула 1, ще са нужни нови инвестиции. Следим внимателно нарастващия интерес в Европа – цифрите говорят сами за себе си“, допълни Доменикали.