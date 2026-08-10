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Барселона с изненадващ вариант за атаката при провал с Алварес

Барселона с изненадващ вариант за атаката при провал с Алварес

10 Август, 2026 08:29 1 219 0

  • хулиан алварес-
  • атлетико мадрид-
  • барселона-
  • футбол

Атлетико продължава да отказва да продава аржентинеца, а Фисник Асани отново е на пазара след провален трансфер в Лайпциг

Барселона с изненадващ вариант за атаката при провал с Алварес - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона може да насочи вниманието си към изненадваща алтернатива, ако не успее да привлече Хулиан Алварес, пишат медиите в Испания. Атлетико Мадрид продължава да е категоричен, че аржентинският нападател не се продава, въпреки желанието му да премине на „Камп Ноу“.

„Ситуацията е много ясна. Клубът взе решение. От спортна гледна точка сме много щастливи, че имаме играч като Хулиан“, заяви треньорът на Атлетико Диего Симеоне.

Президентът на Барселона Жоан Лапорта вече предупреди, че офертата за Алварес няма да остане на масата завинаги. При нов отказ каталунците ще трябва да потърсят друга възможност.

Така отново на дневен ред може да се появи Фисник Асани. 24-годишният нападател на Хофенхайм вече беше свързван с Барселона, а през миналия сезон записа 11 гола и 10 асистенции в 35 мача.

Асани беше близо до трансфер в РБ Лайпциг за около 25 милиона евро, но сделката пропадна в последния момент заради притеснения около медицинските му изследвания. Така футболистът отново е на пазара.

Барселона първоначално търсеше голяма звезда за наследник на Роберт Левандовски, като сред спряганите имена бяха още Жоао Педро и Хари Кейн. При трудностите около Алварес обаче Асани може да се окаже по-достъпният вариант.


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