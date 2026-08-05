Новини
България »
Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8. клас

Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8. клас

5 Август, 2026 08:04 517 5

  • записване-
  • ученици-
  • училища

Записването на учениците става утре и вдругиден

Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8. клас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8. клас. Записването на учениците става утре и вдругиден - на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети.

Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, както е от първи до четвърти етап, ще бъдат обявени до 17 август.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    1 0 Отговор
    Днес ЩЕ излЕзЕ четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците ЩЕ става утре и вдругиден.

    08:20 05.08.2026

  • 2 Не ми се почва Пак !

    3 0 Отговор
    От Осми Клас !

    Въпреки Че !

    Тоя Път !

    Мога да Стана Лекар !

    08:24 05.08.2026

  • 3 В понеделник всички на държавна заплата

    2 1 Отговор
    на матура със задачи от 7 клас !

    08:52 05.08.2026

  • 4 немо

    2 0 Отговор
    В днешно време правят и 99-то класиране само и само да успеят да запълнят свободните бройки в училищата, но на много места деца просто няма! Същата е работата и във ВУЗ-овете. Вместо да се закрият няколко, те продължават изкуствено да държат на работа учители и да се харчат милиони, при положение, че учениците стават все по-малко

    08:57 05.08.2026

  • 5 Специалист

    1 0 Отговор
    Какво става с образованието ни.Или лоши учители които се издържат от частни уроци или чалга поколението не ще да се учи.

    09:09 05.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове