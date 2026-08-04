Барселона представи 18-годишно крило, което иска да е като Неймар

Барселона официално представи най-новото си попълнение - Джеси Бисиву. Днес 18-годишното крило подписа своя договор с каталунците до 2031 година в компанията на президента Жоан Лапорта, вицепрезидента Рафаел Юсте и спортния директор Деко.

Още миналата седмица Барса обяви привличането на 18-годишния белгийски талант, за когото бяха платени 8,5 млн. евро на Брюж. Той ще бъде регистриран в дубъла, но въпреки това ще бъде на разположение на първия състав.

"Любимият ми играч е Неймар", разкри високият 185 сантиметра флангови играч.