Новини
Свят »
Украйна »
През юли руската армия е хвърлила над 8300 планиращи бомби срещу Украйна
  Тема: Украйна

През юли руската армия е хвърлила над 8300 планиращи бомби срещу Украйна

5 Август, 2026 07:51 403 20

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

Усилията за ограничаване на руските авиационни способности вероятно ще лишат руските сили от важно тактическо предимство

През юли руската армия е хвърлила над 8300 планиращи бомби срещу Украйна - 1
BBC BBC

През юли руската авиация е хвърлила над 8300 самонасочващи се авиационни бомби (КАБ) върху Украйна. Това съобщи във вторник Министерството на отбраната на Украйна, позовавайки се на статистически данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Управляемите авиационни бомби са бомби, оборудвани с модул за планиране и корекция, уточни Би Би Си.

Руските самолети ги изстрелват от разстояние от десетки километри, извън обсега на украинската противовъздушна отбрана, и те се превърнаха за руската армия в едно от основните средства за нанасяне на удари по цели на фронта и в близкия тил.

Руснаците, както редовно съобщава украинската страна, нанасят удари с КАБ и по градове. Така, на 4 август сутринта руската армия хвърли две такива авиационни бомби върху Краматорск в Донецка област.

Едната от тях, както съобщи началникът на областната военна администрация Вадим Филашкин, е попаднала в многоетажна жилищна сграда. Към средата на деня имаше информация за 22 ранени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 3 Отговор
    Хаирлия да е !!!
    А през август - 16000 !!!!

    07:53 05.08.2026

  • 2 Пуслер страхливото

    6 3 Отговор
    Товарен кораб под турски флаг, превозващ плодове и зеленчуци за Русия, беше ударен от шест или седем украински дрона на около 30 морски мили от Новоросийск. Четирима членове на екипажа бяха ранени, трима от които турски граждани.
    Западът твърдеше че Русия ще удари страни от НАТО, но страните от НАТО са ударени от Украйна.

    Коментиран от #4, #5

    07:54 05.08.2026

  • 3 А бе,

    5 2 Отговор
    малко са щом още мърдат !

    07:55 05.08.2026

  • 4 Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пуслер страхливото":

    Сорос ми звънна още в началото на 3-дневната и ми заповяда да се евг и да напусна веднага Киев. Заповяда ми да казвам на копейките с 3-ти клас, че съм "многоходов"

    07:56 05.08.2026

  • 5 666

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пуслер страхливото":

    Пусин има гащи да нападне само Молдова и Нигер.... Но ще се задейства ли чл. 5 срещу Украйна след като е нападната страна от НАТО?

    Коментиран от #19

    07:58 05.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    3 2 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #14, #15

    07:59 05.08.2026

  • 8 И кво ?!

    7 1 Отговор
    Как върви "40 дневния план" на зеленото влечуго ?

    08:00 05.08.2026

  • 9 Аеееее

    2 0 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    08:00 05.08.2026

  • 10 Само бой

    3 1 Отговор
    По скапаните бандери

    08:01 05.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ КАНАЛИ В ТЕЛЕГРАМ РЕВАТ ЧЕ СНОЩИ
    ЗНИЩИЛИ КИЕВ И ДАЖЕ СКЛАДОВЕТЕ ЗА ПАМПЕРСИ
    .....

    08:02 05.08.2026

  • 12 Велчов

    2 1 Отговор
    Руснаците още ли воюват? Специалната операция трябваше да приключи за 3дни.

    08:03 05.08.2026

  • 13 Гост

    1 1 Отговор
    Имат бомби - хвърлят! Няма "ПАТРИОТИ" в ракети и жива сила - не стрелят!

    08:04 05.08.2026

  • 14 У0400

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Беше велика. Само бат Динко Вълев е велик сега.

    08:05 05.08.2026

  • 15 Антирашист 2101

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Сега фашизмът е завладял просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    08:05 05.08.2026

  • 16 Майора

    0 0 Отговор
    Тия планиращи бомби имат точността на БДЖ. Бухат някъде зад хоризонта. Я магазин с цивилни, я някоя запустяла плевня.

    08:06 05.08.2026

  • 17 Фидел Кастро

    1 0 Отговор
    През 21ви век Цял свят ще се обедини в борба срещу Фашизмът и Фашизмът ще има едно име Владимир Путин от Русия.

    08:07 05.08.2026

  • 18 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Ауу,така ли,леле мале,ужас ...Абе ей,лизачи на украински задни части...Знаете ли че над София за 7 дни САЩ и Англия хвъррят над 8600бомби и 30000фугасни бомби,нещастници!!!

    08:08 05.08.2026

  • 19 Бакшиш Президент ахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "666":

    Уилдерберис в Русия забрани на своите служители да ходят на работа със смартфони, за да не снимат с камера срама на многоходовия Пусин. Позовават се на нов закон, който заплашва сигурността на Русия, чети на бакшиша Псулер.

    08:08 05.08.2026

  • 20 Здрасти

    0 0 Отговор
    Няма проблем, сигурно имат още няколко стотинхиляди такива..

    08:09 05.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания