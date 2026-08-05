През юли руската армия е хвърлила над 8300 планиращи бомби срещу Украйна

През юли руската авиация е хвърлила над 8300 самонасочващи се авиационни бомби (КАБ) върху Украйна. Това съобщи във вторник Министерството на отбраната на Украйна, позовавайки се на статистически данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Управляемите авиационни бомби са бомби, оборудвани с модул за планиране и корекция, уточни Би Би Си.

Руските самолети ги изстрелват от разстояние от десетки километри, извън обсега на украинската противовъздушна отбрана, и те се превърнаха за руската армия в едно от основните средства за нанасяне на удари по цели на фронта и в близкия тил.

Руснаците, както редовно съобщава украинската страна, нанасят удари с КАБ и по градове. Така, на 4 август сутринта руската армия хвърли две такива авиационни бомби върху Краматорск в Донецка област.

Едната от тях, както съобщи началникът на областната военна администрация Вадим Филашкин, е попаднала в многоетажна жилищна сграда. Към средата на деня имаше информация за 22 ранени.