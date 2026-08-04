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Отбор от пета дивизия отказа 1,3 млн. евро за своята звезда

Отбор от пета дивизия отказа 1,3 млн. евро за своята звезда

4 Август, 2026 20:59 979 0

  • боръм ууд-
  • футбол-
  • абдул абдулмалик

Първата оферта, също отхвърлена, беше за около 900 000 евро

Отбор от пета дивизия отказа 1,3 млн. евро за своята звезда - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Икономическата мощ на английския футбол вече не е само ярко изразена във Висшата лига и Чемпиъншип. Тя достига дори до отбори извън професионалната система на футбола.

Според "Sky Sports", Боръм Ууд, отбор, който се състезава в Националната лига (пета английска дивизия), е отхвърлил второ предложение от шведския Юргорден от 1,3 милиона евро за един от най-изявените играчи – Абдул Абдулмалик. Първата оферта, също отхвърлена, беше за около 900 000 евро.

Абдулмалик отбеляза 13 гола и даде 7 асистенции миналия сезон с Боръм Ууд в петото ниво на Англия и помогна на клуба да се класира за плейофите за промоция в Лига 2. В тях той отбеляза още два гола и даде две асистенции, преди отборът му да загуби след дузпи във финала.

Това е специален случай, защото в историята на Националната лига никой отбор не е получавал толкова много пари за играч. Подобен случай е този на Макс Килман, който игра за Мейдънхед до 2018 г., когато Уулвърхемптън, тогава във Висшата лига, реши да плати 40 000 паунда (46 000 евро) за услугите му. През юли 2024 г. Уулвс продадоха Килман на Уест Хем, като Мейдънхед присвои над 4 милиона паунда от сделката.


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