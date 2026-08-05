Дунав в плен на сушата

Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада при всички крайречни градове в българския участък на реката. Изключение е Никопол, където Дунав се задържа на четири сантиметра над критичния минимум.
По информация на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за момента има три заседнали товарни кораба, които са извън плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи.
Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица, е изтеглен и в момента е в сръбски води. От миналата седмица плаването на пътнически круизи на българска територия е напълно преустановено.
Вчера от Министерството на енергетиката увериха, че въпреки ниското ниво на реката няма риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
07:52 05.08.2026
2 Пецата
07:52 05.08.2026
3 Някой
07:53 05.08.2026
4 Таран на глист
07:58 05.08.2026
5 Аз само да попитам.....
Коментиран от #6
08:02 05.08.2026
6 Защото
До коментар #5 от "Аз само да попитам.....":И футболистите на Левски и ЦСКА трябва да се дезодорират, все пак...
08:04 05.08.2026