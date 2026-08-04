Цената на дизела в Румъния „експлодира“: властите обявиха дали ще има проблем със снабдяването

Временният премиер на Румъния Илие Боложан заяви, че в момента управляващите не прогнозират проблеми със снабдяването с горива за населението, земеделието и превозвачите след анализ на ситуацията с горивата в рамките на работно заседание тази сутрин, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.
"Анализирахме ситуацията с доставките на горива. Данните показват, че ситуацията се е подобрила. Рафинерията на О Ем Ви работи с максимален капацитет, а Петромидия функционира с около 85 процента от капацитета и се очаква да се върне към нормален режим на функциониране до края на седмицата. В момента не очакваме проблеми със снабдяването с горива за населението, земеделието и превозвачите", написа във Фейсбук Боложан.
Същевременно медиите в страната обръщат внимание на продължаващото поскъпване на горивата. Румъния е шампион по поскъпването на дизела, въпреки че разполага с петрол и рафинерии, пише в. "Адевърул", като отбелязва, че днес цената на дизеловото гориво е достигнала 10,98 леи (2,09 евро) за литър.
Цената на дизела в Румъния "експлодира" след едва неколкодневно прекъсване на износа на петрол от Казахстан, но възобновяването на доставките не доведе до очакваното поевтиняване, коментира изданието.
След серия от атаки срещу петролни танкер Казахстан обяви на 22 юли, че спира доставките на петрол към терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на черноморския бряг, а пет дни по-късно, на 27 юли, ги възобнови. Над 60 процента на вноса на нефт в Румъния идва именно от Казахстан, напомнят медиите в страната.
Румъния стигна до парадоксален сценарий на пазара на горивата: макар че има вътрешно произодство на нефт, собствени рафинерии и сравнтелно ниска зависимост от прекия внос на дизелово гориво, цената на бензиностанциите нарасна по-бързо отколкото в редица европейски страни, които покриват почти цялото си потреблемие от внос, отбелязва "Адевърул".
Изданието посочва, че цената на стандартния дизел в Букурещ вчера на обяд е варирала между 10,57 и 10,83 леи за литър. Възходящата тенденция продължава и днес, като цените на някои бензиностанции вече се доближават до 11 леи, отбелязва изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
18:24 04.08.2026
2 Робот
Коментиран от #24
18:25 04.08.2026
3 Ба бааааа
Коментиран от #29
18:27 04.08.2026
4 Гробар
До коментар #1 от "честен ционист":Мафиотите на Бойко и Чорапа ще пласират дизела в Румъния, Ганю ще се бие на опашките пред магазините.
Коментиран от #26
18:28 04.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Няма проблеми
Нищо лично и не искам да ме трият защото само се шегувам че някой ще ви я осигури това от което се нуждаете с любезното не съдействие на Брюксел.
Но Испания със сигурност ще ви осигури скалци защото ги пуска на талази. С удоволствие ще о вашите дъщери непълнолетни.
Поинтересувайте се кой е убил британката в Гърция и я е сложил в куфар и захвърлил за неизползван паркинг
Коментиран от #7, #27, #28
18:30 04.08.2026
7 оня с коня
До коментар #6 от "Няма проблеми":ами след секс за какво ти е вече тая британка?
много ясно че хвърляш на паркинга
18:32 04.08.2026
8 хехе
18:32 04.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Естествено
18:35 04.08.2026
11 А50
Коментиран от #25
18:36 04.08.2026
12 Валдберис
Коментиран от #20
18:36 04.08.2026
13 Пък в Раша
Коментиран от #18
18:43 04.08.2026
14 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
18:46 04.08.2026
15 СЮЛЕЙМАН
18:46 04.08.2026
16 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
18:46 04.08.2026
17 СЮЛЕЙМАН
18:46 04.08.2026
18 до13
До коментар #13 от "Пък в Раша":Както виждаш са ти написали, че и в европа експлодира хахахахаха, че и тока експлодира, хахахаха, че и водата експлодира хахахахаха, до де се докара евраста и то без война и без никой да го натиска, сам самичък си го причини.
Коментиран от #23
18:54 04.08.2026
19 ТОВА Е ЗАЩОТО
18:56 04.08.2026
20 удри евраста с лопатето
До коментар #12 от "Валдберис":Разбира се, че ще поръчваме евтини китайски стоки, няма да копуваме евраските по некачествени бokлyци на 6-торни цени.
19:02 04.08.2026
21 Йошка
Хазната трябва да се пълни, стриганите говеда са много!
19:07 04.08.2026
22 За спекулантите
19:12 04.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Умен си по цялата глава
До коментар #2 от "Робот":Някой ти е гепил чиповете.
Дрънчи на кухо.
19:15 04.08.2026
25 На кого се заканваш ти ве?
До коментар #11 от "А50":Кремльовец ли си?
Захарова млъкна, ти почна.
19:18 04.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да, нали,
До коментар #6 от "Няма проблеми":а Земята е плоска и тебе те чипираха от въртолети. ,🥳🥳🥳
19:20 04.08.2026
28 Как кой?
До коментар #6 от "Няма проблеми":Завистливи копейци
19:21 04.08.2026
29 Не обиждай
До коментар #3 от "Ба бааааа":Путин е само половин евреин.
19:23 04.08.2026
30 Баничар
До коментар #9 от "айде скоро и тук двойни цени ако може":КО МИ ПУКА ПРАЯ БАНИЧКАТА 5 ЕВРА И НАПРЕД.ДЖУНГЛАТА КАПИТАЛИЗЬМ СИ ПОКАЗА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ...
19:30 04.08.2026