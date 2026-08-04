Напрежението върху президента на ФИФА се увеличава: От Азия обвиниха Инфантино в изнудване

Напрежението върху президента на ФИФА Джани Инфантино се увеличава с всеки изминал ден. След скандала, който той сътвори с опита си да продаде част от турнирите на частни инвеститори, позициите му сериозно се разклатиха и все повече федерации оттеглят подкрепата си към него.

Днес се оказа, че сътрудничеството му с азиатските страни не е толкова добро, колкото изглежда отстрани. Президентът на Футболната федерация на Йордания принц Али бин Хюсеин го обвини в изнудване. Йордания е първата азиатска страна, която поставя под съмнение Инфантино.

"Нe липсват проблеми, свързани с ФИФА. Нека започна като изясня какви на някои от тях от нашата гледна точка, в частност тези, свързани с първото ни участие на световно първенство", заяви принц Али бин Хюсеин.

"Ние сме малка страна с минимален бюджет и трябва да се справяме с огромни предизвикателства. Първо да вкараме феновете ни в САЩ: не всички получиха визи, въпреки че имаха билети, които както знаем бяха продадени на прекомерно високи цени.

Второ, трябваше да плащаме данъци на американското правителство през ФИФА за участието си. Пари, които трябваше да отидат при играчите и треньорския щаб. Това не важеше за отбори, чиито лагери бяха в Канада и Мексико. Но ние бяхме в САЩ и трябваше да платим огромна цена за участието си в данъци.

Трето, от декември чакаме парите за играчите от наградния фонд от Купата на Арабия, което е събитие на ФИФА. Парите, които нашият отбор трябва да получи за достигане до финала, все още не са пристигнали, докато в същото време ФИФА се хвали с това колко милиарда има в резерв.

Очевидно проблемът е в лидерството. От месеци ФИФА отказва да ни помогне по тези и други въпроси. Докато, по време на Световното първенство, устно ми беше съобщено, че ако подкрепя Инфантино, това би било от голяма полза относно подкрепата на ФИФА към нашата федерация.

В Йордания се гордеем с това, че отстояваме етични ценности. Не сме го подкрепяли в миналото и със сигурност няма да го направим сега. Цялата ситуация обаче говори за изнудване и ние отказваме да му се поддадем", обясни в детайли проблемите с ФИФА президентът на Йорданската футболна федерация.