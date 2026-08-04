Неймар не затваря вратата: Бразилската звезда оставя бъдещето си отворено

Бащата на Неймар разкри, че синът му все още не е затворил страницата с националния отбор на Бразилия. Въпреки че през юли 34-годишният ас обяви, че Мондиал 2026 може да е последният му танц с жълто-зелената фланелка, надеждите за негово завръщане остават живи.

В социалните мрежи X, журналистът Фабрицио Романо цитира бащата на Неймар, който подчерта, че бъдещето на сина му в националния тим не е напълно решено: „Не мога да кажа със сигурност, че приключи с Бразилия. Може би ще го видим отново на терена“. Самият Неймар, с типичната си усмивка, отговори: „Не баща ми играе за националния отбор“.

Той категорично заяви, че мисълта за отказване не го вълнува в момента: „Не мисля за отказване. Имам договор със Сантос до декември и съм фокусиран върху това да дам най-доброто за клуба. След това ще преценя – дали да остана, да напусна, да сложа край на кариерата си или да продължа да играя. Времето ще покаже“.

От дебюта си през 2010 година, Неймар се превърна в истинска икона за бразилския футбол. С впечатляващите 130 мача, 80 гола и 59 асистенции, той оглави класацията за най-резултатен играч в историята на „селесао“.