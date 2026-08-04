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Реал Мадрид бърза да затвори мегасделката за Диоманде

Реал Мадрид бърза да затвори мегасделката за Диоманде

4 Август, 2026 18:00 660 0

  • реал мадрид-
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  • рб лайпциг

Преговорите с РБ Лайпциг са били подновени, а следващите 24 часа се очертават като решаващи за развитието на сделката

Реал Мадрид бърза да затвори мегасделката за Диоманде - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид полага сериозни усилия да финализира трансфера на Ян Диоманде още преди края на седмицата, съобщава Флориан Плетенберг от Sky Sport Germany. Преговорите с РБ Лайпциг са били подновени, а следващите 24 часа се очертават като решаващи за развитието на сделката.

Целта на мадридския клуб е крилото да премине медицинските прегледи възможно най-скоро и да не се налага да пътува с германския тим за подготвителния му лагер в Австрия.

Диоманде вече е постигнал споразумение с Реал за личните си условия и се очаква да подпише договор до лятото на 2031-а година. Според непотвърдени информации последната оферта на „кралете“ е на стойност около 120 милиона евро, докато РБ Лайпциг настоява да получи с 10 милиона повече.

Разликата между двата клуба остава, но очакванията са тя да бъде преодоляна и трансферът да бъде осъществен. В испанските медии се появиха твърдения, че преговорите се бавят и заради конфликт между мениджърски агенции, но основната пречка засега е липсата на окончателно споразумение между Реал Мадрид и РБ Лайпциг.


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