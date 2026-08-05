Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8. клас. Записването на учениците става утре и вдругиден - на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети.

Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, както е от първи до четвърти етап, ще бъдат обявени до 17 август.