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Пътна обстановка: Трафик и извънредни мерки у нас

Пътна обстановка: Трафик и извънредни мерки у нас

5 Август, 2026 06:49, обновена 5 Август, 2026 06:54 612 4

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Критични ограничения заради жегите и ремонти по АМ „Тракия“

Пътна обстановка: Трафик и извънредни мерки у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поради очакваните екстремно високи температури над 35°C, Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) въвежда стриктни ограничения в периода от 4 до 6 август.

  • Спиране на тежкотоварни автомобили: Забранява се движението на камиони с общо тегло над 20 тона между 13:00 и 21:00 часа. Ограничението обхваща всички основни магистрали („Тракия“, „Струма“, „Марица“, „Европа“, „Хемус“) и натоварени първокласни пътища (Видин-Враца, Русе-Варна, Коритна-Шумен). Целта е предпазване на асфалта от деформации.
  • Ремонти на АМ „Тракия“: Днес, 5 август, от 07:00 до 13:00 часа се въвежда временна организация на движението в Софийска област. В отсечките между 46-и и 50-и км (посока Бургас) и между 54-и и 55-и км (посока София) се затваря изпреварващата лента за почистване на растителност. Трафикът се пренасочва в активната лента.

Интензивен трафик и забавяния по граничните пунктове

Летният туристически сезон предизвиква сериозни струпвания по ГКПП. Данните на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР показват следната ситуация:

  • Граница с Гърция: Изключително натоварено е движението на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ на изход за леки автомобили.
  • Граница с Турция: Струпване на превозни средства и интензивен трафик се отчитат на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ в двете посоки поради транзитния поток от гастарбайтери.
  • Граница с Румъния: Интензивно е движението в района на Дунав мост при Русе и Силистра.
  • Граница със Сърбия: На ГКПП „Калотина“ се наблюдават колони от автомобили на вход и изход от страната.

Черна статистика на КАТ: Катастрофи и жертви на пътя

Националната полиция отчита тежка денонощна обстановка по пътищата на страната. Официалната статистика на КАТ за последното денонощие включва:

  • Тежки пътнотранспортни произшествия: 25 регистрирани тежки КАТ катастрофи.
  • Загинали граждани: 3 души са загубили живота си на място.
  • Ранени лица: 29 души са получили различни по степен наранявания.

Пътна полиция напомня на шофьорите да не използват аварийните ленти на магистралите за изпреварване, тъй като това блокира достъпа на спешна помощ и пожарни автомобили.

Десетки ликвидирани огнени стихии

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работи на максимален капацитет поради високия риск от пожари, предизвикан от трайното засушаване.

  • Реагирали екипи: Огнеборците са отреагирали на общо 207 сигнала за произшествия.
  • Ликвидирани пожари: Овладени и изгасени са общо 152 пожара на територията на страната.
  • Пожари с материални щети: 28 инцидента с преки загуби (5 в жилищни сгради, 7 в транспортни средства и 1 в горски масиви).
  • Пожари без материални щети: 124 огнища, от които 81 в изсъхнали треви, храсти и горска постеля.
  • Спасителни операции: Извършени са 41 аварийно-спасителни дейности, включително 6 при тежки катастрофи.

Условия за туризъм в планините: Опасно време и риск от дехидратация

Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК предупреждава, че условията за туризъм в планините са специфични заради високите летни температури.

  • Температури по високите части: Термометрите на 2000 метра надморска височина достигат до 22°C-24°C, което изисква повишено внимание.
  • Препоръки за туристите: Препоръчва се преходите да започват в ранните часове на деня и да приключват преди обедните жеги.
  • Опасности: Съществува реален риск от дехидратация, слънчев и топлинен удар. Туристите трябва да се движат с резерви от вода и да избягват открити била в следобедните часове. Лифтовите съоръжения в големите курорти работят по график.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз само да попитам.....

    0 1 Отговор
    А защо в българските реклами има негри ?

    Коментиран от #3

    07:36 05.08.2026

  • 2 Тия Извънредни Мерки ?

    1 0 Отговор
    Не Взееха ли Вече !

    Да Преливат ?

    07:43 05.08.2026

  • 3 Скоро !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз само да попитам.....":

    Ще сменим Боята !

    Коментиран от #4

    07:45 05.08.2026

  • 4 Апартейда !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Скоро !":

    Е Тук !

    07:46 05.08.2026

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