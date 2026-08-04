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Италия предлага общоевропейски центрове за мигранти извън ЕС

Италия предлага общоевропейски центрове за мигранти извън ЕС

4 Август, 2026 16:38 703 39

  • италия-
  • центрове-
  • мигранти-
  • ес-
  • европейски съюз

Рим ще настоява за финансирани от Европейския съюз центрове за убежище и връщане на мигранти в трети държави след миграционната криза в Сеута.

Италия предлага общоевропейски центрове за мигранти извън ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия ще призове Европейския съюз да създаде финансирани от ЕС центрове за обработка на молби за убежище и за връщане на мигранти в трети държави. Предложението ще бъде представено на извънредната среща на вътрешните министри на държавите членки, свикана след масовото навлизане на около 50 000 мигранти в испанския анклав Сеута през миналата седмица, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедоси ще настоява Европейският съюз да предприеме по-решителни действия за ограничаване на незаконната миграция още в държавите на произход и транзит.

„Ние, като Европейски съюз, вече не можем просто да реагираме на извънредни ситуации в рамките на нашите граници. Трябва да действаме като единен съюз, за да спрем тръгването на мигрантите още в началото и да връщаме онези, които нямат право да останат на територията на ЕС“, се посочва в подготвеното му изказване.

Според Италия е настъпил моментът на практика да бъдат приложени нови модели за разглеждане на молбите за убежище и за изграждане на центрове за връщане в сигурни трети държави, финансирани от Европейския съюз.

Кризата в Сеута е първото сериозно изпитание за новия Пакт на ЕС за миграцията, който влезе в сила през юни след години на преговори. Според европейските институции тя ще покаже дали новите правила и механизмите за солидарност могат да издържат при внезапен масов миграционен натиск.

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис също призова за създаването на извънреден европейски механизъм, който да позволява ускорени процедури и при изключителни обстоятелства временно спиране на регистрацията на молби за убежище при внезапни масови миграционни вълни. По думите му действащите правила са разработени за обичайни миграционни потоци, а не за координирани масови пристигания.

Европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че събитията в Сеута показват как миграцията може да бъде използвана като инструмент за оказване на натиск върху Европейския съюз. По думите му Европа засега е преминала успешно това изпитание благодарение на бързото овладяване на ситуацията и ускореното връщане на голяма част от мигрантите.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз предлагам кораби

    8 0 Отговор
    и да се пускат в открито море

    16:39 04.08.2026

  • 2 Знаете ли кое е извън ЕС ???

    16 1 Отговор
    Украйна. Идеално място да се пращат там. Нема хора за фронта

    Коментиран от #33

    16:41 04.08.2026

  • 3 Робот

    5 7 Отговор
    Не можеш да спреш гората да се разлиства...! Където има глад ще има и бягство от ГЛАДЪТ..!

    Коментиран от #17, #18, #24

    16:41 04.08.2026

  • 4 Ами

    14 2 Отговор
    вместо да дават милиарди на зеленият шмъркач, да ги дават в Африка за развитие на промишленост и земеделие, за да си седят там ...

    16:42 04.08.2026

  • 5 Долу ЕС

    13 1 Отговор
    две неща, вяички говорят едно а правят точно обратното вече 60 г миграция, при положение, че масова стрелба по границите ще реши проблема МОМЕНТАЛНО И ЗАВИНАГИ. Второ, сащ и врейте са решили Европа повече да не е бял континент и това ще стане осввн ако няма РВВОЛЮЦИЯ ИЛИ РАЗПАД НА СКПАНАИЯ ЕС! второ е по вероятно

    16:42 04.08.2026

  • 6 Атиджа

    12 1 Отговор
    Ако им спрете издръжката сами ще си плюят на петите, но евро жжендърски партии точат пари през НПО-та.

    16:43 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 всички бивши и сегашни

    8 1 Отговор
    коло ни ални държави да си берат гай ле то сега. Да си плащат и да се оправят сами където искат. Ние не сме им длъжни да им гле даме аму джи те и да даваме пари за тях. ай с и к т и р !

    16:49 04.08.2026

  • 12 Сащ..

    3 0 Отговор
    Правилно

    16:50 04.08.2026

  • 13 Азззззззз

    8 1 Отговор
    Ние нямаме никакъв ангажимент към персони от различни държави по света. Защо трябва да се дават пари за и на тях?! А как се пази граница всеки нормален знае - с оръжие.

    16:53 04.08.2026

  • 14 Против съм

    4 4 Отговор
    центрове за мигранти извън ЕС ! В Италия трябва да са

    16:53 04.08.2026

  • 15 бай яшар от маалата

    5 0 Отговор
    късно чадо
    изпуснахте каруцата с чааветата в дерето
    демек европа
    гответе се за шариа
    булки с бурки
    и вместо бира ще се пие чай

    16:54 04.08.2026

  • 16 Сaтана Z

    3 1 Отговор
    С Укропия като държава е свършено.Какво ще има на нейно място само може да се гадае.

