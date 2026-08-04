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Колко дълго трае перфектната разходка на кучето?

Колко дълго трае перфектната разходка на кучето?

4 Август, 2026 19:01 570 8

  • куче-
  • разходка-
  • домашен любимец-
  • продължителност-
  • ветеринар

Проучване, проведено сред стопани на кучета, показва колко дълго трябва да разхождаме любимците си

Колко дълго трае перфектната разходка на кучето? - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Идеалната разходка за кучето продължава точно 67 минути, включва поне 16 възможности за душене и срещи с три дружелюбни четириноги. Допълнително удоволствие носи наличието на вода, в която животното да се разходи или поиграе, показва ново британско проучване сред 1800 собственици.

Повечето участници смятат, че кучетата се чувстват най-добре в открити поля, горски местности и паркове, където могат свободно да изследват средата. Сред желаните занимания са душенето на дървета, растения и улични стълбове, намирането на пръчки и търкалянето в трева или кал.

Около 38% от анкетираните поставят удоволствието на домашния любимец пред собственото си удобство. Близо осем от всеки десет стопани обаче признават, че изпитват вина, когато ежедневно следват един и същ маршрут.

Проучването е поръчано от Animal Friends Pet Insurance. Според ръководителя на ветеринарните услуги в компанията Джен Хипуел добрата разходка няма универсална формула.

Всяко куче е различно, затова прекрасният ден навън ще изглежда различно в зависимост от възрастта, породата, здравето, характера и увереността му“, посочва тя.

Безопасността е водещият фактор при избора на маршрут, следвана от спокойната среда и наличието на достатъчно открито пространство.

Резултатите не означават, че всяко куче трябва да бъде разхождано точно 67 минути. Продължителността и интензивността трябва да бъдат съобразени с физическото състояние на животното. Малките кученца, възрастните любимци и породите с плоска муцуна обикновено се нуждаят от по-кратки излизания, докато здравите и енергични породи могат да издържат на по-продължително натоварване.

Душенето не е просто забавяне по маршрута. То предоставя важна умствена стимулация и позволява на кучето да събира информация за заобикалящата го среда. Организации за защита на животните включват т.нар. разходки за душене сред дейностите, които подпомагат психическото и емоционалното благосъстояние на домашните любимци.

През лятото стопаните трябва да проверяват температурата и настилката преди излизане. Нагорещеният асфалт може да причини изгаряния по лапите, а физическото натоварване в горещо време увеличава риска от топлинен удар. Препоръчително е разходките да се планират рано сутрин или късно вечер и да се носи достатъчно вода.

Прекомерното задъхване, забавянето, отказът от движение и търсенето на сянка са сигнали, че разходката трябва да бъде прекратена. При кучета със заболявания, наднормено тегло или ограничена подвижност индивидуалният режим е добре да бъде обсъден с ветеринарен лекар.

Проучването показва, че за домашния любимец качеството на разходката може да бъде по-важно от изминатото разстояние. Новите миризми, спокойното проучване и възможността за естествено поведение често превръщат обикновеното излизане в най-интересната част от деня.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    1 0 Отговор
    Бих участвал с удоволствие!

    19:04 04.08.2026

  • 2 Въобще

    2 0 Отговор
    Не ме интересува! Кучето ще участва в моята разходка, не аз в неговата!

    19:10 04.08.2026

  • 3 Колко дълго време губи кучкаря

    3 0 Отговор
    на месец кат си разкарва псето да се изхожда пред блока
    разлайвайки околните псета нарушавайки спокойствието

    19:24 04.08.2026

  • 4 Делтик

    0 0 Отговор
    Ако може и цял ден😉

    19:29 04.08.2026

  • 5 Зависи от кучето

    0 0 Отговор
    Въпроса е идиотски, зависи от кучето, на мойта "алабайка" 10 км. дневно въобще не й стигат, ама на един йоркшир ...

    19:35 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    5 минути до ветеринаря да го приспи. И после нямате проблем

    19:46 04.08.2026

  • 8 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    О. Срр ахте всяко място доллни куччкарри с любимците си. Гледайте си ги само на частния имот и не ни замърсявайте средата

    19:49 04.08.2026