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Италиански евреи са били нападнати и заплашвани в хотел в София. Италия осъди този "акт на омраза"

Италиански евреи са били нападнати и заплашвани в хотел в София. Италия осъди този "акт на омраза"

4 Август, 2026 19:12 952 32

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  • италия-
  • софия

Послание на солидарност със засегнатите от инцидента италиански младежи отправи министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни

Италиански евреи са били нападнати и заплашвани в хотел в София. Италия осъди този "акт на омраза" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели. За инцидента пишат всички водещи италиански медии, сред които италианската новинарска агенция АНСА, вестник „Кориере дела сера“, новинарската медия „Скай Ти Джи 24“, финансовото издание „Соле 24 оре“, десният вестник „Джорнале“, националната медия „РАИ Нюз“, агенция "Ла Пресе“ и др., предаде БТА.

Те съобщават, че младите неонацисти са се събрали пред входа на хотела в София и са се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това са блокирали достъпа до нея. Според информацията дори след намесата на полицията нападателите са се върнали и отново са блокирали входа на хотела, което се определя от медиите като „тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа“.

В редица сайтове, сред които „Ла Пресе“, АНСА и „РАИ Нюз“, са публикувани и кадри от инцидента и на тях се виждат младежи, облечени в черно, пред входа на хотела да скандират “Sieg Heil” и да отправят нацистки поздрав.

Послание на солидарност със засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни. „Изразявам солидарност с групата млади италиански евреи, които бяха нападнати и заплашвани в хотел в София. Осъждам този пореден акт на антисемитизъм. Това е едно явление, срещу което трябва да се води борба, една форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена“, заяви Таяни в Екс, пишат „Скай Ти Джи 24“ и „Адженция Нова“.

Иняцио Ла Руса, председателят на горната камара на италианския парламент – Сената, също осъди най-твърдо случилото се, което той определи като „много сериозен епизод, засегнал група италиански еврейски юноши в България“, пише „Скай Ти Джи 24“. Ла Руса изрази солидарност със засегнатите деца, техните семейства и с еврейската общност в Рим и Милано и подчерта, че „антисемитизмът и всякаква форма на омраза не могат да намерят никакво място в нашето общество“. Ла Руса освен това изрази надежда, че компетентните органи ще проверят бързо фактите и ще установят отговорните лица.

Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун заяви, че става дума за „позорна провокация“. „Нашите деца не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити“, каза Фалдун. Той определи случилото се като „поредния акт на антисемитизъм, насочен срещу италиански еврейски тийнейджъри и техните възпитатели в държава членка на Европейския съюз“. Фалдун призова българските власти „да изяснят напълно случая и виновните за това нападение да бъдат установени и изправени пред правосъдието възможно най-скоро“.

Съюзът на италианските еврейски общности заяви, че „изразява солидарност с младите италиански евреи заради случая. „Това са инциденти, които продължават да се повтарят с все по-тревожна честота. От наша страна ще предприемем всички възможни действия, за да гарантираме, че еврейският живот във всичките му проявления ще може да продължи да се развива спокойно и сигурно за италианските и европейските евреи“, допълва Съюзът на италианските еврейски общности.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    28 7 Отговор
    Евреи или араби - с шопите никой не може да се бъзика! Турците 500 години не са успявали, тези от вчера акъл ще дават!

    Коментиран от #24

    19:16 04.08.2026

  • 3 италиански еврейски юноши

    22 1 Отговор
    Класически оксиморон

    19:18 04.08.2026

  • 4 честен ционист

    8 4 Отговор
    Тези млади неонацисти знаят ли, че сега позивна Моше ще им дърпа ушите.

    19:19 04.08.2026

  • 5 Шут към Израел

    29 2 Отговор
    Италиански евреи НЯМА !!! Това са цигани- евреи- израелски ШПИОНИ в Италия !!!
    Всички такива цигани евреи от Европа и САЩ трябва да бягат към Израел и Африка..
    Един такъв евреин- Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаците !!!

    19:21 04.08.2026

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    4 20 Отговор
    Преди няколко дена излезе разследване в Полша, как ирански и руски терористи наемат улични банди да бият евреи и украинци. Същото и тука няма кой да разследва, ДАНС, МВР, Прокуратура е пробита от всякъде от руски агенти майкопродавци.

