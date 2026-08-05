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Ричард Величков за новата си любов: Секси е, а не хилава на пептиди

Ричард Величков за новата си любов: Секси е, а не хилава на пептиди

5 Август, 2026 08:44 1 702 19

  • ричард величков-
  • нова любов-
  • фитнес инструктор-
  • брокер-
  • ричи

Популярният фитнес инструктор не остана дълго ерген

Ричард Величков за новата си любов: Секси е, а не хилава на пептиди - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само два месеца след като призна, че е приключил връзката си с попфолк певицата Жасмин, брокерът и фитнес инструктор вече сияе до нова жена. И сякаш това не е единствената голяма промяна в живота му – съвсем скоро Ричард се сдоби и с чисто нов автомобил, който чака да получи от официалното представителство, пише „България Днес“.

„Когато човек си вдига стандарта финансово, той го прави и с човека до себе си. А колата ще покажа след седмица, защото още я чакам от представителството на BMW, казва Ричи. Новата избраница на успешния брокер влиза в живота му по начин, който вече сякаш се превръща в традиция. И тoзи път любовта, както и в миналата му връзка, започва във фитнеса.

„От две-три седмици сме заедно. Запознахме се в залата. Там най-често се срещат хората. Офисът ми е точно над фитнеса и често слизам до бара да изпия кафе или просто да говоря с някого“, разказва Ричард. Любовта вече ги е отвела и на първата им романтична почивка. Двамата релаксират в роден СПА хотел, а след това продължават към Гърция. Самоличността на новата половинка на мускулягата обаче остава тайна. Ричард все още не разкрива името ѝ, нито с какво се занимава. „Тренира, дисциплинирана е, работи, храни се правилно и е секси, а не хилава на пептиди“, казва смолянчанинът за качествата, с които го е спечелила любимата му. После добавя с типичното си чувство за хумор и доза самочувствие: „Все пак съм брокер на годината, винаги държа на хубавата гледка“.


Още при раздялата си с попфолк певицата Жасмин Ричард призна, че вече е приключил с кратките авантюри и иска жена, с която да създаде семейство. Тогава откровено сподели, че вероятно ще търси момиче без тежък любовен багаж зад гърба си. „Може би трябва да търся 22-годишно момиче, което не е имало трудни връзки“, каза тогава брокерът. Той бе категоричен още, че повече няма да бъде толкова отстъпчив във връзките си. „Няма да правя компромис с изискванията си. Няма да давам пълен пансион и такива екстри – поне не и в началото“, заяви хубавецът.

Сред най-важните качества, които търси в една дама, той посочи лоялността, уважението и желанието да се развива. „Искам да учи или да работи. Не защото не мога да я издържам, а защото жената трябва да има занимание и дисциплина“, смята той. Междувременно кариерата му също върви стремглаво нагоре.

След като тази година се отказа от професията си на фитнес инструктор и се насочи към недвижимите имоти, усмихнатият Ричи твърди, че резултатите му говорят сами. „Всички са големи брокери, но аз съм единственият, който не взема комисиона от клиента и прави по 15 сделки на месец. Дори брокерските агенции не правят толкова, колкото аз“, категоричен е той.

Изглежда, че за Ричард 2026-а наистина е годината на големите промени - нов бизнес, нов автомобил, нов златен часовник и нова половинка. Дали този път връзката ще стигне до мечтаното семейство, което самият Ричард неведнъж е казвал, че иска, предстои да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е хилава

    16 0 Отговор
    И си пада по дядки...

    08:47 05.08.2026

  • 2 Браво

    10 6 Отговор
    Взел си е апетитно дупенце! Да си го дълбае със здраве!

    08:47 05.08.2026

  • 3 фалшивия град козлодуй

    1 0 Отговор
    🐷🎃🐽🚽🚽🚽💀💀💀🐷🎃🐽

    08:48 05.08.2026

  • 4 волан

    6 3 Отговор
    Мацката има много готино дупе!

    08:50 05.08.2026

  • 5 Мунчо

    21 0 Отговор
    И кво сега, всички трябва да ръкопляскаме на "Ричард" (видно не Гиър🤣) че вече не е с фолкпевачка(а с друго доста "по-умно" същество 🤣) и разбираш ли бил най-най-най-добрия брокер(но явно не на имоти)......ще го пишат отново по медиите след време, че я се е забъркал в нещо "чисто", или пък е премазал някой (не дай Боже) с новата си кола.....мисирките възхваляват разни незнайни "звезди" само за да си запълват дупките, май...

    08:53 05.08.2026

  • 6 консерва

    5 0 Отговор
    Нали не си си я купил от магазина?!

    08:54 05.08.2026

  • 7 Ивелина Видева

    10 0 Отговор
    Ако този човек носи българско име,а не английско,няма ли да е по-добре?

    08:59 05.08.2026

  • 8 ЧММ

    15 0 Отговор
    Дърпай към село маняк, както казваме по Черноморието. Просташко и комплексирано изказване ричи , ще кажеш че жени не си виждал хаха

    09:00 05.08.2026

  • 9 Като гледам

    16 0 Отговор
    на снимката как е облечен Ричард и ми се завива свят. Ако не се хвали толкова много, щях да си помисля, че е поредният слязал от планината и напомпал "мускули" със самочувствие, че има златен часовник, ново BMW и нова мацка. Не разбрах само колко книги е прочел и колко пъти е влизал в театрална и концертна зала.

    09:02 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Новичок

    6 0 Отговор
    " с типичното си чувство за хумор и доза самочувствие " Хахаха.Тази авторка е за пулицър.Пфу...

    09:08 05.08.2026

  • 12 Бивш брокер

    15 0 Отговор
    Никакви пари няма в продажбата на имоти в България, има няколко големи играча , които правят големи сделки, а този не е един от тях. Този показва фалшиви обяви и предлага клошарски панелки за нисък хонорар и комисионна. Да си брокер в България е несериозна работа, за млади наивници. Точно сега, няма и работа. Възрастни брокери до пенсия виждали ли сте , това е работа докато си млад и после си пак на борсата.

    09:16 05.08.2026

  • 13 шам фъстък

    1 0 Отговор
    Тест реки Дуная в сантиметрах.

    09:22 05.08.2026

  • 14 СуперСтар дюд

    1 7 Отговор
    Завистливи мишки църкат пак тихичко. Човека е успял с труд и пот, браво. Вместо да се чудите колко книги е прочел, вижте колко книги ще напише за това как се успява в живота.

    09:22 05.08.2026

  • 15 Дзак

    6 0 Отговор
    Защо ходи с дамски чехлички?

    09:38 05.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 безсмислени и ненужни новини

    5 0 Отговор
    Кой па е тоя и защо трябва да ни интересува новата му пуйка?!

    09:44 05.08.2026

  • 18 Платена медия

    0 0 Отговор
    Колко плати Ричката за тая платена партенка

    10:05 05.08.2026

  • 19 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Ричко рязаното пиишле,той обсслужва богати дядовци. Много е фешън с червените дамски чехли

    10:07 05.08.2026