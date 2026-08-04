Италия предлага общоевропейски центрове за мигранти извън ЕС

Италия ще призове Европейския съюз да създаде финансирани от ЕС центрове за обработка на молби за убежище и за връщане на мигранти в трети държави. Предложението ще бъде представено на извънредната среща на вътрешните министри на държавите членки, свикана след масовото навлизане на около 50 000 мигранти в испанския анклав Сеута през миналата седмица, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедоси ще настоява Европейският съюз да предприеме по-решителни действия за ограничаване на незаконната миграция още в държавите на произход и транзит.
„Ние, като Европейски съюз, вече не можем просто да реагираме на извънредни ситуации в рамките на нашите граници. Трябва да действаме като единен съюз, за да спрем тръгването на мигрантите още в началото и да връщаме онези, които нямат право да останат на територията на ЕС“, се посочва в подготвеното му изказване.
Според Италия е настъпил моментът на практика да бъдат приложени нови модели за разглеждане на молбите за убежище и за изграждане на центрове за връщане в сигурни трети държави, финансирани от Европейския съюз.
Кризата в Сеута е първото сериозно изпитание за новия Пакт на ЕС за миграцията, който влезе в сила през юни след години на преговори. Според европейските институции тя ще покаже дали новите правила и механизмите за солидарност могат да издържат при внезапен масов миграционен натиск.
Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис също призова за създаването на извънреден европейски механизъм, който да позволява ускорени процедури и при изключителни обстоятелства временно спиране на регистрацията на молби за убежище при внезапни масови миграционни вълни. По думите му действащите правила са разработени за обичайни миграционни потоци, а не за координирани масови пристигания.
Европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер заяви, че събитията в Сеута показват как миграцията може да бъде използвана като инструмент за оказване на натиск върху Европейския съюз. По думите му Европа засега е преминала успешно това изпитание благодарение на бързото овладяване на ситуацията и ускореното връщане на голяма част от мигрантите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз предлагам кораби
16:39 04.08.2026
2 Знаете ли кое е извън ЕС ???
Коментиран от #33
16:41 04.08.2026
3 Робот
Коментиран от #17, #18, #24
16:41 04.08.2026
4 Ами
16:42 04.08.2026
5 Долу ЕС
16:42 04.08.2026
6 Атиджа
16:43 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 всички бивши и сегашни
16:49 04.08.2026
12 Сащ..
16:50 04.08.2026
13 Азззззззз
16:53 04.08.2026
14 Против съм
16:53 04.08.2026
15 бай яшар от маалата
изпуснахте каруцата с чааветата в дерето
демек европа
гответе се за шариа
булки с бурки
и вместо бира ще се пие чай
16:54 04.08.2026
16 Сaтана Z
16:55 04.08.2026
17 Не глад
До коментар #3 от "Робот":причината за миграцията или поне не и последните вълни. Това бяха дирижирани "нахлувани" или просто струпване на диаспра.. с различни цели.
Конкренто в северна Африка държавите не са бедни (земеделия, автомобилно фабрики имат, туризъм), нито гладни, а като тръгнеш на юг от тях, картинката е шарена, но като глад няма. Има райони където прсото ги мързи да си отгледат храната.
В една Кения - има житни ниви от хоризонт до хоризонт, налята е и техника, но ако няма кой да ги стяга, е каза пердута.
Та същите тези, като дойдат в Европа - да не мислиш че си търсят работа? Хич дори, карат как са си свикнали
16:56 04.08.2026
18 къв бягство от ГЛАДЪТ па ти
До коментар #3 от "Робот":в арабските да не гладуват та говориш смешки
даже и тез дето бягат от африка
искат безплатна хранилка кат баршедите им вече се снесли в ес
дето им звънят и се фукат
16:57 04.08.2026
19 То така Мърсулата на Мароко
Коментиран от #29, #38
16:57 04.08.2026
20 НАТО, САЩ и ЕС
Коментиран от #28
17:02 04.08.2026
21 Пилотът Гошу
17:04 04.08.2026
22 Да ги пращат
Кадафи - дори беше казал, че просто си нямат идея каква кутиа на пандора отрварят. НО всички тези деийствя са с политическа цел да съсипят Европа. Откъснаха я от Русия (ресурсите), заляха я с мигранти - срив на соцялна система, икономика.. и на всичкото отгоре ввкараха едни "войници", които могат да сътворят достатъчно вътрешни поразии по команда (ако Европа не слуша... без значение, кой е в Белия Дом). Чисто и просто - разделяй и владей!
17:05 04.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Робот":Не можеш друг път... Удари онея с шапчиците, дето финансират всичките тея простотии и ще видиш, дали не можеш... Тъй се тръгва мислиш...
17:06 04.08.2026
25 9 дена бях в Ирак
17:06 04.08.2026
26 Баба Гошка
17:09 04.08.2026
27 То може верно
17:13 04.08.2026
28 Помня още времената
До коментар #20 от "НАТО, САЩ и ЕС":когато един динар беше 4,12 долара ! ...
17:15 04.08.2026
29 И Йордания 3,5
До коментар #19 от "То така Мърсулата на Мароко":И Египет над 6
17:19 04.08.2026
30 ШЕКСПИР
17:19 04.08.2026
31 Ама нещо май ги е страх
17:23 04.08.2026
32 Абе аквапарковете и още 19800 декара
Коментиран от #39
17:28 04.08.2026
33 Гошо
До коментар #2 от "Знаете ли кое е извън ЕС ???":За Армения ставало на въпрос ЕС да ги дари арменците с европеиски център ,че били много мераклии за европеиски неща Та като начало ще им дарят емигрантите си
17:32 04.08.2026
34 И имало някакъв кюрд от Алепо
Коментиран от #36
17:32 04.08.2026
35 Мюмю ВСВ
17:34 04.08.2026
36 Ами жена му, май бивша
До коментар #34 от "И имало някакъв кюрд от Алепо":се казва Зубейда Ареф Маджит и е действително първа братовчедка на Асад с милиарди инвестиции в България. Регистрацията и последната е в къщата на Живкови до СУ до парка
Коментиран от #37
17:37 04.08.2026
37 Грешка
До коментар #36 от "Ами жена му, май бивша":Не Зубейда Ареф Маджит а Зубейда Ареф Асад ! Тя впрочем 7 паспорта има
17:38 04.08.2026
38 Ей точно това
До коментар #19 от "То така Мърсулата на Мароко":е проблема ...
17:42 04.08.2026
39 Верно са
До коментар #32 от "Абе аквапарковете и още 19800 декара":И кво? Пречат ли ти?
17:44 04.08.2026