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Френски евродепутат заяви, че е станал мишена на атака от руската "Сторм 1516"

Френски евродепутат заяви, че е станал мишена на атака от руската "Сторм 1516"

4 Август, 2026 19:21 703 19

  • саботаж-
  • рафаел глюксман-
  • франция-
  • русия-
  • сторм 1516

Операцията бе засечена в края на миналата седмица и е дело на проруската мрежа "Сторм 1516", потвърди източник от службите

Френски евродепутат заяви, че е станал мишена на атака от руската "Сторм 1516" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вероятният кандидат за президент на Франция и френски евродепутат Рафаел Глюксман заяви, че е станал обект на руска операция по дестабилизиране във връзка с предстоящите догодина президентски избори, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според Глюксман е била разпространена невярна информация.

"Генералният секретариат по отбраната и националната сигурност ме информира, че съм станал мишена на атака на групата "Сторм 1516" (Storm-1516), която се контролира директно от ГРУ" - военното разузнаване на Русия, заяви евродепутатът социалдемократ в социалните мрежи снощи.

Операцията бе засечена в края на миналата седмица и е дело на проруската мрежа "Сторм 1516", потвърди днес пред АФП източник от службите за сигурност.

През юли "Сторм 1516" предприе атака срещу кандидат-президента десноцентрист Едуар Филип посредством публикации в социалните мрежи, съдържащи невярна информация за неговото здраве.

Съобщава се, че операцията срещу Глюксман е имала относително слаб резонанс в социалните мрежи, но въпреки това за нея са били използвани, по думите на източника на АФП, "относително изтънчени" средства за манипулация, като например похищение на личността и гласа на известен в медийното пространство човек чрез така наречената дийпфейк (deepfake) технология.

"Целта е да се разпространи бързо една пълна лъжа с цел очерняне на хора, смятани от руския режим за враждебни", каза евродепутатът Глюксман.

Френският политик обвини руския президент Владимир Путин, че иска да дестабилизира Франция и да доведе до "имплозията на европейския блок".

"Службите му вземат на мушка кандидатите демократи и проевропейските кандидати", изтъкна Глюксман.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 2 Отговор
    Да му се присъди служебна победа на другаря Глюксманн.

    19:23 04.08.2026

  • 2 Ристьо Грозниийй

    6 2 Отговор
    франсето. Изгори някой...

    19:24 04.08.2026

  • 3 Рене

    17 0 Отговор
    Смърт на фашизма свобода на народа

    19:24 04.08.2026

  • 4 Руските хлебарки

    3 20 Отговор
    завистливи са плъзнали по целия свят.
    Те не щат да са добре, искат другите да са зле.

    19:25 04.08.2026

  • 5 Мокой

    27 0 Отговор
    Разни мижитурки, все Русия им е виновна...

    Коментиран от #8

    19:25 04.08.2026

  • 6 виктория

    18 0 Отговор
    пак евреин!!!

    19:25 04.08.2026

  • 7 френски обноски

    21 0 Отговор
    И този ли спи с бабички?

    19:25 04.08.2026

  • 8 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мокой":

    Не на него, а на жена му.

    19:28 04.08.2026

  • 9 и тоз е миришел

    8 0 Отговор
    на вкиснат ивреин - АИ в дроновете може вече да души и разпознава.

    19:28 04.08.2026

  • 10 Анонимен

    5 0 Отговор
    И аз съм жертва на европейските ни политици, ама не пишат статии за мене. Даже тайните служби не са ме информирали за предполагаемо действие, а ми се случва всеки ден пред очите.

    19:28 04.08.2026

  • 11 Орк

    12 1 Отговор
    Когато Франция иска да дистабилизира Русия -ок, обаче когато Русия иска да дистабилизира Франция- вой. Европа полудя окончателно...

    19:30 04.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Неизвестен

    6 0 Отговор
    желае да стане известен! Нямат си друга работа руснаците ще се занимават с него

    Коментиран от #15

    19:32 04.08.2026

  • 14 Доналд Дък, патарок

    6 0 Отговор
    Засекли са мъж в гардероба на Глюксман. Същият твърдял, че му е симпатизант.

    Коментиран от #17

    19:35 04.08.2026

  • 15 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Неизвестен":

    Занимават се с жана му. Тя е по-интересната.

    19:35 04.08.2026

  • 16 ФРЕНСКИ ЕВРЕЙ ПРАВИ ИНТРИГА

    4 0 Отговор
    Защо ли не съм учуден.

    19:36 04.08.2026

  • 17 Мегре

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Доналд Дък, патарок":

    Засеченият в гардероба мъж бил само по "Хед енд шолдърс". Нямал пърхот.

    19:41 04.08.2026

  • 18 Аква

    0 0 Отговор
    Ако беше обект на руска атака, прекрасни, щеше да си при свети Петър сега.

    19:42 04.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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