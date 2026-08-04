Цената на дизела в Румъния „експлодира“: властите обявиха дали ще има проблем със снабдяването

Временният премиер на Румъния Илие Боложан заяви, че в момента управляващите не прогнозират проблеми със снабдяването с горива за населението, земеделието и превозвачите след анализ на ситуацията с горивата в рамките на работно заседание тази сутрин, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"Анализирахме ситуацията с доставките на горива. Данните показват, че ситуацията се е подобрила. Рафинерията на О Ем Ви работи с максимален капацитет, а Петромидия функционира с около 85 процента от капацитета и се очаква да се върне към нормален режим на функциониране до края на седмицата. В момента не очакваме проблеми със снабдяването с горива за населението, земеделието и превозвачите", написа във Фейсбук Боложан.

Същевременно медиите в страната обръщат внимание на продължаващото поскъпване на горивата. Румъния е шампион по поскъпването на дизела, въпреки че разполага с петрол и рафинерии, пише в. "Адевърул", като отбелязва, че днес цената на дизеловото гориво е достигнала 10,98 леи (2,09 евро) за литър.

Цената на дизела в Румъния "експлодира" след едва неколкодневно прекъсване на износа на петрол от Казахстан, но възобновяването на доставките не доведе до очакваното поевтиняване, коментира изданието.

След серия от атаки срещу петролни танкер Казахстан обяви на 22 юли, че спира доставките на петрол към терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на черноморския бряг, а пет дни по-късно, на 27 юли, ги възобнови. Над 60 процента на вноса на нефт в Румъния идва именно от Казахстан, напомнят медиите в страната.

Румъния стигна до парадоксален сценарий на пазара на горивата: макар че има вътрешно произодство на нефт, собствени рафинерии и сравнтелно ниска зависимост от прекия внос на дизелово гориво, цената на бензиностанциите нарасна по-бързо отколкото в редица европейски страни, които покриват почти цялото си потреблемие от внос, отбелязва "Адевърул".

Изданието посочва, че цената на стандартния дизел в Букурещ вчера на обяд е варирала между 10,57 и 10,83 леи за литър. Възходящата тенденция продължава и днес, като цените на някои бензиностанции вече се доближават до 11 леи, отбелязва изданието.