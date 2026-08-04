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Аякс отряза ПСЖ – амстердамци искат минимум 60 млн. за голмайстора си

Аякс отряза ПСЖ – амстердамци искат минимум 60 млн. за голмайстора си

4 Август, 2026 18:30 540 0

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Според информацията, амстердамци са отхвърлили офертата от близо 45 млн. евро на европейските клубни шампиони за талантливия футболист

Аякс отряза ПСЖ – амстердамци искат минимум 60 млн. за голмайстора си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен засега удря на камък с привличането на талантливото 21-годишно крило на Аякс Мика Годс, съобщава нидерландското издание "Телеграф".

Според информацията, амстердамци са отхвърлили офертата от близо 45 млн. евро на европейските клубни шампиони за талантливия футболист. Очаква се Аякс да иска за белгиеца минимум 60 млн. евро. Това изискване на нидерландския гранд е подкрепено от факта, че ПСЖ е клуб с огромни финансови възможности, който само през този трансферен прозорец вече е продал играчи за близо 160 млн. евро.

Иначе французите отдавна са се разбрали за личните условия с Годс, който има принципна договорка за контракт до лятото на 2031 или 2032 г. Засега топката е в полето на победителя в Шампионската лига, като в Амстердам очакват „по-реалистично предложение“.

Младият белгиец направи изключителен минал сезон за Аякс и се превърна в голмайстор на тима със своите 17 попадения в общо 44 мача във всички турнири. Годс се отличи и с впечатляващите 15 асистенции за амстердамци. През новата кампания той вече даде и 2 голови паса при двете убедителни победи на Аякс с по 4:1 над Войводина (Нови Сад) в Лигата на конференциите .

ПСЖ иначе работи още по трансфера на Манес Аклиуш от Монако, който се смята вече за сигурен, както и по привличането на вратаря на Парма Зион Сузуки. Не е изключено и клубът да вземе и вкаралия победен гол за Испания Феран Торес от Барселона.


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