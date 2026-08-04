Колко дълго трае перфектната разходка на кучето?

Идеалната разходка за кучето продължава точно 67 минути, включва поне 16 възможности за душене и срещи с три дружелюбни четириноги. Допълнително удоволствие носи наличието на вода, в която животното да се разходи или поиграе, показва ново британско проучване сред 1800 собственици.

Повечето участници смятат, че кучетата се чувстват най-добре в открити поля, горски местности и паркове, където могат свободно да изследват средата. Сред желаните занимания са душенето на дървета, растения и улични стълбове, намирането на пръчки и търкалянето в трева или кал.

Около 38% от анкетираните поставят удоволствието на домашния любимец пред собственото си удобство. Близо осем от всеки десет стопани обаче признават, че изпитват вина, когато ежедневно следват един и същ маршрут.

Проучването е поръчано от Animal Friends Pet Insurance. Според ръководителя на ветеринарните услуги в компанията Джен Хипуел добрата разходка няма универсална формула.

„Всяко куче е различно, затова прекрасният ден навън ще изглежда различно в зависимост от възрастта, породата, здравето, характера и увереността му“, посочва тя.

Безопасността е водещият фактор при избора на маршрут, следвана от спокойната среда и наличието на достатъчно открито пространство.

Резултатите не означават, че всяко куче трябва да бъде разхождано точно 67 минути. Продължителността и интензивността трябва да бъдат съобразени с физическото състояние на животното. Малките кученца, възрастните любимци и породите с плоска муцуна обикновено се нуждаят от по-кратки излизания, докато здравите и енергични породи могат да издържат на по-продължително натоварване.

Душенето не е просто забавяне по маршрута. То предоставя важна умствена стимулация и позволява на кучето да събира информация за заобикалящата го среда. Организации за защита на животните включват т.нар. разходки за душене сред дейностите, които подпомагат психическото и емоционалното благосъстояние на домашните любимци.

През лятото стопаните трябва да проверяват температурата и настилката преди излизане. Нагорещеният асфалт може да причини изгаряния по лапите, а физическото натоварване в горещо време увеличава риска от топлинен удар. Препоръчително е разходките да се планират рано сутрин или късно вечер и да се носи достатъчно вода.

Прекомерното задъхване, забавянето, отказът от движение и търсенето на сянка са сигнали, че разходката трябва да бъде прекратена. При кучета със заболявания, наднормено тегло или ограничена подвижност индивидуалният режим е добре да бъде обсъден с ветеринарен лекар.

Проучването показва, че за домашния любимец качеството на разходката може да бъде по-важно от изминатото разстояние. Новите миризми, спокойното проучване и възможността за естествено поведение често превръщат обикновеното излизане в най-интересната част от деня.