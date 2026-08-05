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Дунав в плен на сушата

Дунав в плен на сушата

5 Август, 2026 07:48 519 6

  • река дунав-
  • кораби-
  • никопол

За момента има три заседнали товарни кораба

Дунав в плен на сушата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада при всички крайречни градове в българския участък на реката. Изключение е Никопол, където Дунав се задържа на четири сантиметра над критичния минимум.

По информация на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за момента има три заседнали товарни кораба, които са извън плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи.

Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица, е изтеглен и в момента е в сръбски води. От миналата седмица плаването на пътнически круизи на българска територия е напълно преустановено.

Вчера от Министерството на енергетиката увериха, че въпреки ниското ниво на реката няма риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“.


България
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    07:52 05.08.2026

  • 2 Пецата

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    Аз пък си пиа ракиата със салата разбираш ли и вобще ми е все смешно 🤣

    07:52 05.08.2026

  • 3 Някой

    0 1 Отговор
    Да снимат да знаят как е отдолу. Може и почистване и разкопки да направят. Да се възползват от ситуацията. За нов мост няма да стигне времето.

    07:53 05.08.2026

  • 4 Таран на глист

    0 1 Отговор
    Сомовете мисля аз сомоветее ,ко ли праат горките

    07:58 05.08.2026

  • 5 Аз само да попитам.....

    2 0 Отговор
    А защо в българските реклами има негри ?

    Коментиран от #6

    08:02 05.08.2026

  • 6 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз само да попитам.....":

    И футболистите на Левски и ЦСКА трябва да се дезодорират, все пак...

    08:04 05.08.2026

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