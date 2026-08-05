Натали Портман определи бременността си като „прочистване“

Натали Портман направи коментар за третата си бременност, като призна, че ограниченията, които спазва, я карат да се чувства по-здрава от всякога. 45-годишната холивудска актриса очаква първото си дете от френския музикант и продуцент Танги Дестаб.

„Чувствам, че бременността е почти като прочистване, защото не пиеш алкохол и не можеш да приемаш кофеин. Казвам си: „Уау, никога през живота си не съм била толкова чиста“, сподели носителката на „Оскар“ в интервю за списание ELLE.

Звездата от „Черният лебед“ продължава да следва вегански режим и по време на бременността. Натали Портман разкри, че всеки ден се стреми да бъде физически активна, като плува, ходи пеша или практикува жиротоника. Освен това приема витамини и се опитва да спи възможно най-дълго.

Актрисата разказа още, че обонянието ѝ става изключително чувствително при всяка бременност. Наскоро, докато вечеряла с приятелка, Портман усетила миризма на газ, която останалите хора около нея не били забелязали. Според нея засилените сетива може да са естествен защитен механизъм, който предупреждава бъдещата майка за потенциална опасност.

Настоящата бременност е трета за Натали Портман, но първа от връзката ѝ с Танги Дестаб. Актрисата има син Алеф и дъщеря Амалия от брака си с френския хореограф и режисьор Бенджамин Милпие. Разводът им беше финализиран през 2024 г., след 11 години брак.

Портман потвърди през април 2026 г., че очаква дете от новия си партньор. Тогава тя заяви, че двамата са много развълнувани и определи възможността отново да стане майка като „привилегия и чудо“.

Носителката на „Оскар“ признава, че този път преживява бременността по-спокойно. С натрупания житейски опит тя вече знае с какви хора иска да бъде заобиколена и каква енергия допуска в живота си. Натали Портман смята, че това вероятно ще бъде последната ѝ бременност, затова се опитва да се наслаждава на всеки момент.