Френски евродепутат заяви, че е станал мишена на атака от руската "Сторм 1516"

Вероятният кандидат за президент на Франция и френски евродепутат Рафаел Глюксман заяви, че е станал обект на руска операция по дестабилизиране във връзка с предстоящите догодина президентски избори, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според Глюксман е била разпространена невярна информация.

"Генералният секретариат по отбраната и националната сигурност ме информира, че съм станал мишена на атака на групата "Сторм 1516" (Storm-1516), която се контролира директно от ГРУ" - военното разузнаване на Русия, заяви евродепутатът социалдемократ в социалните мрежи снощи.

Операцията бе засечена в края на миналата седмица и е дело на проруската мрежа "Сторм 1516", потвърди днес пред АФП източник от службите за сигурност.

През юли "Сторм 1516" предприе атака срещу кандидат-президента десноцентрист Едуар Филип посредством публикации в социалните мрежи, съдържащи невярна информация за неговото здраве.

Съобщава се, че операцията срещу Глюксман е имала относително слаб резонанс в социалните мрежи, но въпреки това за нея са били използвани, по думите на източника на АФП, "относително изтънчени" средства за манипулация, като например похищение на личността и гласа на известен в медийното пространство човек чрез така наречената дийпфейк (deepfake) технология.

"Целта е да се разпространи бързо една пълна лъжа с цел очерняне на хора, смятани от руския режим за враждебни", каза евродепутатът Глюксман.

Френският политик обвини руския президент Владимир Путин, че иска да дестабилизира Франция и да доведе до "имплозията на европейския блок".

"Службите му вземат на мушка кандидатите демократи и проевропейските кандидати", изтъкна Глюксман.