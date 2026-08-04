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Астрономи заснеха тайния спътник на Бетелгейзе и разкриха вековна космическа гатанка

Астрономи заснеха тайния спътник на Бетелгейзе и разкриха вековна космическа гатанка

4 Август, 2026 16:40 915 1

  • космос-
  • откритие

Уникални нови изображения от телескопа SPHERE в Чили потвърждават наличието на млада звезда, която гравитационно разклаща червения свръхгигант

Астрономи заснеха тайния спътник на Бетелгейзе и разкриха вековна космическа гатанка - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Загадката около променливата яркост на една от най-известните звезди в нощното небе – Бетелгейзе от съзвездието Орион – най-накрая е напът да бъде окончателно разплетена. Астрономи успяха да заснемат най-чистия и детайлен кадър досега на нейния невидим спътник. Тайнственото тяло, временно кръстено Betelgeuse B (или Сиварха, което от арабски се превежда като „гривна“), бе регистрирано благодарение на високопрецизния инструмент SPHERE, монтиран на Много големия телескоп (VLT) в чилийската пустиня Атакама.

Идеята, че гигантската звезда не е сама в пространството, обикаля научните среди от десетилетия, но всички предишни опити за нейното улавяне потъваха в светлинни смущения. Новите данни постигат изключителна статистическа сигурност, надминаваща прага за научно откритие. В момента обектът все още запазва официалния си статус на кандидат-спътник, тъй като учените трябва да проследят орбиталната му траектория от другата страна на гиганта по време на планираните наблюдения догодина, за да потвърдят гравитационната им обвързаност.

Астрономи заснеха тайния спътник на Бетелгейзе и разкриха вековна космическа гатанка

Наблюденията показват, че Betelgeuse B се намира на разстояние около 8,8 астрономически единици от своя гигантски съсед – разстояние, близо девет пъти по-голямо от това между Земята и Слънцето. С маса между 2,6 и 3,1 слънчеви маси, новият обект се оказва млада звезда от главната последователност, значително по-тежка от първоначалните теоретични изчисления. Тъкмо нейната гравитация е "клатила" Бетелгейзе, причинявайки вторичния 6-годишен цикъл на пулсация в яркостта ѝ.

Разкриването на спътника обяснява и защо легендарни космически обсерватории като Хъбъл и Чандра пропускаха присъствието му досега – техните сензори просто не покриваха специфичния спектрален диапазон, в който излъчва младата звезда. Комбинацията от адаптивна оптика и поляриметъра ZIMPOL на VLT успя да неутрализира атмосферните изкривявания на Земята, улавяйки бледата светлина на компаньона в непосредствена близост до яркия гигант.


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