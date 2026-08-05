Нети Добрева показа как поддържа форма през лятото с „крокодилски“ упражнения (ВИДЕО)

Нети Добрева не прекъсва тренировките си дори през летните месеци. Певицата и актриса показа в Instagram част от упражненията, с които поддържа тялото си стегнато, като този път заложи на движения, вдъхновени от Свами Дев Мурти.

Във видеото Нети се придвижва ниско над земята, опирайки се на ръцете и краката си. При т.нар. „крокодилско ходене“ тялото остава близо до повърхността, а крайниците се движат координирано напред. Упражнението изисква сила, баланс и добър контрол върху цялото тяло.

Този тип движение натоварва едновременно коремната мускулатура, ръцете, раменете, бедрата и седалището. То наподобява пълзене и често се включва във функционални тренировки, тъй като съчетава силово натоварване с координация и издръжливост.

Нети Добрева изпълнява упражненията на открито, показвайки, че за една ефективна лятна тренировка не са задължителни фитнес зала и сложни уреди. Необходими са достатъчно пространство, желание за движение и постоянство.

Кадрите разкриват още, че певицата не разчита само на традиционни упражнения, а търси по-динамични и разнообразни начини да остане активна. „Крокодилските“ упражнения изглеждат забавни, но изискват сериозно физическо усилие и добра подготовка.

С публикацията си Нети Добрева за пореден път демонстрира дисциплината, с която се грижи за своята форма. За нея лятната почивка очевидно не означава пълно отказване от спорта, а възможност тренировките да бъдат пренесени сред природата.