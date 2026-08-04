Новини
Любопитно »
Емили Ратайковски се пусна само по... чаша вино (СНИМКИ)

Емили Ратайковски се пусна само по... чаша вино (СНИМКИ)

4 Август, 2026 17:58 1 815 16

  • емили ратайковски-
  • модел-
  • гола-
  • голи снимки-
  • бански-
  • лято

Моделът сподели горещи снимки от летните си приключения

Емили Ратайковски се пусна само по... чаша вино (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американският супермодел и актриса Емили Ратайковски развихри въображението на феновете си с провокативни снимки от лятната си почивка в Гърция.

На най-дръзкия кадър 35-годишната звезда позира без дрехи край водата, като стратегически държи чаша вино пред тялото си. С мокра коса и директен поглед към камерата, Емили Ратайковски превърна вечерното плуване в поредната си шумно коментирана публикация в Instagram.

В серията са включени и снимки с оскъдни бански от нейната марка Inamorata, както и кадри от лодка и средиземноморския бряг. Ваканционният албум бързо привлече вниманието на милионите последователи на модела.

Почивката идва малко след като Емили Ратайковски подписа договор с Penguin Press за новата си книга Motherfucker. Според американски медии издателството е спечелило правата след наддаване между 12 кандидати, а сделката е за седемцифрена сума.

Проектът е вдъхновен от едноименното ѝ есе за живота след раздялата с филмовия продуцент Себастиан Беър-Макклард, майчинството и опитите ѝ да изгради нова лична идентичност. Двамата се разделиха през 2022 г. и имат син Силвестър, роден през март 2021 г.

След развода Емили Ратайковски беше свързвана с няколко известни мъже, сред които комикът Пийт Дейвидсън, комикът Ерик Андре и британският певец Хари Стайлс. Самата тя предпочита да описва този период като време на лични експерименти и преосмисляне, а не като поредица от публични романи.

Новата книга ще бъде вторият литературен проект на модела след сборника с есета My Body от 2021 г., превърнал се в бестселър на The New York Times. Дата за издаването на Motherfucker все още не е обявена.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оценка

    10 2 Отговор
    Струва и е привлекателна колкото проститутка в диапазона 50-80 евро.
    Дадеш ли повече - минал си се!

    Коментиран от #3, #8

    18:02 04.08.2026

  • 2 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Ратайковски иска един голям БУЙ !!!!!

    18:03 04.08.2026

  • 3 Именно

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оценка":

    Тези снимки са от каталога.

    18:08 04.08.2026

  • 4 Невероятни лъжци сте

    5 0 Отговор
    Тя е на коктейл който няма нищо общо с виното и не е само по това....... И да ѝ направите реклама ще привлечете интереса на мъжете които са интересуват само от два-три пъти чук-чук и не повече.
    Естественият въпрос е това платена реклама ли е за увеличаване количеството в банковата сметка.

    18:16 04.08.2026

  • 5 Силистра

    2 0 Отговор
    Таа е голем чумпил у глъъта! - Стресирах са!

    Коментиран от #6

    18:27 04.08.2026

  • 6 Хммм,

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Силистра":

    На всяка снимка ми напомня нещо мексиканско, но не от ония красивите мексиканки. Много упорито се опитва да имитира поведението на Мадона в началото на кариеата, но освен да се пуска по пързалката друга класика едва ли ще придобие.

    18:33 04.08.2026

  • 7 Ми заглавието ни подлъга

    0 1 Отговор
    Облечена е, вярно, в някакви връвчици, а в чашата и не е вино, а коктейлче, каквито обичат жените. А ние тъкмо да викнем уха-а-а…

    18:50 04.08.2026

  • 8 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оценка":

    Щом имате опит!

    Коментиран от #11

    18:52 04.08.2026

  • 9 Мюмю

    1 0 Отговор
    гУлям Праз, Айшето по-убава

    Коментиран от #10

    18:55 04.08.2026

  • 10 ВикитУ ше гУ УсмучИ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мюмю":

    СИГУРНО И ВЗИМА ПО-КАЧЕСТВЕНИ СУБСТАНЦИИ

    19:07 04.08.2026

  • 11 Не ме

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Обиждайте! Не съмчукал Райтаковски!

    Коментиран от #13

    19:13 04.08.2026

  • 12 Газо

    0 1 Отговор
    Тази шавр@нтия има лудия поглед на Бритни Спиърс и ако се боядиса руса ще са като сестри от една и съща клиника.

    19:19 04.08.2026

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не ме":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #14

    19:23 04.08.2026

  • 14 Тези

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Да се врете са си ваши проблеми!
    Аз не ви се вра!

    19:28 04.08.2026

  • 15 DW смърди

    0 0 Отговор
    Добре, че не се е пуснала само по... краставица...

    19:33 04.08.2026

  • 16 Много

    0 0 Отговор
    Непостоянна жена, излъга много мъже.

    19:36 04.08.2026