Емили Ратайковски се пусна само по... чаша вино (СНИМКИ)

Американският супермодел и актриса Емили Ратайковски развихри въображението на феновете си с провокативни снимки от лятната си почивка в Гърция.

На най-дръзкия кадър 35-годишната звезда позира без дрехи край водата, като стратегически държи чаша вино пред тялото си. С мокра коса и директен поглед към камерата, Емили Ратайковски превърна вечерното плуване в поредната си шумно коментирана публикация в Instagram.

В серията са включени и снимки с оскъдни бански от нейната марка Inamorata, както и кадри от лодка и средиземноморския бряг. Ваканционният албум бързо привлече вниманието на милионите последователи на модела.

Почивката идва малко след като Емили Ратайковски подписа договор с Penguin Press за новата си книга Motherfucker. Според американски медии издателството е спечелило правата след наддаване между 12 кандидати, а сделката е за седемцифрена сума.

Проектът е вдъхновен от едноименното ѝ есе за живота след раздялата с филмовия продуцент Себастиан Беър-Макклард, майчинството и опитите ѝ да изгради нова лична идентичност. Двамата се разделиха през 2022 г. и имат син Силвестър, роден през март 2021 г.

След развода Емили Ратайковски беше свързвана с няколко известни мъже, сред които комикът Пийт Дейвидсън, комикът Ерик Андре и британският певец Хари Стайлс. Самата тя предпочита да описва този период като време на лични експерименти и преосмисляне, а не като поредица от публични романи.

Новата книга ще бъде вторият литературен проект на модела след сборника с есета My Body от 2021 г., превърнал се в бестселър на The New York Times. Дата за издаването на Motherfucker все още не е обявена.