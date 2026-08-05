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Нети Добрева показа как поддържа форма през лятото с „крокодилски“ упражнения (ВИДЕО)

Нети Добрева показа как поддържа форма през лятото с „крокодилски“ упражнения (ВИДЕО)

5 Август, 2026 07:56 1 974 15

  • нети добрева-
  • крокодилски упражнения-
  • свами дев мурти-
  • сред природата-
  • поддържа форма

"Мога да кажа, че те са се превърнали в неразделна част от ежедневието ми.", сподели Нети

Нети Добрева показа как поддържа форма през лятото с „крокодилски“ упражнения (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нети Добрева не прекъсва тренировките си дори през летните месеци. Певицата и актриса показа в Instagram част от упражненията, с които поддържа тялото си стегнато, като този път заложи на движения, вдъхновени от Свами Дев Мурти.

Във видеото Нети се придвижва ниско над земята, опирайки се на ръцете и краката си. При т.нар. „крокодилско ходене“ тялото остава близо до повърхността, а крайниците се движат координирано напред. Упражнението изисква сила, баланс и добър контрол върху цялото тяло.


Този тип движение натоварва едновременно коремната мускулатура, ръцете, раменете, бедрата и седалището. То наподобява пълзене и често се включва във функционални тренировки, тъй като съчетава силово натоварване с координация и издръжливост.

Нети Добрева изпълнява упражненията на открито, показвайки, че за една ефективна лятна тренировка не са задължителни фитнес зала и сложни уреди. Необходими са достатъчно пространство, желание за движение и постоянство.

Кадрите разкриват още, че певицата не разчита само на традиционни упражнения, а търси по-динамични и разнообразни начини да остане активна. „Крокодилските“ упражнения изглеждат забавни, но изискват сериозно физическо усилие и добра подготовка.

С публикацията си Нети Добрева за пореден път демонстрира дисциплината, с която се грижи за своята форма. За нея лятната почивка очевидно не означава пълно отказване от спорта, а възможност тренировките да бъдат пренесени сред природата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политкоректен расист

    18 2 Отговор
    Рано ми е още за суб продукти и разни пач-аври

    08:00 05.08.2026

  • 2 Ха ха ха ха ха ха

    14 3 Отговор
    Ами крокодил какви упражнения да прави бе венче 🤣🤣🤣

    08:01 05.08.2026

  • 3 Горката

    20 0 Отговор
    Жена! Оня гльоджавия като не я насвива като агне, и тя се мъчи да се насвива сама!

    Коментиран от #5

    08:02 05.08.2026

  • 4 Горката, пак иска

    12 2 Отговор
    известност

    Коментиран от #12

    08:04 05.08.2026

  • 5 Ами какво да насвива

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Горката":

    С този кожен обрив, цици де

    Коментиран от #9

    08:05 05.08.2026

  • 6 Дрът пръч

    7 2 Отговор
    Да си призная:
    Ще я .......
    А ако тя помогне даже и ще повторя

    08:06 05.08.2026

  • 7 Що ни занимавате с тая баба

    5 4 Отговор
    Напишете нещо разливите на мазут от руските кораби, залял българските плажове

    08:09 05.08.2026

  • 8 Нека

    8 1 Отговор
    се чеплези !

    08:10 05.08.2026

  • 9 Па що?

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ами какво да насвива":

    Огромните цици загрозяват жената! И са спомагателен атрибут, не са решителни в секса!

    Коментиран от #11

    08:12 05.08.2026

  • 10 не бях

    5 2 Отговор
    виждал крокодил да ръкомаха толкова!

    08:36 05.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трол

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Горката, пак иска":

    Абе май не иска само известност.

    08:44 05.08.2026

  • 13 Някой си

    4 2 Отговор
    Едно от най противните същества на територията!

    08:58 05.08.2026

  • 14 Простият

    3 0 Отговор
    Аз знам далече по-лесен, по-приятен и полезен начин за поддържане на физическата форма, който може да се прилага с кеф, вместо да се чекнеш като крокодил. Ообаче никой не ме пита, щото съм прозд и кво разбирам аз от кекс.

    09:07 05.08.2026

  • 15 завод

    0 1 Отговор
    седалището й е за мои тренировки с устни

    09:41 05.08.2026