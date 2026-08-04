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Ще разберем кой е новият Джеймс Бонд до края на годината

Ще разберем кой е новият Джеймс Бонд до края на годината

4 Август, 2026 16:31 611 7

  • джеймс бонд-
  • актьор-
  • роля-
  • продуцент-
  • агент 007

За новината гарантира продуцентката на новия филм с режисьор Дени Вилньов

Ще разберем кой е новият Джеймс Бонд до края на годината - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Името на актьора, който ще наследи Даниел Крейг като Джеймс Бонд, може да стане известно до края на 2026 г. Това заяви продуцентката Ейми Паскал, която заедно с Дейвид Хейман ръководи подготовката на следващия филм за британския таен агент.

В разговор с Deadline по повод „Spider-Man: Brand New Day“ Ейми Паскал посочи края на годината като „добър ориентир“ за обявяването на новия агент 007. Кастингът продължава, а според информация на изданието следващ кръг от прослушвания е планиран за август. Засега нито един кандидат не е официално потвърден.

Новият филм трябва да постави начало на различна творческа ера след петте продукции с Даниел Крейг. Британският актьор изпълняваше ролята от „Казино Роял“ през 2006 г. до „Смъртта може да почака“ през 2021 г., като неговата версия на Бонд внесе по-мрачен тон, физическа уязвимост и по-силно изразена лична история.

„Работим много внимателно. Даниел Крейг постави изключително висока летва. Следващият Бонд трябва да бъде нещо наистина различно, вълнуващо и свежо“, заяви Ейми Паскал.

Amazon MGM Studios също подчерта, че не възнамерява да прибързва с избора. Ръководителката на филмовото подразделение Кортни Валенти заяви през април, че студиото подхожда към решението „с внимание и дълбоко уважение“, без да посочи конкретен срок или фаворит.

Сред имената, които медиите свързват с ролята, са Арън Тейлър-Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Джак Лоудън и Луис Партридж. Подобни списъци обаче се основават предимно на неофициална информация. Историята на поредицата показва, че най-коментираният кандидат невинаги получава ролята, а продуцентите често предпочитат актьор, който все още не е напълно идентифициран с друг голям франчайз.

Според публикации в Deadline екипът разглежда възможността да избере сравнително непознат британски актьор, вероятно в края на двайсетте или началото на трийсетте си години. Подобно решение би позволило на студиото да изгради нова поредица в продължение на поне десетилетие, без зрителите да свързват изпълнителя с вече утвърден екранен образ.

Режисьор на 26-ия официален филм за Джеймс Бонд ще бъде канадският кинематографист Дени Вилньов, познат с „Дюн“, „Първи контакт“, „Сикарио“ и „Блейд Рънър 2049“. Вилньов определя Бонд като част от най-ранните си кинематографични спомени и заяви, че възнамерява да запази традицията на героя, като същевременно отвори път към нови мисии.

Сценарият е поверен на британския драматург и сценарист Стивън Найт, създател на сериала „Peaky Blinders“. Той работи по историята съвместно с Дени Вилньов и продуцентите Ейми Паскал и Дейвид Хейман, известен с осемте филма за Хари Потър.

Следващият филм ще бъде и първият, разработен изцяло под творческия контрол на Amazon MGM Studios. През 2025 г. компанията създаде съвместно дружество с дългогодишните продуценти Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън. Те запазиха съсобствеността върху правата, но отстъпиха управлението на бъдещите продукции на студиото.

Тази промяна е историческа за франчайза. Семейство Броколи контролираше подбора на актьори, режисьори и сюжети в продължение на повече от шест десетилетия и традиционно защитаваше Бонд от прекомерно разширяване към телевизионни поредици и свързана филмова вселена.

Към 4 август 2026 г. Amazon MGM Studios не е обявило официални дати за началото на снимките или световната премиера. Производство през 2027 г. и премиера през 2028 г. се обсъждат като възможен график, но ще зависят от приключването на сценария, избора на главния актьор и ангажиментите на Дени Вилньов.

Пет години след последната поява на Даниел Крейг най-важният въпрос около Бонд 26 остава отворен. Решението няма да определи само следващия филм, а вероятно облика на една от най-дълголетните поредици в историята на киното за цялото следващо десетилетие.


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