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ПСЖ подготвя оферта от 40 милиона за националния вратар на Япония

ПСЖ подготвя оферта от 40 милиона за националния вратар на Япония

4 Август, 2026 19:29 335 0

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Парижкият клуб възнамерява да направи нова оферта за 23-годишния японски вратар

ПСЖ подготвя оферта от 40 милиона за националния вратар на Япония - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен подготвя нова оферта за вратаря на Парма Зион Сузуки, съобщи журналистът Никола Шира в социалната медийна платформа X.

Парижкият клуб възнамерява да направи нова оферта за 23-годишния японски вратар. Парма иска 40 милиона евро за играча. Самият Сузуки вече е постигнал принципно споразумение с ПСЖ за петгодишен договор.

Настоящото споразумение на японския национал с италианския клуб е до 30 юни 2029 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 30 милиона евро.

Миналия сезон Сузуки допусна 30 гола в 22 мача във всички състезания и запази шест „сухи мрежи“. На Световното първенство през 2026 г. той регистрира пет гола в четири мача.


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