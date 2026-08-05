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Патриарх Даниил ще отслужи днес водосвет при езерото Бъбрека в Рила

Патриарх Даниил ще отслужи днес водосвет при езерото Бъбрека в Рила

5 Август, 2026 07:16 504 10

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  • рила-
  • патриарх даниил

Поклонническият маршрут се провежда ежегодно от 2010 г. в периода между 1 и 6 август

Патриарх Даниил ще отслужи днес водосвет при езерото Бъбрека в Рила - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес, 5 август, водосвет при езерото Бъбрека в Рила планина. Това ще стане за трета поредна година, като водосветът е част от поклонническия маршрут „Рилският Чудотворец".

Поклонническият маршрут се провежда ежегодно от 2010 г. в периода между 1 и 6 август. Той започва традиционно от столичния храм „Света София Премъдрост Божия“ и завършва в Рилския манастир на празника Преображение Господне. Инициативата е на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" с благословението на Софийската света митрополия, а през последните години се организира съвместно с Българския туристически съюз като част от инициативата „По пътя на вярата".

Тази година се провежда 17-ото издание. Поклонниците изминават пеша в рамките на шест дни преход от София до Рилския манастир през планините Витоша, Верила и Рила, като по пътя ежедневно се извършват богослужения, молебени и духовни беседи. След водосвета участниците се включват в празничната литургия за отбелязвания на 6 август празник Преображение Господне в Рилската света обител.

Поклонническият път „Рилският Чудотворец" следва стъпките, по които през 1469 г. са били пренесени мощите на св. Йоан Рилски от Търново до Рилския манастир. Светецът е почитан като небесен закрилник на българския народ, като първи и най-голям основоположник на отшелническото монашество и духовен отец и учител на вярата. След смъртта на светеца, мощите му са пренесени първоначално в София, по-късно в Търново, където остават до падането на града под османска власт през 1393 г. През 1469 г. по инициатива на монасите от Рилския манастир светите мощи са върнати тържествено в Рила, където са и до днес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    2 1 Отговор
    ма Бъбрека? Това конкуренция на белите братя ли е?

    07:19 05.08.2026

  • 2 Пипируда

    6 1 Отговор
    На Дунава да отслужи водосвет, че взе да пресъхва.

    Коментиран от #5

    07:20 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За Това ли ?

    8 1 Отговор
    Около Нас Се Случват Само Чудеса !

    А Сега И !

    Радев !

    07:20 05.08.2026

  • 5 Сакън !

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пипируда":

    Да Не Пресъхне !

    Съвсем !

    07:21 05.08.2026

  • 6 Сигурно

    3 1 Отговор
    защото утре е Преображение у сред лето, подранило с 14 дни !

    07:23 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пецата

    2 0 Отговор
    Некъф поп щел да опява разбираш ли аз пък ше си пиа ракиата със салата 🤣

    07:50 05.08.2026

  • 9 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Този нечестив руски поп и Рила ли ще оскверни?

    07:54 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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