Христо Стоичков изрази своята подкрепа към Лео Меси

Легендата на българския футбол и носител на Златната топка Христо Стоичков изрази своята подкрепа към звездата на световния футбол Лионел Меси по емоционален начин в социалните мрежи. "Камата" направи това, след като стана ясно, че бащата на аржентинският играч е загубил своята баща.
"Скъпи, Лео! Прегръщам те! В най-тежкия момент за един човек! Аз съм го изживявал и знам колко боли! Бащата е един и завинаги ще бъде! Познавах Хорхе! Знам, че той беше до теб във всичките години! И бъди сигурен, че никога няма да те изостави!
Съболезнования на цялото семейство, Лео Меси!", написа Христо Стоичков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И без тоя
И моя баща почина. С какво другите бащи са по- важни?
Баста!
07:07 10.08.2026
2 Пенчо Питанката
Коментиран от #7
07:15 10.08.2026
3 Янко
07:37 10.08.2026
4 Атина Паднала
07:40 10.08.2026
5 Легендата
08:05 10.08.2026
6 Абе Баце
11:19 10.08.2026
7 тва значи
До коментар #2 от "Пенчо Питанката":че аржентинския играч е загубил дедо си.
11:20 10.08.2026