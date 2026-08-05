Патриарх Даниил ще отслужи днес водосвет при езерото Бъбрека в Рила

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес, 5 август, водосвет при езерото Бъбрека в Рила планина. Това ще стане за трета поредна година, като водосветът е част от поклонническия маршрут „Рилският Чудотворец".

Поклонническият маршрут се провежда ежегодно от 2010 г. в периода между 1 и 6 август. Той започва традиционно от столичния храм „Света София Премъдрост Божия“ и завършва в Рилския манастир на празника Преображение Господне. Инициативата е на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" с благословението на Софийската света митрополия, а през последните години се организира съвместно с Българския туристически съюз като част от инициативата „По пътя на вярата".

Тази година се провежда 17-ото издание. Поклонниците изминават пеша в рамките на шест дни преход от София до Рилския манастир през планините Витоша, Верила и Рила, като по пътя ежедневно се извършват богослужения, молебени и духовни беседи. След водосвета участниците се включват в празничната литургия за отбелязвания на 6 август празник Преображение Господне в Рилската света обител.

Поклонническият път „Рилският Чудотворец" следва стъпките, по които през 1469 г. са били пренесени мощите на св. Йоан Рилски от Търново до Рилския манастир. Светецът е почитан като небесен закрилник на българския народ, като първи и най-голям основоположник на отшелническото монашество и духовен отец и учител на вярата. След смъртта на светеца, мощите му са пренесени първоначално в София, по-късно в Търново, където остават до падането на града под османска власт през 1393 г. През 1469 г. по инициатива на монасите от Рилския манастир светите мощи са върнати тържествено в Рила, където са и до днес.