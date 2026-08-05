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Столичната община препоръча мерки за горещото време

Столичната община препоръча мерки за горещото време

5 Август, 2026 08:36 513 9

  • площади-
  • вода-
  • горещини

В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките

Столичната община препоръча мерки за горещото време - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с прогнозата за горещо време от Столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък.

От 13 ч. общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет, при метростанция "Сердика" и на пилоните на НДК.

През тези три дни ще работи и специално климатично убежище на улица "Веслец", където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 ч.

В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките.

От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 ч., както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не хвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 0 Отговор
    "ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади"

    да се чете есента ще има ремонти на напуквания

    08:43 05.08.2026

  • 2 бушприт

    3 0 Отговор
    От 13.00 ч. общински екипи ще раздават бутилчици с вода .... Бутилки с вода има по литър и половина,5 литра и 10 литра.

    08:46 05.08.2026

  • 3 империалист

    3 0 Отговор
    Служители в Столичната община препоръчват да си носите вентилаторчета и да се охлаждате с тях. Може и да се поливате с вода. Като изсъхнете,отново се поливайте.Като цветя вкъщи или в градината на двора.

    08:49 05.08.2026

  • 4 шпагат

    1 0 Отговор
    препоръча мерки....Добре е,че не препоръчва отверки.

    Коментиран от #6

    08:52 05.08.2026

  • 5 Добре

    1 0 Отговор
    че утре идва Преображение у сред лето !

    Коментиран от #7

    08:53 05.08.2026

  • 6 Уточнение

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "шпагат":

    Мерки, добре а теглилки, кога !

    08:54 05.08.2026

  • 7 Често

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре":

    Го казваш, какво означава?

    09:00 05.08.2026

  • 8 Бих

    3 0 Отговор
    Прегрял тази с късата поличка няколко пъти.

    Коментиран от #9

    09:03 05.08.2026

  • 9 Дедо поп

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бих":

    И трите, чедо, и трите!

    09:17 05.08.2026

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