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Христо Стоичков изрази своята подкрепа към Лео Меси

Христо Стоичков изрази своята подкрепа към Лео Меси

10 Август, 2026 06:30 1 529 7

  • христо стоичков-
  • лионел меси-
  • футбол

"Камата" направи това, след като стана ясно, че бащата на аржентинският играч е загубил своята баща

Христо Стоичков изрази своята подкрепа към Лео Меси - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол и носител на Златната топка Христо Стоичков изрази своята подкрепа към звездата на световния футбол Лионел Меси по емоционален начин в социалните мрежи. "Камата" направи това, след като стана ясно, че бащата на аржентинският играч е загубил своята баща.

"Скъпи, Лео! Прегръщам те! В най-тежкия момент за един човек! Аз съм го изживявал и знам колко боли! Бащата е един и завинаги ще бъде! Познавах Хорхе! Знам, че той беше до теб във всичките години! И бъди сигурен, че никога няма да те изостави!

Съболезнования на цялото семейство, Лео Меси!", написа Христо Стоичков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И без тоя

    8 2 Отговор
    Про зтиктак не може да не започне деня!
    И моя баща почина. С какво другите бащи са по- важни?
    Баста!

    07:07 10.08.2026

  • 2 Пенчо Питанката

    10 1 Отговор
    "бащата на аржентинският играч е загубил своята баща" - Това на какъв език е?

    Коментиран от #7

    07:15 10.08.2026

  • 3 Янко

    11 2 Отговор
    Ако търсите някой за сватби и погребения търсете бати Ицо да ви пее.

    07:37 10.08.2026

  • 4 Атина Паднала

    10 3 Отговор
    На всяко гърне мерудия,на всеки кауфланд лютеница.Меси точно пита дали лютеницата е изказал съболезнования за бащата на починалия баща.

    07:40 10.08.2026

  • 5 Легендата

    3 3 Отговор
    Отдавна не е у ред човека

    08:05 10.08.2026

  • 6 Абе Баце

    0 1 Отговор
    Меси знае ли ти кой си?

    11:19 10.08.2026

  • 7 тва значи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо Питанката":

    че аржентинския играч е загубил дедо си.

    11:20 10.08.2026

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