Ричард Величков за новата си любов: Секси е, а не хилава на пептиди

Само два месеца след като призна, че е приключил връзката си с попфолк певицата Жасмин, брокерът и фитнес инструктор вече сияе до нова жена. И сякаш това не е единствената голяма промяна в живота му – съвсем скоро Ричард се сдоби и с чисто нов автомобил, който чака да получи от официалното представителство, пише „България Днес“.

„Когато човек си вдига стандарта финансово, той го прави и с човека до себе си. А колата ще покажа след седмица, защото още я чакам от представителството на BMW“, казва Ричи. Новата избраница на успешния брокер влиза в живота му по начин, който вече сякаш се превръща в традиция. И тoзи път любовта, както и в миналата му връзка, започва във фитнеса.

„От две-три седмици сме заедно. Запознахме се в залата. Там най-често се срещат хората. Офисът ми е точно над фитнеса и често слизам до бара да изпия кафе или просто да говоря с някого“, разказва Ричард. Любовта вече ги е отвела и на първата им романтична почивка. Двамата релаксират в роден СПА хотел, а след това продължават към Гърция. Самоличността на новата половинка на мускулягата обаче остава тайна. Ричард все още не разкрива името ѝ, нито с какво се занимава. „Тренира, дисциплинирана е, работи, храни се правилно и е секси, а не хилава на пептиди“, казва смолянчанинът за качествата, с които го е спечелила любимата му. После добавя с типичното си чувство за хумор и доза самочувствие: „Все пак съм брокер на годината, винаги държа на хубавата гледка“.

Още при раздялата си с попфолк певицата Жасмин Ричард призна, че вече е приключил с кратките авантюри и иска жена, с която да създаде семейство. Тогава откровено сподели, че вероятно ще търси момиче без тежък любовен багаж зад гърба си. „Може би трябва да търся 22-годишно момиче, което не е имало трудни връзки“, каза тогава брокерът. Той бе категоричен още, че повече няма да бъде толкова отстъпчив във връзките си. „Няма да правя компромис с изискванията си. Няма да давам пълен пансион и такива екстри – поне не и в началото“, заяви хубавецът.

Сред най-важните качества, които търси в една дама, той посочи лоялността, уважението и желанието да се развива. „Искам да учи или да работи. Не защото не мога да я издържам, а защото жената трябва да има занимание и дисциплина“, смята той. Междувременно кариерата му също върви стремглаво нагоре.

След като тази година се отказа от професията си на фитнес инструктор и се насочи към недвижимите имоти, усмихнатият Ричи твърди, че резултатите му говорят сами. „Всички са големи брокери, но аз съм единственият, който не взема комисиона от клиента и прави по 15 сделки на месец. Дори брокерските агенции не правят толкова, колкото аз“, категоричен е той.

Изглежда, че за Ричард 2026-а наистина е годината на големите промени - нов бизнес, нов автомобил, нов златен часовник и нова половинка. Дали този път връзката ще стигне до мечтаното семейство, което самият Ричард неведнъж е казвал, че иска, предстои да разберем.