Нети Добрева показа как поддържа форма през лятото с „крокодилски“ упражнения (ВИДЕО)

Нети Добрева не прекъсва тренировките си дори през летните месеци. Певицата и актриса показа в Instagram част от упражненията, с които поддържа тялото си стегнато, като този път заложи на движения, вдъхновени от Свами Дев Мурти.
Във видеото Нети се придвижва ниско над земята, опирайки се на ръцете и краката си. При т.нар. „крокодилско ходене“ тялото остава близо до повърхността, а крайниците се движат координирано напред. Упражнението изисква сила, баланс и добър контрол върху цялото тяло.
Този тип движение натоварва едновременно коремната мускулатура, ръцете, раменете, бедрата и седалището. То наподобява пълзене и често се включва във функционални тренировки, тъй като съчетава силово натоварване с координация и издръжливост.
Нети Добрева изпълнява упражненията на открито, показвайки, че за една ефективна лятна тренировка не са задължителни фитнес зала и сложни уреди. Необходими са достатъчно пространство, желание за движение и постоянство.
Кадрите разкриват още, че певицата не разчита само на традиционни упражнения, а търси по-динамични и разнообразни начини да остане активна. „Крокодилските“ упражнения изглеждат забавни, но изискват сериозно физическо усилие и добра подготовка.
С публикацията си Нети Добрева за пореден път демонстрира дисциплината, с която се грижи за своята форма. За нея лятната почивка очевидно не означава пълно отказване от спорта, а възможност тренировките да бъдат пренесени сред природата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Политкоректен расист
08:00 05.08.2026
2 Ха ха ха ха ха ха
08:01 05.08.2026
3 Горката
Коментиран от #5
08:02 05.08.2026
4 Горката, пак иска
Коментиран от #12
08:04 05.08.2026
5 Ами какво да насвива
До коментар #3 от "Горката":С този кожен обрив, цици де
Коментиран от #9
08:05 05.08.2026
6 Дрът пръч
Ще я .......
А ако тя помогне даже и ще повторя
08:06 05.08.2026
7 Що ни занимавате с тая баба
08:09 05.08.2026
8 Нека
08:10 05.08.2026
9 Па що?
До коментар #5 от "Ами какво да насвива":Огромните цици загрозяват жената! И са спомагателен атрибут, не са решителни в секса!
Коментиран от #11
08:12 05.08.2026
10 не бях
08:36 05.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трол
До коментар #4 от "Горката, пак иска":Абе май не иска само известност.
08:44 05.08.2026
13 Някой си
08:58 05.08.2026
14 Простият
09:07 05.08.2026
15 завод
09:41 05.08.2026