    Коментиран от #13

    19:22 04.08.2026

  • 7 Баце

    23 1 Отговор
    Първо на първо тук няма неонацисти, още повече така добре организирани информирани за някакви евреи. Второ на второ такива крайности дори и да са се случили някак си не са естествени, дори и за наркоманите имитиращи неонацисти или скинхендс. Още повече ако видят полицай.
    За мен това е някаква пошла режисура 1:1 атентата срещу папата от Сергей Антонов. Идва полиция, зяпа и си отива, а шепа няркоманчета правят сценка.
    А всечки медии в Италия реагират сякъш тия са дебаркирали в Сицилия и са превзели половината Апенини.
    Да видим какво ще поискат от нас.

    Коментиран от #17

    19:23 04.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Днес

    7 1 Отговор
    кой ли от регресивните не се изказа , че България е сигурно място !

    19:24 04.08.2026

  • 11 ивреееии

    18 1 Отговор
    италиянски, френски, немски, хамерикански все мушета - ВЪН ! След имигрантите тез са следващите.

    19:25 04.08.2026

  • 12 Кан Кубрат

    18 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Велика България.

    19:26 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 хмм

    12 0 Отговор
    Какви са били нападнатите разбрахме, а какви са били нападателите? Питам, защото са викали нещо на немски, не на български. Но пък колко услужливо всички чужди медии са отразили случилото си като са квалифицирали като "тежък акт на антисемитизъм"! Тези медии как квалифицираха актовете, които Израел извърши и продължава да извършва срещу палестинци, ливанци и иранци? Нещо се е объркало в този свят.

    Коментиран от #21

    19:30 04.08.2026

  • 20 да живее бг

    5 0 Отговор
    нали не са италянци те са евреи няма лошо

    19:32 04.08.2026

  • 21 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "хмм":

    Колко му е да платиш на група локали да крещат нещо си на немски?

    Коментиран от #26

    19:34 04.08.2026

  • 22 Идете да работите при италианци

    4 0 Отговор
    Разбира се не съм за крайни мерки, но който е работил с италианци, знае, че те са ужасни хора, алчни, арогантни и обичат да унижават хората. И некадърни. На мен са ми отказвали да ми нанесат трудовия стаж, защото не съм слушал, та се наложи а се намеси адвокат. Да не говорим, че всяка втора дума им е псувня.

    19:34 04.08.2026

  • 23 И кой

    8 0 Отговор
    ги знае евреи ли са , какви са ?

    19:35 04.08.2026

  • 24 Шопите

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Никога не са се вдигали на въстание

    19:37 04.08.2026

  • 25 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Доста организирано и режисирано ми изглежда. Събрани, информирани, поведени в атака? В София обикновено някой луковмарш може да измаршируват, и мнозинството със сигурност не знае нито защо му казват марш, нито защо се марширува и с кои маршируващи в коя епоха са ги асоциирали. Затова, знаем и от историята, такива трябва да имат Водач. Как беше на немски?

    Коментиран от #32

    19:37 04.08.2026

  • 26 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    Информацията е непълна и въпросът ми е съвсем резонен. Пише, че нападателите са група млади неонацисти, а досега за такива неонацистки групировки в България не сме чували. Има там някакви, дето се правят на интересни на Луков марш, ама то е по-скоро за шоуто. Затова питам нападателите българи ли са или български граждани с различен от българския етнически произход, или са чужди граждани.

    19:40 04.08.2026

  • 27 Софиянец

    2 1 Отговор
    Това са на Расате укро дбилите! Толкова им е акъла!

    19:41 04.08.2026

  • 28 БАНДЕРАФИЛМ ПРОДЪКШЪН

    0 1 Отговор
    Поредната организирана провокация от българските новофашисти и бандерподлоги.

    19:44 04.08.2026

  • 29 Мда,

    0 1 Отговор
    Подуенски, Едър Рогат Добитък.

    19:45 04.08.2026

  • 30 Аква

    0 0 Отговор
    Е, това е резултат от санкциите срещу Израел. Представяте ли си , да бяха руски младежи!

    19:45 04.08.2026

  • 31 Милен

    1 0 Отговор
    Така и не разбрах, как ,,нашите нацисти" са разбрали, че ,,италианските евреи" са такива, па да ходят да ги тормозят? Да не би ,,шаломовците" да са предявявали някакви претенции, че като са ,,евреи" и всички трябва да им се кланят?

    19:47 04.08.2026

  • 32 именно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Наблюдател":

    прилича на сценарий, чиято сюжетна линия евентуално предстои да се разгръща. Вероятно се цели да ни нарочат за антисемити, за да може държавата Израел легитимно да отвръща на "актовете на тежък антисемитизъм" от страна на България.

    19:49 04.08.2026

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