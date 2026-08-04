Италиански евреи са били нападнати и заплашвани в хотел в София. Италия осъди този "акт на омраза"

Група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели. За инцидента пишат всички водещи италиански медии, сред които италианската новинарска агенция АНСА, вестник „Кориере дела сера“, новинарската медия „Скай Ти Джи 24“, финансовото издание „Соле 24 оре“, десният вестник „Джорнале“, националната медия „РАИ Нюз“, агенция "Ла Пресе“ и др., предаде БТА.

Те съобщават, че младите неонацисти са се събрали пред входа на хотела в София и са се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това са блокирали достъпа до нея. Според информацията дори след намесата на полицията нападателите са се върнали и отново са блокирали входа на хотела, което се определя от медиите като „тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа“.

В редица сайтове, сред които „Ла Пресе“, АНСА и „РАИ Нюз“, са публикувани и кадри от инцидента и на тях се виждат младежи, облечени в черно, пред входа на хотела да скандират “Sieg Heil” и да отправят нацистки поздрав.

Послание на солидарност със засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни. „Изразявам солидарност с групата млади италиански евреи, които бяха нападнати и заплашвани в хотел в София. Осъждам този пореден акт на антисемитизъм. Това е едно явление, срещу което трябва да се води борба, една форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена“, заяви Таяни в Екс, пишат „Скай Ти Джи 24“ и „Адженция Нова“.

Иняцио Ла Руса, председателят на горната камара на италианския парламент – Сената, също осъди най-твърдо случилото се, което той определи като „много сериозен епизод, засегнал група италиански еврейски юноши в България“, пише „Скай Ти Джи 24“. Ла Руса изрази солидарност със засегнатите деца, техните семейства и с еврейската общност в Рим и Милано и подчерта, че „антисемитизмът и всякаква форма на омраза не могат да намерят никакво място в нашето общество“. Ла Руса освен това изрази надежда, че компетентните органи ще проверят бързо фактите и ще установят отговорните лица.

Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун заяви, че става дума за „позорна провокация“. „Нашите деца не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити“, каза Фалдун. Той определи случилото се като „поредния акт на антисемитизъм, насочен срещу италиански еврейски тийнейджъри и техните възпитатели в държава членка на Европейския съюз“. Фалдун призова българските власти „да изяснят напълно случая и виновните за това нападение да бъдат установени и изправени пред правосъдието възможно най-скоро“.

Съюзът на италианските еврейски общности заяви, че „изразява солидарност с младите италиански евреи заради случая. „Това са инциденти, които продължават да се повтарят с все по-тревожна честота. От наша страна ще предприемем всички възможни действия, за да гарантираме, че еврейският живот във всичките му проявления ще може да продължи да се развива спокойно и сигурно за италианските и европейските евреи“, допълва Съюзът на италианските еврейски общности.