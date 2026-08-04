Емили Ратайковски се пусна само по... чаша вино (СНИМКИ)

Американският супермодел и актриса Емили Ратайковски развихри въображението на феновете си с провокативни снимки от лятната си почивка в Гърция.
На най-дръзкия кадър 35-годишната звезда позира без дрехи край водата, като стратегически държи чаша вино пред тялото си. С мокра коса и директен поглед към камерата, Емили Ратайковски превърна вечерното плуване в поредната си шумно коментирана публикация в Instagram.
В серията са включени и снимки с оскъдни бански от нейната марка Inamorata, както и кадри от лодка и средиземноморския бряг. Ваканционният албум бързо привлече вниманието на милионите последователи на модела.
Почивката идва малко след като Емили Ратайковски подписа договор с Penguin Press за новата си книга Motherfucker. Според американски медии издателството е спечелило правата след наддаване между 12 кандидати, а сделката е за седемцифрена сума.
Проектът е вдъхновен от едноименното ѝ есе за живота след раздялата с филмовия продуцент Себастиан Беър-Макклард, майчинството и опитите ѝ да изгради нова лична идентичност. Двамата се разделиха през 2022 г. и имат син Силвестър, роден през март 2021 г.
След развода Емили Ратайковски беше свързвана с няколко известни мъже, сред които комикът Пийт Дейвидсън, комикът Ерик Андре и британският певец Хари Стайлс. Самата тя предпочита да описва този период като време на лични експерименти и преосмисляне, а не като поредица от публични романи.
Новата книга ще бъде вторият литературен проект на модела след сборника с есета My Body от 2021 г., превърнал се в бестселър на The New York Times. Дата за издаването на Motherfucker все още не е обявена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оценка
Дадеш ли повече - минал си се!
Коментиран от #3, #8
18:02 04.08.2026
2 Хи хи хи
18:03 04.08.2026
3 Именно
До коментар #1 от "Оценка":Тези снимки са от каталога.
18:08 04.08.2026
4 Невероятни лъжци сте
Естественият въпрос е това платена реклама ли е за увеличаване количеството в банковата сметка.
18:16 04.08.2026
5 Силистра
Коментиран от #6
18:27 04.08.2026
6 Хммм,
До коментар #5 от "Силистра":На всяка снимка ми напомня нещо мексиканско, но не от ония красивите мексиканки. Много упорито се опитва да имитира поведението на Мадона в началото на кариеата, но освен да се пуска по пързалката друга класика едва ли ще придобие.
18:33 04.08.2026
7 Ми заглавието ни подлъга
18:50 04.08.2026
8 Дзак
До коментар #1 от "Оценка":Щом имате опит!
Коментиран от #11
18:52 04.08.2026
9 Мюмю
Коментиран от #10
18:55 04.08.2026
10 ВикитУ ше гУ УсмучИ
До коментар #9 от "Мюмю":СИГУРНО И ВЗИМА ПО-КАЧЕСТВЕНИ СУБСТАНЦИИ
19:07 04.08.2026
11 Не ме
До коментар #8 от "Дзак":Обиждайте! Не съмчукал Райтаковски!
Коментиран от #13
19:13 04.08.2026
12 Газо
19:19 04.08.2026
13 Дзак
До коментар #11 от "Не ме":Всеки с проблемите си!
Коментиран от #14
19:23 04.08.2026
14 Тези
До коментар #13 от "Дзак":Да се врете са си ваши проблеми!
Аз не ви се вра!
19:28 04.08.2026
15 DW смърди
19:33 04.08.2026
16 Много
19:36 04.08.2026