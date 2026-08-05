Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8. клас. Записването на учениците става утре и вдругиден - на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети.
Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, както е от първи до четвърти етап, ще бъдат обявени до 17 август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
08:20 05.08.2026
2 Не ми се почва Пак !
Въпреки Че !
Тоя Път !
Мога да Стана Лекар !
08:24 05.08.2026
3 В понеделник всички на държавна заплата
08:52 05.08.2026
4 немо
08:57 05.08.2026
5 Специалист
09:09 05.08.2026