    16:55 04.08.2026

  • 17 Не глад

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    причината за миграцията или поне не и последните вълни. Това бяха дирижирани "нахлувани" или просто струпване на диаспра.. с различни цели.
    Конкренто в северна Африка държавите не са бедни (земеделия, автомобилно фабрики имат, туризъм), нито гладни, а като тръгнеш на юг от тях, картинката е шарена, но като глад няма. Има райони където прсото ги мързи да си отгледат храната.
    В една Кения - има житни ниви от хоризонт до хоризонт, налята е и техника, но ако няма кой да ги стяга, е каза пердута.
    Та същите тези, като дойдат в Европа - да не мислиш че си търсят работа? Хич дори, карат как са си свикнали

    16:56 04.08.2026

  • 18 къв бягство от ГЛАДЪТ па ти

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    в арабските да не гладуват та говориш смешки
    даже и тез дето бягат от африка

    искат безплатна хранилка кат баршедите им вече се снесли в ес
    дето им звънят и се фукат

    16:57 04.08.2026

  • 19 То така Мърсулата на Мароко

    6 0 Отговор
    3,2 милиарда евро 2024 обеща ама нещо не ги плати нали? И Турция още си търсят 3,4 милиарда. И Сирия си чака 3 и въобще сватбарска история

    Коментиран от #29, #38

    16:57 04.08.2026

  • 20 НАТО, САЩ и ЕС

    4 1 Отговор
    Им разбиха проспериращите държави и сега те да ги поемат ! И като си мълчаха относно престъпленията на САЩ и нациста Израел сега да ги поемат защото вината си е тяхна

    Коментиран от #28

    17:02 04.08.2026

  • 21 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Съгласен съм, в центъра на Сахара.

    17:04 04.08.2026

  • 22 Да ги пращат

    4 0 Отговор
    в САЩ, зашото те им спретнаха "цветните революции". Предишните управляващи, държаха фронта на миграциата и всичко беше спокойно. Откакто ги смениха.. САШ дърпат конците там.
    Кадафи - дори беше казал, че просто си нямат идея каква кутиа на пандора отрварят. НО всички тези деийствя са с политическа цел да съсипят Европа. Откъснаха я от Русия (ресурсите), заляха я с мигранти - срив на соцялна система, икономика.. и на всичкото отгоре ввкараха едни "войници", които могат да сътворят достатъчно вътрешни поразии по команда (ако Европа не слуша... без значение, кой е в Белия Дом). Чисто и просто - разделяй и владей!

    17:05 04.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Не можеш друг път... Удари онея с шапчиците, дето финансират всичките тея простотии и ще видиш, дали не можеш... Тъй се тръгва мислиш...

    17:06 04.08.2026

  • 25 9 дена бях в Ирак

    3 0 Отговор
    Ей богу такава омраза към САЩ не бях виждал.

    17:06 04.08.2026

  • 26 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Майй мууните нямат документи. Имат зооопаспорт с вид, порода. Трябва резерватт в Сахара и там да се изпращат докат изз пукат от горещина. Или спонсор - фармакологична компания да си прави експеримента с тях. Или за доннори. Иначе да им се отвори пътя безплатно да се екстрадират на родното дъррвво

    17:09 04.08.2026

  • 27 То може верно

    2 0 Отговор
    Италия да предлага общоевропейски центрове за мигранти извън ЕС но домакини на тези центрове май трябва да има, а точно на тези които бруталните им сааатрапи биха били склонни Европа дължи от предишни такива много пари. Примерно на режима в Мароко

    17:13 04.08.2026

  • 28 Помня още времената

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "НАТО, САЩ и ЕС":

    когато един динар беше 4,12 долара ! ...

    17:15 04.08.2026

  • 29 И Йордания 3,5

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "То така Мърсулата на Мароко":

    И Египет над 6

    17:19 04.08.2026

  • 30 ШЕКСПИР

    2 0 Отговор
    Европа няма да я бъде,глобалистите искат евтина работна ръка и печалби !!! Проблема ,е че народите от ЕС гледат безучастно !!!

    17:19 04.08.2026

  • 31 Ама нещо май ги е страх

    1 0 Отговор
    Италия центрове за мигранти в Сицилия да правят нали а там им е точното историческо място. Там и в Марсилия !

    17:23 04.08.2026

  • 32 Абе аквапарковете и още 19800 декара

    2 0 Отговор
    Там в Равда и Слънчака верно ли са на иракчани с някакъв пълномощник Марин Петров

    Коментиран от #39

    17:28 04.08.2026

  • 33 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Знаете ли кое е извън ЕС ???":

    За Армения ставало на въпрос ЕС да ги дари арменците с европеиски център ,че били много мераклии за европеиски неща Та като начало ще им дарят емигрантите си

    17:32 04.08.2026

  • 34 И имало някакъв кюрд от Алепо

    2 0 Отговор
    Дето жена му била 1 братчедка на Асад и той имал 7-8 хотела и 11900 декара до Равда. Някакъв там Заки Ареф Маджит ?

    Коментиран от #36

    17:32 04.08.2026

  • 35 Мюмю ВСВ

    1 0 Отговор
    и да ги заградите с бодлива тел. и да се пазят. с катчечниците обърнати навътре най-добре.

    17:34 04.08.2026

  • 36 Ами жена му, май бивша

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "И имало някакъв кюрд от Алепо":

    се казва Зубейда Ареф Маджит и е действително първа братовчедка на Асад с милиарди инвестиции в България. Регистрацията и последната е в къщата на Живкови до СУ до парка

    Коментиран от #37

    17:37 04.08.2026

  • 37 Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами жена му, май бивша":

    Не Зубейда Ареф Маджит а Зубейда Ареф Асад ! Тя впрочем 7 паспорта има

    17:38 04.08.2026

  • 38 Ей точно това

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "То така Мърсулата на Мароко":

    е проблема ...

    17:42 04.08.2026

  • 39 Верно са

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Абе аквапарковете и още 19800 декара":

    И кво? Пречат ли ти?

    17:44 04.08.2026

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