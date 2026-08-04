Италиански евреи са били нападнати и заплашвани в хотел в София. Италия осъди този "акт на омраза"

Група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели. За инцидента пишат всички водещи италиански медии, сред които италианската новинарска агенция АНСА, вестник „Кориере дела сера“, новинарската медия „Скай Ти Джи 24“, финансовото издание „Соле 24 оре“, десният вестник „Джорнале“, националната медия „РАИ Нюз“, агенция "Ла Пресе“ и др., предаде БТА.
Те съобщават, че младите неонацисти са се събрали пред входа на хотела в София и са се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това са блокирали достъпа до нея. Според информацията дори след намесата на полицията нападателите са се върнали и отново са блокирали входа на хотела, което се определя от медиите като „тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа“.
В редица сайтове, сред които „Ла Пресе“, АНСА и „РАИ Нюз“, са публикувани и кадри от инцидента и на тях се виждат младежи, облечени в черно, пред входа на хотела да скандират “Sieg Heil” и да отправят нацистки поздрав.
Послание на солидарност със засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни. „Изразявам солидарност с групата млади италиански евреи, които бяха нападнати и заплашвани в хотел в София. Осъждам този пореден акт на антисемитизъм. Това е едно явление, срещу което трябва да се води борба, една форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена“, заяви Таяни в Екс, пишат „Скай Ти Джи 24“ и „Адженция Нова“.
Иняцио Ла Руса, председателят на горната камара на италианския парламент – Сената, също осъди най-твърдо случилото се, което той определи като „много сериозен епизод, засегнал група италиански еврейски юноши в България“, пише „Скай Ти Джи 24“. Ла Руса изрази солидарност със засегнатите деца, техните семейства и с еврейската общност в Рим и Милано и подчерта, че „антисемитизмът и всякаква форма на омраза не могат да намерят никакво място в нашето общество“. Ла Руса освен това изрази надежда, че компетентните органи ще проверят бързо фактите и ще установят отговорните лица.
Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун заяви, че става дума за „позорна провокация“. „Нашите деца не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити“, каза Фалдун. Той определи случилото се като „поредния акт на антисемитизъм, насочен срещу италиански еврейски тийнейджъри и техните възпитатели в държава членка на Европейския съюз“. Фалдун призова българските власти „да изяснят напълно случая и виновните за това нападение да бъдат установени и изправени пред правосъдието възможно най-скоро“.
Съюзът на италианските еврейски общности заяви, че „изразява солидарност с младите италиански евреи заради случая. „Това са инциденти, които продължават да се повтарят с все по-тревожна честота. От наша страна ще предприемем всички възможни действия, за да гарантираме, че еврейският живот във всичките му проявления ще може да продължи да се развива спокойно и сигурно за италианските и европейските евреи“, допълва Съюзът на италианските еврейски общности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
Коментиран от #24
19:16 04.08.2026
3 италиански еврейски юноши
19:18 04.08.2026
4 честен ционист
19:19 04.08.2026
5 Шут към Израел
Всички такива цигани евреи от Европа и САЩ трябва да бягат към Израел и Африка..
Един такъв евреин- Зеленски иска да КРАДЕ земя от руснаците !!!
19:21 04.08.2026
6 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #13
19:22 04.08.2026
7 Баце
За мен това е някаква пошла режисура 1:1 атентата срещу папата от Сергей Антонов. Идва полиция, зяпа и си отива, а шепа няркоманчета правят сценка.
А всечки медии в Италия реагират сякъш тия са дебаркирали в Сицилия и са превзели половината Апенини.
Да видим какво ще поискат от нас.
Коментиран от #17
19:23 04.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Днес
19:24 04.08.2026
11 ивреееии
19:25 04.08.2026
12 Кан Кубрат
19:26 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хмм
Коментиран от #21
19:30 04.08.2026
20 да живее бг
19:32 04.08.2026
21 честен ционист
До коментар #19 от "хмм":Колко му е да платиш на група локали да крещат нещо си на немски?
Коментиран от #26
19:34 04.08.2026
22 Идете да работите при италианци
19:34 04.08.2026
23 И кой
19:35 04.08.2026
24 Шопите
До коментар #2 от "Абе":Никога не са се вдигали на въстание
19:37 04.08.2026
25 Наблюдател
Коментиран от #32
19:37 04.08.2026
26 хмм
До коментар #21 от "честен ционист":Информацията е непълна и въпросът ми е съвсем резонен. Пише, че нападателите са група млади неонацисти, а досега за такива неонацистки групировки в България не сме чували. Има там някакви, дето се правят на интересни на Луков марш, ама то е по-скоро за шоуто. Затова питам нападателите българи ли са или български граждани с различен от българския етнически произход, или са чужди граждани.
19:40 04.08.2026
27 Софиянец
19:41 04.08.2026
28 БАНДЕРАФИЛМ ПРОДЪКШЪН
19:44 04.08.2026
29 Мда,
19:45 04.08.2026
30 Аква
19:45 04.08.2026
31 Милен
19:47 04.08.2026
32 именно
До коментар #25 от "Наблюдател":прилича на сценарий, чиято сюжетна линия евентуално предстои да се разгръща. Вероятно се цели да ни нарочат за антисемити, за да може държавата Израел легитимно да отвръща на "актовете на тежък антисемитизъм" от страна на България.
19:49 04.08.2026