Френски евродепутат заяви, че е станал мишена на атака от руската "Сторм 1516"

Вероятният кандидат за президент на Франция и френски евродепутат Рафаел Глюксман заяви, че е станал обект на руска операция по дестабилизиране във връзка с предстоящите догодина президентски избори, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Според Глюксман е била разпространена невярна информация.
"Генералният секретариат по отбраната и националната сигурност ме информира, че съм станал мишена на атака на групата "Сторм 1516" (Storm-1516), която се контролира директно от ГРУ" - военното разузнаване на Русия, заяви евродепутатът социалдемократ в социалните мрежи снощи.
Операцията бе засечена в края на миналата седмица и е дело на проруската мрежа "Сторм 1516", потвърди днес пред АФП източник от службите за сигурност.
През юли "Сторм 1516" предприе атака срещу кандидат-президента десноцентрист Едуар Филип посредством публикации в социалните мрежи, съдържащи невярна информация за неговото здраве.
Съобщава се, че операцията срещу Глюксман е имала относително слаб резонанс в социалните мрежи, но въпреки това за нея са били използвани, по думите на източника на АФП, "относително изтънчени" средства за манипулация, като например похищение на личността и гласа на известен в медийното пространство човек чрез така наречената дийпфейк (deepfake) технология.
"Целта е да се разпространи бързо една пълна лъжа с цел очерняне на хора, смятани от руския режим за враждебни", каза евродепутатът Глюксман.
Френският политик обвини руския президент Владимир Путин, че иска да дестабилизира Франция и да доведе до "имплозията на европейския блок".
"Службите му вземат на мушка кандидатите демократи и проевропейските кандидати", изтъкна Глюксман.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
19:23 04.08.2026
2 Ристьо Грозниийй
19:24 04.08.2026
3 Рене
19:24 04.08.2026
4 Руските хлебарки
Те не щат да са добре, искат другите да са зле.
19:25 04.08.2026
5 Мокой
Коментиран от #8
19:25 04.08.2026
6 виктория
19:25 04.08.2026
7 френски обноски
19:25 04.08.2026
8 честен ционист
До коментар #5 от "Мокой":Не на него, а на жена му.
19:28 04.08.2026
9 и тоз е миришел
19:28 04.08.2026
10 Анонимен
19:28 04.08.2026
11 Орк
19:30 04.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Неизвестен
Коментиран от #15
19:32 04.08.2026
14 Доналд Дък, патарок
Коментиран от #17
19:35 04.08.2026
15 честен ционист
До коментар #13 от "Неизвестен":Занимават се с жана му. Тя е по-интересната.
19:35 04.08.2026
16 ФРЕНСКИ ЕВРЕЙ ПРАВИ ИНТРИГА
19:36 04.08.2026
17 Мегре
До коментар #14 от "Доналд Дък, патарок":Засеченият в гардероба мъж бил само по "Хед енд шолдърс". Нямал пърхот.
19:41 04.08.2026
18 Аква
19:42 04.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.