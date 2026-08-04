Цветомир Найденов пожела успех на Левски срещу Кайрат

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов пожела успех на Левски преди днешния мач с Кайрат. Той използва социалните мрежи, за да подкрепи "сините" в Шампионската лига.

Мачът ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ от 20:30 часа.

"Успех на Левски днес! Кайрат са добър отбор, но сините са по-добри и ще продължат според мен", написа Цветомир Найденов в профила си във Фейсбук.