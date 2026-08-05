Пътна обстановка: Трафик и извънредни мерки у нас

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Поради очакваните екстремно високи температури над 35°C, Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) въвежда стриктни ограничения в периода от 4 до 6 август.

Спиране на тежкотоварни автомобили: Забранява се движението на камиони с общо тегло над 20 тона между 13:00 и 21:00 часа. Ограничението обхваща всички основни магистрали („Тракия“, „Струма“, „Марица“, „Европа“, „Хемус“) и натоварени първокласни пътища (Видин-Враца, Русе-Варна, Коритна-Шумен). Целта е предпазване на асфалта от деформации.

Забранява се движението на камиони с общо тегло над 20 тона между 13:00 и 21:00 часа. Ограничението обхваща всички основни магистрали („Тракия“, „Струма“, „Марица“, „Европа“, „Хемус“) и натоварени първокласни пътища (Видин-Враца, Русе-Варна, Коритна-Шумен). Целта е предпазване на асфалта от деформации. Ремонти на АМ „Тракия“: Днес, 5 август, от 07:00 до 13:00 часа се въвежда временна организация на движението в Софийска област. В отсечките между 46-и и 50-и км (посока Бургас) и между 54-и и 55-и км (посока София) се затваря изпреварващата лента за почистване на растителност. Трафикът се пренасочва в активната лента.

Интензивен трафик и забавяния по граничните пунктове

Летният туристически сезон предизвиква сериозни струпвания по ГКПП. Данните на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР показват следната ситуация:

Граница с Гърция: Изключително натоварено е движението на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ на изход за леки автомобили.

Изключително натоварено е движението на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ на изход за леки автомобили. Граница с Турция: Струпване на превозни средства и интензивен трафик се отчитат на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ в двете посоки поради транзитния поток от гастарбайтери.

Струпване на превозни средства и интензивен трафик се отчитат на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ в двете посоки поради транзитния поток от гастарбайтери. Граница с Румъния: Интензивно е движението в района на Дунав мост при Русе и Силистра.

Интензивно е движението в района на Дунав мост при Русе и Силистра. Граница със Сърбия: На ГКПП „Калотина“ се наблюдават колони от автомобили на вход и изход от страната.

Черна статистика на КАТ: Катастрофи и жертви на пътя

Националната полиция отчита тежка денонощна обстановка по пътищата на страната. Официалната статистика на КАТ за последното денонощие включва:

Тежки пътнотранспортни произшествия: 25 регистрирани тежки КАТ катастрофи.

25 регистрирани тежки КАТ катастрофи. Загинали граждани: 3 души са загубили живота си на място.

3 души са загубили живота си на място. Ранени лица: 29 души са получили различни по степен наранявания.

Пътна полиция напомня на шофьорите да не използват аварийните ленти на магистралите за изпреварване, тъй като това блокира достъпа на спешна помощ и пожарни автомобили.

Десетки ликвидирани огнени стихии

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работи на максимален капацитет поради високия риск от пожари, предизвикан от трайното засушаване.

Реагирали екипи: Огнеборците са отреагирали на общо 207 сигнала за произшествия.

Огнеборците са отреагирали на общо 207 сигнала за произшествия. Ликвидирани пожари: Овладени и изгасени са общо 152 пожара на територията на страната.

Овладени и изгасени са общо 152 пожара на територията на страната. Пожари с материални щети: 28 инцидента с преки загуби (5 в жилищни сгради, 7 в транспортни средства и 1 в горски масиви).

28 инцидента с преки загуби (5 в жилищни сгради, 7 в транспортни средства и 1 в горски масиви). Пожари без материални щети: 124 огнища, от които 81 в изсъхнали треви, храсти и горска постеля.

124 огнища, от които 81 в изсъхнали треви, храсти и горска постеля. Спасителни операции: Извършени са 41 аварийно-спасителни дейности, включително 6 при тежки катастрофи.

Условия за туризъм в планините: Опасно време и риск от дехидратация

Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК предупреждава, че условията за туризъм в планините са специфични заради високите летни температури.

Температури по високите части: Термометрите на 2000 метра надморска височина достигат до 22°C-24°C, което изисква повишено внимание.

Термометрите на 2000 метра надморска височина достигат до 22°C-24°C, което изисква повишено внимание. Препоръки за туристите: Препоръчва се преходите да започват в ранните часове на деня и да приключват преди обедните жеги.

Препоръчва се преходите да започват в ранните часове на деня и да приключват преди обедните жеги. Опасности: Съществува реален риск от дехидратация, слънчев и топлинен удар. Туристите трябва да се движат с резерви от вода и да избягват открити била в следобедните часове. Лифтовите съоръжения в големите курорти работят по график.