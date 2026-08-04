Най-добрият вратар от Мондиал 2026 официално подписа в Чили

Националният вратар на Кабо Верде Возиня, който стана сензация в социалните мрежи по време на Световното първенство по футбол, подписа с тима на Коло Коло, обявиха от чилийския клуб.

„Возиня подписа договора си и официално стана футболист на Коло Коло“, написаха от клуба в социалната платформа X.

40-годишният вратар се присъедини към отбора, подписвайки шестмесечен договор с възможност за едногодишно удължаване, след като в понеделник премина медицински прегледи.

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Чилийски медии информираха още, че е вероятно Возиня да дебютира на 16 август срещу състава на О'Хигинс. Коло Коло се стреми да запази лидерството си чилийската Висша дивизия.

Представянията на Возиня за малката африканска островна държава на Мондиал 2026 помогнаха на Кабо Верде да преодолее груповата фаза. Неговият профил в Instagram увеличи последователите си от около 50 000 до 17,4 милиона в периода след героичните му изяви срещу Испания през първата седмица на първенството.

Коло Коло получи разрешение Возиня, чието истинско име е Хосимар Хосе Еворе Диаш, да използва футболния си прякор на фланелката, въпреки разпоредбите в южноамериканската страна, които го забраняват.