Христо Стоичков изрази своята подкрепа към Лео Меси

Легендата на българския футбол и носител на Златната топка Христо Стоичков изрази своята подкрепа към звездата на световния футбол Лионел Меси по емоционален начин в социалните мрежи. "Камата" направи това, след като стана ясно, че бащата на аржентинският играч е загубил своята баща.

"Скъпи, Лео! Прегръщам те! В най-тежкия момент за един човек! Аз съм го изживявал и знам колко боли! Бащата е един и завинаги ще бъде! Познавах Хорхе! Знам, че той беше до теб във всичките години! И бъди сигурен, че никога няма да те изостави!

Съболезнования на цялото семейство, Лео Меси!", написа Христо Стоичков.