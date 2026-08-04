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Цената на дизела в Румъния „експлодира“: властите обявиха дали ще има проблем със снабдяването

Цената на дизела в Румъния „експлодира“: властите обявиха дали ще има проблем със снабдяването

4 Август, 2026 18:21 1 597 30

  • бензин-
  • горива-
  • румъния-
  • илие боложан

Румъния е шампион по поскъпването на дизела, въпреки че разполага с петрол и рафинерии

Цената на дизела в Румъния „експлодира“: властите обявиха дали ще има проблем със снабдяването - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временният премиер на Румъния Илие Боложан заяви, че в момента управляващите не прогнозират проблеми със снабдяването с горива за населението, земеделието и превозвачите след анализ на ситуацията с горивата в рамките на работно заседание тази сутрин, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"Анализирахме ситуацията с доставките на горива. Данните показват, че ситуацията се е подобрила. Рафинерията на О Ем Ви работи с максимален капацитет, а Петромидия функционира с около 85 процента от капацитета и се очаква да се върне към нормален режим на функциониране до края на седмицата. В момента не очакваме проблеми със снабдяването с горива за населението, земеделието и превозвачите", написа във Фейсбук Боложан.

Същевременно медиите в страната обръщат внимание на продължаващото поскъпване на горивата. Румъния е шампион по поскъпването на дизела, въпреки че разполага с петрол и рафинерии, пише в. "Адевърул", като отбелязва, че днес цената на дизеловото гориво е достигнала 10,98 леи (2,09 евро) за литър.

Цената на дизела в Румъния "експлодира" след едва неколкодневно прекъсване на износа на петрол от Казахстан, но възобновяването на доставките не доведе до очакваното поевтиняване, коментира изданието.

След серия от атаки срещу петролни танкер Казахстан обяви на 22 юли, че спира доставките на петрол към терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум на черноморския бряг, а пет дни по-късно, на 27 юли, ги възобнови. Над 60 процента на вноса на нефт в Румъния идва именно от Казахстан, напомнят медиите в страната.

Румъния стигна до парадоксален сценарий на пазара на горивата: макар че има вътрешно произодство на нефт, собствени рафинерии и сравнтелно ниска зависимост от прекия внос на дизелово гориво, цената на бензиностанциите нарасна по-бързо отколкото в редица европейски страни, които покриват почти цялото си потреблемие от внос, отбелязва "Адевърул".

Изданието посочва, че цената на стандартния дизел в Букурещ вчера на обяд е варирала между 10,57 и 10,83 леи за литър. Възходящата тенденция продължава и днес, като цените на някои бензиностанции вече се доближават до 11 леи, отбелязва изданието.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 4 Отговор
    Нормално, АЕЦ на влаха нагълта тиня. Трябва си мазут за ТЕЦ.

    Коментиран от #4

    18:24 04.08.2026

  • 2 Робот

    23 6 Отговор
    Властите в Румъния не ги интересува...! За тях е важно повече измислени руски дронове във въздушното им пространство което е равно на повече пари за оръжие и ПВО там е схемата за крадене на пари..!

    Коментиран от #24

    18:25 04.08.2026

  • 3 Ба бааааа

    15 3 Отговор
    Сичко заради скапаните ивреи

    Коментиран от #29

    18:27 04.08.2026

  • 4 Гробар

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мафиотите на Бойко и Чорапа ще пласират дизела в Румъния, Ганю ще се бие на опашките пред магазините.

    Коментиран от #26

    18:28 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма проблеми

    9 2 Отговор
    Урси ще им осигури . Марсианците ще се намесят и ще ми освободят от руската зависимост.
    Нищо лично и не искам да ме трият защото само се шегувам че някой ще ви я осигури това от което се нуждаете с любезното не съдействие на Брюксел.
    Но Испания със сигурност ще ви осигури скалци защото ги пуска на талази. С удоволствие ще о вашите дъщери непълнолетни.
    Поинтересувайте се кой е убил британката в Гърция и я е сложил в куфар и захвърлил за неизползван паркинг

    Коментиран от #7, #27, #28

    18:30 04.08.2026

  • 7 оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Няма проблеми":

    ами след секс за какво ти е вече тая британка?

    много ясно че хвърляш на паркинга

    18:32 04.08.2026

  • 8 хехе

    4 2 Отговор
    Е те на това му се вика вода газиш жаден ходиш.

    18:32 04.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Естествено

    4 1 Отговор
    жътва е....

    18:35 04.08.2026

  • 11 А50

    5 2 Отговор
    Дупе да ви е яко

    Коментиран от #25

    18:36 04.08.2026

  • 12 Валдберис

    5 1 Отговор
    Поръчвайте евтини китайски електрички!

    Коментиран от #20

    18:36 04.08.2026

  • 13 Пък в Раша

    2 6 Отговор
    експлодира дизела!

    Коментиран от #18

    18:43 04.08.2026

  • 14 СЮЛЕЙМАН

    4 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    18:46 04.08.2026

  • 15 СЮЛЕЙМАН

    4 3 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    18:46 04.08.2026

  • 16 СЮЛЕЙМАН

    3 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    18:46 04.08.2026

  • 17 СЮЛЕЙМАН

    4 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    18:46 04.08.2026

  • 18 до13

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пък в Раша":

    Както виждаш са ти написали, че и в европа експлодира хахахахаха, че и тока експлодира, хахахаха, че и водата експлодира хахахахаха, до де се докара евраста и то без война и без никой да го натиска, сам самичък си го причини.

    Коментиран от #23

    18:54 04.08.2026

  • 19 ТОВА Е ЗАЩОТО

    6 2 Отговор
    И четирите рафинерии в окраина са унищожени. Сега няма нафта.

    18:56 04.08.2026

  • 20 удри евраста с лопатето

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Валдберис":

    Разбира се, че ще поръчваме евтини китайски стоки, няма да копуваме евраските по некачествени бokлyци на 6-торни цени.

    19:02 04.08.2026

  • 21 Йошка

    3 1 Отговор
    Дума ти дъще, сещай се снахо!
    Хазната трябва да се пълни, стриганите говеда са много!

    19:07 04.08.2026

  • 22 За спекулантите

    1 0 Отговор
    разстрел.

    19:12 04.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Умен си по цялата глава

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Някой ти е гепил чиповете.
    Дрънчи на кухо.

    19:15 04.08.2026

  • 25 На кого се заканваш ти ве?

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "А50":

    Кремльовец ли си?
    Захарова млъкна, ти почна.

    19:18 04.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да, нали,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма проблеми":

    а Земята е плоска и тебе те чипираха от въртолети. ,🥳🥳🥳

    19:20 04.08.2026

  • 28 Как кой?

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма проблеми":

    Завистливи копейци

    19:21 04.08.2026

  • 29 Не обиждай

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ба бааааа":

    Путин е само половин евреин.

    19:23 04.08.2026

  • 30 Баничар

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "айде скоро и тук двойни цени ако може":

    КО МИ ПУКА ПРАЯ БАНИЧКАТА 5 ЕВРА И НАПРЕД.ДЖУНГЛАТА КАПИТАЛИЗЬМ СИ ПОКАЗА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ...

    19:30 04.08.2026

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