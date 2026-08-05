Дунав в плен на сушата

Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада при всички крайречни градове в българския участък на реката. Изключение е Никопол, където Дунав се задържа на четири сантиметра над критичния минимум.

По информация на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за момента има три заседнали товарни кораба, които са извън плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи.

Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица, е изтеглен и в момента е в сръбски води. От миналата седмица плаването на пътнически круизи на българска територия е напълно преустановено.

Вчера от Министерството на енергетиката увериха, че въпреки ниското ниво на реката няма риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“.