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Цветомир Найденов пожела успех на Левски срещу Кайрат

Цветомир Найденов пожела успех на Левски срещу Кайрат

4 Август, 2026 17:45 393 2

  • цска 1948-
  • цветомир найденов-
  • кайрат-
  • шампионска лига

Кайрат са добър отбор, но сините са по-добри и ще продължат според мен

Цветомир Найденов пожела успех на Левски срещу Кайрат - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов пожела успех на Левски преди днешния мач с Кайрат. Той използва социалните мрежи, за да подкрепи "сините" в Шампионската лига.

Мачът ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ от 20:30 часа.

"Успех на Левски днес! Кайрат са добър отбор, но сините са по-добри и ще продължат според мен", написа Цветомир Найденов в профила си във Фейсбук.


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    Реално от трите противника на нашите отбори, само Левски изглежда фаворит, а другите са аутсайдери. Казвам го като следящ ЦСКА 1948.

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