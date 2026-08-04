Левски тотално надигра Кайрат и отива в Казахстан с преднина

Левски пречупи с гол в 92-ата минута гостуващия казахстански първенец Кайрат в първия сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Сержиньо вкара в добавеното време единственото попадение след рикошет и донесе ценния успех на „сините“.

Срещата започна равностойно, а в 5-ата минута Рейналдо открадна една топка при опита тя да бъде изнесена и я копна хитро към наказателното поле, където обаче защитник на гостите изчисти с глава.

В 10-ата минута отново Рейналдо проби по фланга и бе спрян с цената на корнер. След неговото изпълнение се стигна до разбъркване и до падане на Кристиан Димитров в наказателното поле, а веднага след това до контраатака и излизане на Светослав Вуцов извън пределите на наказателното поле, но играта бе спряна заради засада.

След преразглеждане на ситуацията в пеналта чрез VAR дузпа за „сините“ не беше отсъдена, защото стражът на гостите успя да докосне топката преди да фаулира капитана на Левски.

В 20-ата минута домакините осъществиха една отлична атака при която Евертон Бала с пета изведе Мубарик и последният стреля от въздуха, но вратарят на Кайрат не беше особено затруднен и спаси.

Само 2 минути по-късно Рейналдо отново показа класа и задържа топката край аутлинията, след което я подаде хитро към наказателното поле и тя стигна до Мубарик, чийто първи удар беше блокиран, а при втория опит той не можа да намери добре топката.

Стигна се до карамбол в наказателното поле, но в крайна сметка защитата на гостите се справи и изчисти.

След 120 секунди Левски стигна до нов корнер, след блокиран шут от близка дистанция, а след късото изпълнение се стигна до нов изстрел към далечния ъгъл, който бе спасен с мъка от вратаря на Кайрат.

След последвалия нов корнер Алдайр стреля изключително опасно, но покрай страничната греда.

В 31-ата минута Светослав Вуцов излезе добре, за да пресече подаване към Марк Гуал, а малко преди почивката гостите също поискаха дузпа, но такава не последва дори след разглеждане на ситуацията с VAR.

В добавеното време на първата част Левски изпълни корнер, но без да стигне до нещо опасно, а в последните секунди съдията показа, че позволява по-свободна игра като подмина няколко остри влизания в краката на футболисти на „сините“.

Така в крайна сметка двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

По време на паузата Хулио Веласкес замени Никола Серафимов с Мазир Сула, но началните минути на второто полувреме бяха сравнително спокойни.

Чак в 62-ата минута вратарят на гостите трябваше да се намесва решително, след като Сержиньо стреля мощно от десетина метра, но право в обсега му и се стигна само до корнер, а след него – до нищо опасно.

Това обаче даде импулс на „сините“ и в 65-ата минута отново Сержиньо създаде опасност, като центрира към наказателното поле, където обаче Евертон Бала се размина на сантиметри от това да засече.

Скоро след това се стигна до ново разбъркване в наказателното поле на гостите, което приключи с изчистване на топката.

В 70-ата минута Мазир Сула направи фрапантен пропуск. След едно центриране топката се отби от защитник на гостите и стигна до резервата, ала шутът му от границата на малкото наказателно поле прати топката високо над вратата.

След това гостите се прибраха още по-дълбоко в своята половина, което допълнително затрудни домакините, защото те рядко достигаха до голови положения. Въпреки опитите на треньора им Хулио Веласкес да промени развоя на събитията с няколко смени, те не доведоха до резултат до добавеното време на срещата. Тогава Левски нанесе своя удар. Сержиньо стреля от дистанция и топката се отклони в крака на капитана на гостите Александър Мартинович, за да спре в мрежата на Кайрат. Така „сините“ стигнаха до минимален успех в първия мач с попадение в 92-ата минута и чакат по-спокойно реванша след седмица.

Левски – Кайрат 1:0

1:0 Сержиньо (90+2)

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (к), 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 19. Мехди Мубарик, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо;

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 2. Хевертон Сантос, 4. Кристиан Макун, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 28. Стивън Стоянчов, 77. Адриан Райчев;

Треньор: Хулио Веласкес

КАЙРАТ: 1. Темирлан Анарбеков, 24. Александър Мринский, 14. Александър Мартинович, 44. Лукас Африко, 3. Луис Мата, 13. Яко Оксанен, 22. Густаво Мендоса, 8. Олжас Байбек, 28. Марк Гуал, 9. Едмилсон, 19. Ойва Юкола;

Резерви: 30. Данила Буч, 82. Серхан Калмирза, 4. Дамир Касабулат, 5. Лев Кургин, 6. Адилет Садубеков, 15. Мансур Биркурманов, 17. Азамат Туякбаев, 20. Йеркин Тапалов, 25. Алекнадър Широбоков, 32. Адлан Нургалиев, 59. Данияр Ташпулатов, 81. Исмаил Бекболат;

Треньор: Рафаел Уразбахтин

Стадион: „Георги Аспарухов“, София;

Съдия: Донатас Румшас (Литва), ВАР: Федай Сан (Швейцария).