Цветомир Найденов пожела успех на Левски срещу Кайрат

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов пожела успех на Левски преди днешния мач с Кайрат. Той използва социалните мрежи, за да подкрепи "сините" в Шампионската лига.
Мачът ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ от 20:30 часа.
"Успех на Левски днес! Кайрат са добър отбор, но сините са по-добри и ще продължат според мен", написа Цветомир Найденов в профила си във Фейсбук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Г-н Цека
17:53 04.08.2026
2 Някой
17:55 04.08.2026