Axios: САЩ, Иран и Оман са на път да сключат временно споразумение за Ормузкия пролив

САЩ, Иран и Оман са на път да сключат временно споразумение за отваряне на Ормузкия пролив. От своя страна Белият дом се стреми да обяви новината още в сряда, съобщи Axios, позовавайки се на два регионални източника и американски представител.

Два регионални източника съобщиха през информационната агенция, че предложеното 60-дневно споразумение ще насочва корабите, пътуващи към Персийския залив, през ирански води, а излизащите кораби - през омански води.

Координацията на този трафик ще се осъществява единствено между Техеран и Мускат.

Иранският външен министър Абас Арагчи се съгласи принципно с плана през уикенда, а иранското ръководство приключи процеса по одобряването му във вторник, пише Axios.

При новините за евентуална сделка за Ормузкия пролив цената на суровия петрол "Брент" - ключов световен еталон - падна под 80 долара за барел. Това е значително понижение спрямо нивото от над 100 долара, достигнато в разгара на войната.

Това е нещо, което потребителите - не само в САЩ, но и по целия свят - забелязват почти веднага.

Цената на суровия петрол оказва пряко влияние върху инфлацията и икономиката.

Междувременно израелски медии, позовавайки се на неназовани източници от Тел Авив, съобщават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите съветници търсят споразумение с Иран "на всяка цена".

В съобщението се посочва, че Израел не получава пряка информация от Вашингтон относно преговорите и вместо това получава по-голямата част от информацията по независим път.