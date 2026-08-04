Италия предлага общоевропейски центрове за мигранти извън ЕС

Италия ще призове Европейския съюз да създаде финансирани от ЕС центрове за обработка на молби за убежище и за връщане на мигранти в трети държави. Предложението ще бъде представено на извънредната среща на вътрешните министри на държавите членки, свикана след масовото навлизане на около 50 000 мигранти в испанския анклав Сеута през миналата седмица, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедоси ще настоява Европейският съюз да предприеме по-решителни действия за ограничаване на незаконната миграция още в държавите на произход и транзит.

„Ние, като Европейски съюз, вече не можем просто да реагираме на извънредни ситуации в рамките на нашите граници. Трябва да действаме като единен съюз, за да спрем тръгването на мигрантите още в началото и да връщаме онези, които нямат право да останат на територията на ЕС“, се посочва в подготвеното му изказване.

Според Италия е настъпил моментът на практика да бъдат приложени нови модели за разглеждане на молбите за убежище и за изграждане на центрове за връщане в сигурни трети държави, финансирани от Европейския съюз.

Кризата в Сеута е първото сериозно изпитание за новия Пакт на ЕС за миграцията, който влезе в сила през юни след години на преговори. Според европейските институции тя ще покаже дали новите правила и механизмите за солидарност могат да издържат при внезапен масов миграционен натиск.

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис също призова за създаването на извънреден европейски механизъм, който да позволява ускорени процедури и при изключителни обстоятелства временно спиране на регистрацията на молби за убежище при внезапни масови миграционни вълни. По думите му действащите правила са разработени за обичайни миграционни потоци, а не за координирани масови пристигания.

Европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че събитията в Сеута показват как миграцията може да бъде използвана като инструмент за оказване на натиск върху Европейския съюз. По думите му Европа засега е преминала успешно това изпитание благодарение на бързото овладяване на ситуацията и ускореното връщане на голяма част от мигрантите.