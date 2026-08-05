През юли руската армия е хвърлила над 8300 планиращи бомби срещу Украйна

През юли руската авиация е хвърлила над 8300 самонасочващи се авиационни бомби (КАБ) върху Украйна. Това съобщи във вторник Министерството на отбраната на Украйна, позовавайки се на статистически данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Управляемите авиационни бомби са бомби, оборудвани с модул за планиране и корекция, уточни Би Би Си.
Руските самолети ги изстрелват от разстояние от десетки километри, извън обсега на украинската противовъздушна отбрана, и те се превърнаха за руската армия в едно от основните средства за нанасяне на удари по цели на фронта и в близкия тил.
Руснаците, както редовно съобщава украинската страна, нанасят удари с КАБ и по градове. Така, на 4 август сутринта руската армия хвърли две такива авиационни бомби върху Краматорск в Донецка област.
Едната от тях, както съобщи началникът на областната военна администрация Вадим Филашкин, е попаднала в многоетажна жилищна сграда. Към средата на деня имаше информация за 22 ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
А през август - 16000 !!!!
07:53 05.08.2026
2 Пуслер страхливото
Западът твърдеше че Русия ще удари страни от НАТО, но страните от НАТО са ударени от Украйна.
Коментиран от #4, #5
07:54 05.08.2026
3 А бе,
07:55 05.08.2026
4 Путин
До коментар #2 от "Пуслер страхливото":Сорос ми звънна още в началото на 3-дневната и ми заповяда да се евг и да напусна веднага Киев. Заповяда ми да казвам на копейките с 3-ти клас, че съм "многоходов"
07:56 05.08.2026
5 666
До коментар #2 от "Пуслер страхливото":Пусин има гащи да нападне само Молдова и Нигер.... Но ще се задейства ли чл. 5 срещу Украйна след като е нападната страна от НАТО?
Коментиран от #19
07:58 05.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #14, #15
07:59 05.08.2026
8 И кво ?!
08:00 05.08.2026
9 Аеееее
08:00 05.08.2026
10 Само бой
08:01 05.08.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗНИЩИЛИ КИЕВ И ДАЖЕ СКЛАДОВЕТЕ ЗА ПАМПЕРСИ
.....
08:02 05.08.2026
12 Велчов
08:03 05.08.2026
13 Гост
08:04 05.08.2026
14 У0400
До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Беше велика. Само бат Динко Вълев е велик сега.
08:05 05.08.2026
15 Антирашист 2101
До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Сега фашизмът е завладял просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
08:05 05.08.2026
16 Майора
08:06 05.08.2026
17 Фидел Кастро
08:07 05.08.2026
18 Бг гражданин
08:08 05.08.2026
19 Бакшиш Президент ахахаха
До коментар #5 от "666":Уилдерберис в Русия забрани на своите служители да ходят на работа със смартфони, за да не снимат с камера срама на многоходовия Пусин. Позовават се на нов закон, който заплашва сигурността на Русия, чети на бакшиша Псулер.
08:08 05.08.2026
20 Здрасти
08:09 05.08.2026