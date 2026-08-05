Ричард Величков за новата си любов: Секси е, а не хилава на пептиди

Само два месеца след като призна, че е приключил връзката си с попфолк певицата Жасмин, брокерът и фитнес инструктор вече сияе до нова жена. И сякаш това не е единствената голяма промяна в живота му – съвсем скоро Ричард се сдоби и с чисто нов автомобил, който чака да получи от официалното представителство, пише „България Днес“.
„Когато човек си вдига стандарта финансово, той го прави и с човека до себе си. А колата ще покажа след седмица, защото още я чакам от представителството на BMW“, казва Ричи. Новата избраница на успешния брокер влиза в живота му по начин, който вече сякаш се превръща в традиция. И тoзи път любовта, както и в миналата му връзка, започва във фитнеса.
„От две-три седмици сме заедно. Запознахме се в залата. Там най-често се срещат хората. Офисът ми е точно над фитнеса и често слизам до бара да изпия кафе или просто да говоря с някого“, разказва Ричард. Любовта вече ги е отвела и на първата им романтична почивка. Двамата релаксират в роден СПА хотел, а след това продължават към Гърция. Самоличността на новата половинка на мускулягата обаче остава тайна. Ричард все още не разкрива името ѝ, нито с какво се занимава. „Тренира, дисциплинирана е, работи, храни се правилно и е секси, а не хилава на пептиди“, казва смолянчанинът за качествата, с които го е спечелила любимата му. После добавя с типичното си чувство за хумор и доза самочувствие: „Все пак съм брокер на годината, винаги държа на хубавата гледка“.
Още при раздялата си с попфолк певицата Жасмин Ричард призна, че вече е приключил с кратките авантюри и иска жена, с която да създаде семейство. Тогава откровено сподели, че вероятно ще търси момиче без тежък любовен багаж зад гърба си. „Може би трябва да търся 22-годишно момиче, което не е имало трудни връзки“, каза тогава брокерът. Той бе категоричен още, че повече няма да бъде толкова отстъпчив във връзките си. „Няма да правя компромис с изискванията си. Няма да давам пълен пансион и такива екстри – поне не и в началото“, заяви хубавецът.
Сред най-важните качества, които търси в една дама, той посочи лоялността, уважението и желанието да се развива. „Искам да учи или да работи. Не защото не мога да я издържам, а защото жената трябва да има занимание и дисциплина“, смята той. Междувременно кариерата му също върви стремглаво нагоре.
След като тази година се отказа от професията си на фитнес инструктор и се насочи към недвижимите имоти, усмихнатият Ричи твърди, че резултатите му говорят сами. „Всички са големи брокери, но аз съм единственият, който не взема комисиона от клиента и прави по 15 сделки на месец. Дори брокерските агенции не правят толкова, колкото аз“, категоричен е той.
Изглежда, че за Ричард 2026-а наистина е годината на големите промени - нов бизнес, нов автомобил, нов златен часовник и нова половинка. Дали този път връзката ще стигне до мечтаното семейство, което самият Ричард неведнъж е казвал, че иска, предстои да разберем.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е хилава
08:47 05.08.2026
2 Браво
08:47 05.08.2026
3 фалшивия град козлодуй
08:48 05.08.2026
4 волан
08:50 05.08.2026
5 Мунчо
08:53 05.08.2026
6 консерва
08:54 05.08.2026
7 Ивелина Видева
08:59 05.08.2026
8 ЧММ
09:00 05.08.2026
9 Като гледам
09:02 05.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Новичок
09:08 05.08.2026
12 Бивш брокер
09:16 05.08.2026
13 шам фъстък
09:22 05.08.2026
14 СуперСтар дюд
09:22 05.08.2026
15 Дзак
09:38 05.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 безсмислени и ненужни новини
09:44 05.08.2026
18 Платена медия
10:05 05.08.2026
19 Нека да пиша
10:07 05.08.2026